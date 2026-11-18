El presidente de la Cámara señaló que esperan que las comisiones económicas conjuntas aprueben el proyecto antes del 2 de diciembre, para que pueda continuar su trámite en las plenarias del Congreso (Prensa Cámara de Representantes)

Guardar

La Ley de Rescate Económico tiene una fecha clave para avanzar en el Congreso. El presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, anunció que las comisiones económicas conjuntas deberán aprobar el proyecto de ley, a más tardar el 2 de diciembre de 2026, con el propósito de que la iniciativa pueda pasar a las plenarias y continuar su trámite antes de que termine el periodo legislativo.

El anuncio se produjo después de una reunión entre representantes del Gobierno nacional y los congresistas encargados de estudiar la propuesta. A través de un video, Barguil se refirió al calendario acordado y aseguró que se trabajará para cumplir el plazo establecido, teniendo en cuenta que el proyecto debe avanzar por las distintas etapas legislativas antes del receso de fin de año.

PUBLICIDAD

La iniciativa es una de las propuestas económicas que actualmente se encuentran en discusión en el Legislativo y su aprobación deberá concretarse antes de que finalice el año. Por eso, las comisiones económicas conjuntas tienen la responsabilidad de estudiar el articulado, discutir las modificaciones planteadas y votar la ponencia dentro del cronograma previsto.

¿Qué dijo Barguil sobre el contenido de la iniciativa?

Barguil sostuvo que el esfuerzo para recuperar las finanzas públicas también debe involucrar al Estado mediante la reducción de gastos innecesarios, una mejor administración de los recursos y el control del gasto público (Leonardo Muñoz/EFE)

Durante su intervención, el presidente de la Cámara también se refirió a los ajustes que deberá contemplar el proyecto y a la responsabilidad del Estado en el manejo de los recursos públicos. Según explicó, el esfuerzo fiscal no debe recaer sobre los hogares colombianos y debe estar acompañado de medidas para revisar el gasto de las entidades públicas.

PUBLICIDAD

En ese sentido, hizo referencia a la necesidad de eliminar gastos que no sean indispensables y administrar los recursos disponibles. Para explicar su planteamiento, utilizó el ejemplo de una familia que debe reorganizar sus finanzas cuando sus ingresos no son suficientes para cubrir las obligaciones.

“El Estado también tiene que hacer su parte: gastar mejor, eliminar los gastos innecesarios y cuidar los recursos públicos”, señaló Barguil.

El congresista también reiteró que, dentro de los cambios previstos para la ley de rescate conómico, no se contemplará el cobro del impuesto al valor agregado (IVA) a los productos de la canasta familiar, los alimentos provenientes del campo ni los productos destinados a las mascotas. “Ese esfuerzo no puede terminar afectando el bolsillo de los colombianos. Por eso no se grabarán con IVA la canasta familiar, los productos del campo ni los alimentos para las mascotas”, manifestó.

PUBLICIDAD

El cronograma legislativo contempla que las comisiones económicas conjuntas realicen la primera votación entre el 1 y el 2 de diciembre, aunque el cumplimiento de esas fechas dependerá de las reuniones, las audiencias públicas y la elaboración de la ponencia (Luisa González/REUTERS)

EL congresista insistió en que la aprobación de la iniciativa requiere acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas y la participación tanto del Gobierno como del Congreso.

“Sacar adelante esta ley no es una tarea solo de un partido ni solamente del Gobierno, es una responsabilidad de todos. Las finanzas del país están por encima de las diferencias políticas. Tenemos que debatir, llegar a acuerdos y actuar a tiempo, porque cuando la plata no alcanza, hay que tomar decisiones y Colombia no puede seguir aplazándolas”, afirmó.

La posición expuesta por Barguil coincide con el anuncio del presidente Abelardo de la Espriella, quien confirmó que su Gobierno no promoverá la imposición de IVA a los productos de la canasta familiar ni nuevas cargas de ese impuesto sobre el sector agropecuario. La Presidencia señaló que la orientación de los ajustes busca proteger el precio de los alimentos y evitar que la recuperación de las finanzas públicas recaiga sobre las necesidades esenciales de los hogares.

PUBLICIDAD

Gobierno busca alternativas para compensar los ajustes

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, señaló que cualquier modificación al articulado deberá estar acompañada de alternativas de recaudo que permitan mantener las metas fiscales y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas (Catalina Olaya/Colprensa)

La exclusión del IVA a los productos de la canasta familiar abrió una nueva discusión sobre las fuentes de financiación que tendrá la iniciativa. El Ministerio de Hacienda confirmó que trabaja en la identificación de alternativas de recaudo para compensar los cambios que pueda tener el articulado durante su paso por el Congreso.

El ministro Miguel Gómez Martínez hizo este planteamiento durante una reunión con los coordinadores y ponentes del proyecto. En ese espacio reiteró que el Ejecutivo mantendrá el compromiso de no gravar los alimentos ni los demás productos que hacen parte de la canasta básica de los hogares colombianos.

PUBLICIDAD

El funcionario explicó que las modificaciones que se incorporen deberán estar acompañadas de mecanismos que permitan mantener las metas fiscales y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Por esa razón, la disciplina fiscal será uno de los criterios para evaluar las propuestas de los congresistas.