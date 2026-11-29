El derretimiento total de la capa de hielo de la Antártida tiene la capacidad de elevar el nivel global del mar en 58 metros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Antártida contiene suficiente hielo como para elevar el nivel medio global del mar en unos 58 metros si se derritiera por completo. Por eso, conocer cómo responderán sus distintas regiones a un clima más cálido resulta decisivo para calcular las consecuencias a largo plazo.

Hasta ahora, muchas proyecciones trataban por separado la atmósfera, el océano y las capas de hielo, lo que dificultaba medir cómo se influyen entre sí.

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Un estudio publicado en la revista Nature Climate Change incorporó esas interacciones mediante un modelo que permite que el clima y las capas de hielo cambien a la vez. Sus resultados indican que la Antártida Oriental podría conservar una parte de su volumen incluso ante un calentamiento muy elevado, aunque la Antártida Occidental seguiría siendo mucho más vulnerable.

La investigación, dirigida por Kyung-Sook Yun y Axel Timmermann, del Centro IBS de Física del Clima y la Universidad Nacional de Pusan, en Corea del Sur, simuló 100.000 años bajo distintas concentraciones de dióxido de carbono. Describe la respuesta de las grandes masas de hielo a un calentamiento sostenido durante miles de años.

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El modelo distingue respuestas muy diferentes dentro de la Antártida

La acumulación de nieve adicional en las zonas altas de la Antártida Oriental compensa parte de la masa de hielo perdida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las simulaciones muestran que la capa de hielo de la Antártida Occidental pierde mucho volumen cuando el calentamiento global supera los 2 °C respecto de los niveles preindustriales. En cambio, la masa helada del este mantiene una mayor estabilidad aun con aumentos de más de 10 °C en el escenario más intenso.

El estudio también reproduce un retroceso progresivo de la capa de hielo de Groenlandia, que desaparece por completo cuando el calentamiento global supera unos 6 °C. Se trata de un resultado del modelo, no de un umbral que permita anticipar por sí solo el futuro de esa región.

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En el experimento con más dióxido de carbono, el modelo calcula para la capa antártica una pérdida que equivale a elevar el nivel medio global del mar unos 6 metros. La cifra reúne las pérdidas del este y el oeste.

La pérdida de hielo en el oeste se relaciona con el ingreso de agua oceánica más cálida bajo las plataformas de hielo. En el este, ciertos cambios de la atmósfera compensan parte de esa pérdida.

Más nieve y nubes moderan el retroceso en el este

Los autores del estudio señalan la necesidad de simulaciones geográficas más detalladas para evaluar los procesos bajo las plataformas marinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aire caliente puede retener más vapor de agua. Según las simulaciones, en la Antártida Oriental esa humedad adicional llega sobre todo como nieve a las zonas altas del interior, donde se acumula y suma masa a la capa de hielo. Bajo el escenario de mayor concentración de dióxido de carbono, esa acumulación aumenta 11,5 % por grado, mientras que la pérdida de hielo crece un 8,7 %.

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Esa pérdida, llamada ablación, incluye el derretimiento de la superficie y la base del hielo, el desprendimiento de témpanos y su avance hacia el mar. En las zonas elevadas del este, la nieve adicional sigue siendo el principal aporte.

Las nubes aportan otro efecto. El estudio señala que su cobertura crece entre 20 % y 40 % en las regiones polares bajo el escenario de mayor concentración de dióxido de carbono. Al bloquear parte de la radiación solar, reducen el calentamiento de la superficie y disminuyen el derretimiento. La radiación que llega al suelo se reduce hasta 30 vatios por metro cuadrado en algunas zonas.

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También cambia la circulación atmosférica. Los vientos del oeste del Hemisferio Sur se desplazan hacia el polo y favorecen más humedad hacia el este. La forma y la altura del continente ayudan a concentrar esa humedad cerca de la costa, desde donde las precipitaciones avanzan hacia el interior.

El resultado no elimina el riesgo de pérdida de hielo

El aumento de la cobertura de nubes polares bloquea la radiación solar en la superficie y aminora el ritmo de derretimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comunicado del Centro IBS de Física del Clima compara dos ejercicios bajo el escenario más intenso. Cuando el modelo excluyó los cambios de precipitación y de radiación solar que provoca el calentamiento, la capa de hielo antártica perdió cerca del 70 % de su volumen. En la simulación completa, que incorporó esas respuestas de la atmósfera, la pérdida fue de alrededor del 20 %.

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“Los resultados demuestran que el futuro de una capa de hielo a largo plazo no puede entenderse solo a partir de la temperatura”, afirmó Kyung-Sook Yun, autora principal del estudio, según el comunicado del centro. “Los cambios en las nevadas, las nubes, los vientos y las temperaturas oceánicas interactúan con una superficie de hielo que también está cambiando”, agregó.

El trabajo no sostiene que la Antártida sea inmune al cambio climático. La Antártida Occidental pierde hielo de manera marcada en las simulaciones y algunas partes del este también retroceden. “Los modelos climáticos y de hielo que evolucionan juntos son esenciales para estimar las inestabilidades climáticas y el aumento del nivel del mar a largo plazo”, afirmó Axel Timmermann, director del Centro IBS de Física del Clima y coautor, según el comunicado.

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Los autores advierten que el modelo no representa procesos locales con detalle, como lo que ocurre bajo las plataformas de hielo o en glaciares que desembocan en el mar. El estudio señala que harán falta simulaciones con mayor detalle geográfico para determinar cómo los mecanismos atmosféricos descritos interactúan con el derretimiento impulsado por el océano en cada región.