Un estudio del MIT y Georgia Tech determinó que la energía solar y eólica generará hasta un diez por ciento de excedente eléctrico en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) y Georgia Tech calcularon que los parques solares y eólicos de Estados Unidos podrían generar hasta un 10% más de electricidad de la que la red puede usar o almacenar, cuando estas fuentes renovables cubran el 80% de la demanda. Ese excedente, que de otro modo se desperdiciaría, podría abastecer procesos industriales, producción de acero y centros de datos, informó MIT News.

Las fuentes renovables dependen de las condiciones meteorológicas, por lo que su producción no siempre coincide con el consumo. Cuando la oferta supera a la demanda, los operadores almacenan la electricidad o reducen la generación, una práctica que limita el aprovechamiento de los recursos disponibles.

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Ese excedente, además, es predecible: los períodos en que la oferta supera la demanda se concentrarían principalmente en primavera y, en menor medida, entre mediados y finales de otoño. Cada episodio duraría habitualmente entre 7 y 12 horas, desde el mediodía hasta la tarde, aunque algunos podrían extenderse durante varios días.

La previsibilidad de esos ciclos permitiría adaptar determinadas actividades que no necesitan operar sin interrupciones. La molienda de materias primas y los hornos eléctricos de arco para fabricar acero figuran entre los equipos que podrían encenderse durante las franjas de excedente.

Excedentes incluso con almacenamiento barato

Las simulaciones del modelo indican que el excedente persistirá incluso si el costo de las baterías desciende a una décima parte del valor actual (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación, publicada en Joule, simuló redes eléctricas con distintas combinaciones de generación solar, eólica y sistemas de almacenamiento. El modelo incorporó 40 años de datos climáticos sobre variaciones y fenómenos extremos que afectan la disponibilidad de viento y radiación solar en Estados Unidos.

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También tuvo en cuenta los costos de fabricar baterías y de implementar otras tecnologías de almacenamiento, así como los perfiles de consumo eléctrico de cada región. Los resultados mostraron que el excedente persistiría incluso si almacenar energía costara apenas un 10 % del costo actual de usar esos dispositivos.

Los autores destacan que el excedente no se limita a una región en particular. “Hay una enorme cantidad de energía renovable que podría desperdiciarse en estos sistemas, y no hay tanta sensibilidad a la ubicación como se podría pensar. Esta energía está disponible en todo Estados Unidos”, señala Jessika Trancik, profesora del Instituto de Datos, Sistemas y Sociedad del MIT y autora sénior del estudio.

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Micah S. Ziegler, autor principal y profesor asistente de Georgia Tech, indica que la duración recurrente de estos episodios ofrece un parámetro para diseñar nuevas tecnologías. “En muchos de los escenarios, el excedente de energía estuvo disponible con frecuencia durante 7 a 12 horas continuas, lo que sugiere que esta duración podría ser un buen objetivo para los desarrolladores de tecnología y los planificadores de sistemas cuando diseñen y programen procesos”, manifiesta.

Industria y centros de datos ante una demanda creciente

Acero, industria y centros de datos: los grandes beneficiarios del excedente renovable que hoy se desperdicia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La electricidad sobrante podría alimentar la fabricación de fertilizantes o cemento, productos cuyo uso se concentra durante primavera, verano y otoño. Esa coincidencia estacional facilitaría la coordinación entre los períodos de mayor generación excedente y las necesidades de algunas cadenas productivas.

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Los investigadores también incluyeron la informática flexible entre los posibles usos. El entrenamiento de modelos de inteligencia artificial podría programarse en las horas del día o los meses en que se anticipa una mayor disponibilidad de energía, mientras los centros de datos enfrentan una demanda eléctrica en expansión.

Ahora bien, capitalizar estas oportunidades implica superar un obstáculo central: operar procesos industriales de forma intermitente es más complejo que hacerlo de manera continua. Sin embargo, el estudio plantea que las empresas podrían reducir ese obstáculo con maquinaria que requiera menor inversión de capital o mediante equipos compartidos entre distintas instalaciones manufactureras.

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Trancik explicó que la expansión de los centros de datos y otros consumidores obliga a anticipar las características de la futura red eléctrica. “Nuestro trabajo puede ayudar a los desarrolladores de tecnología y a otros actores a planificar las necesidades futuras de infraestructura y a empezar a innovar ahora hacia estas tecnologías”, dijo.