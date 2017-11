Beto Curió posó con un revólver y alertó de su actividad el 16 de octubre de 2017: "Me voy a trabajar amigos porque la crisis está dura y ese niño aún no se mantiene solo… Voy a andar en las rutas de Tonalá a Oblatos, si los topo y no los conozco sólo digan la clave #ZorroNoTeLoLleves y les regreso sus cosas con gusto… Buen día".