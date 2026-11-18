El Tecate Pa'l Norte 2027 revela su cartel oficial el 24 de noviembre de 2026 a través de sus canales digitales. (Jesús Avilés/Infobae)

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El Tecate Pa’l Norte 2027 dará a conocer su cartel oficial el martes 24 de noviembre de 2026, según confirmó la organización del festival a través de su material promocional. La edición celebra los 15 años del evento, que se realizará los días 26, 27 y 28 de marzo en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León.

El anuncio llega después de la venta de los primeros abonos

El festival difundió la fecha del anuncio el miércoles 16 de noviembre de 2026. Antes de revelar los artistas, la organización siguió una secuencia: primero publicó las fechas del evento, luego puso a disposición del público los denominados Abonos Tempraneros, y ahora estableció el día en que se conocerá la alineación completa.

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Hasta el momento, los organizadores no han especificado la hora exacta en que se publicará el lineup. Algunas fuentes del sector apuntan al mediodía, aunque el festival no ha confirmado ese detalle de forma oficial.

El Parque Fundidora vuelve a ser sede por quinceavo año consecutivo

El Parque Fundidora de Monterrey alberga la decimoquinta edición del festival del 26 al 28 de marzo de 2027. (Tecate Pal Norte)

El Parque Fundidora, ubicado en Monterrey, Nuevo León, albergará el festival por decimoquinta vez. El recinto es sede del Tecate Pa’l Norte desde su primera edición y tiene capacidad para decenas de miles de asistentes por jornada. Las tres fechas confirmadas —viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de marzo de 2027— replican el formato de fin de semana extendido que el evento utiliza desde ediciones anteriores.

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No existe todavía una lista oficial de artistas. Han circulado especulaciones en medios especializados y entre seguidores del festival sobre posibles participantes, pero la organización no ha validado ningún nombre antes del anuncio programado para el 24 de noviembre.

La edición XV cierra una trayectoria que arrancó en 2011

La empresa OCESA encabeza la producción del evento en coordinación con Live Nation Entertainment. (TW Tecate Pal Norte)

El Tecate Pa’l Norte realizó su primera edición en 2011 en el mismo Parque Fundidora. Desde entonces, el festival creció hasta posicionarse como uno de los eventos de música en vivo de mayor asistencia en México y América Latina. En su edición 2024, el festival registró más de 100.000 asistentes a lo largo de los tres días, según datos publicados por la organización.

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La producción del evento está a cargo de OCESA, la empresa de entretenimiento en vivo más grande de México, que también organiza festivales como el Corona Capital en Ciudad de México y el Estéreo Picnic en Bogotá, Colombia. OCESA forma parte del grupo CIE y opera bajo acuerdo con Live Nation Entertainment a nivel internacional.

Los abonos para la edición 2027 ya están disponibles

Previo al anuncio del lineup, la organización activó la venta de abonos generales para los tres días del festival. Esta modalidad, habitual en el Tecate Pa’l Norte, permite adquirir acceso completo al evento antes de que se publique la lista de artistas, a un precio reducido respecto al valor que tendrán los boletos una vez conocido el cartel.

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En ediciones anteriores, la revelación del lineup generó un incremento inmediato en la demanda de boletos. Para la edición 2023, el festival agotó sus abonos en menos de 48 horas tras el anuncio del cartel, que incluyó a artistas como Arcade Fire, Paramore y The Killers.

El cartel completo se publicará el 24 de noviembre en los canales oficiales

El festival distribuye sus conciertos en al menos cuatro escenarios simultáneos para distintos géneros musicales.

Según confirmó el festival, el cartel oficial del Tecate Pa’l Norte 2027 se publicará en sus canales digitales el martes 24 de noviembre de 2026. La organización no ha adelantado si el anuncio incluirá la distribución por escenarios o únicamente la lista general de actos.

En ediciones recientes, el festival opera con al menos cuatro escenarios simultáneos: el Escenario Principal, el Escenario Alternativo, el Escenario Rock y el Escenario Electrónico, cada uno con una programación diferenciada que abarca géneros que van del rock al pop, el hip hop y la música electrónica.

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El Tecate Pa’l Norte 2027 se celebrará durante tres jornadas consecutivas a partir del viernes 26 de marzo de 2027 en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León.

Artistas como Billie Eilish, Foo Fighters y The Killers ya pisaron el Parque Fundidora

El evento reunió a 300,000 asistentes a lo largo de tres jornadas durante su edición de 2026. (Cortesía/Benjamín Domínguez Hernández)

A lo largo de sus 14 ediciones, el Tecate Pa’l Norte ha recibido a algunos de los actos más convocantes del rock, el pop y la música electrónica a nivel mundial. Entre los cabezas de cartel que ya actuaron en el Parque Fundidora figuran Muse y Queens of the Stone Age (2018), Arctic Monkeys, Kings of Leon y Carlos Santana (2019), Foo Fighters y Tame Impala (2021), The Strokes y Maroon 5 (2022), Billie Eilish y Twenty One Pilots (2023), Blink-182 e Imagine Dragons (2024), Green Day, Justin Timberlake y Olivia Rodrigo (2025), y Tyler, the Creator, Guns N’ Roses y The Killers (2026). La banda The Killers encabezó el festival en dos ocasiones: en 2017 y nuevamente en 2023 y 2026, lo que la convierte en el acto internacional con más apariciones como headliner en la historia del evento. En su edición 2026, el festival alcanzó 300.000 asistentes en tres jornadas, cifra que iguala el récord registrado en 2024 y 2025.

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