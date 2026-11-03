Reciclaje químico, mecánico y térmico: los tres métodos que utiliza Japón para gestionar los residuos plásticos

Japón destina más del 60% de sus residuos plásticos a la recuperación térmica de energía (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Japón destina más del 60% de sus residuos plásticos a la recuperación de energía, una práctica que el país contabiliza dentro de su aprovechamiento de desechos, aunque no supone la fabricación de nuevos materiales.

El sistema combina reciclaje químico, mecánico y térmico, con un predominio de la quema controlada para producir electricidad o combustibles.

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El modelo japonés parte de una infraestructura de separación de residuos extendida y de una larga trayectoria industrial vinculada a los derivados del petróleo. Sin embargo, el peso de la valorización energética abrió un debate sobre la diferencia entre recuperar energía y conservar el material dentro de un circuito de reutilización.

El Instituto de Gestión de Residuos Plásticos registró que el país aprovechó el 89% de sus desechos en 2024 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según datos de 2024 del Instituto de Gestión de Residuos Plásticos (PWMI), citados por Japan Today, el país aprovechó el 89% de sus residuos plásticos.

El 11% restante terminó en vertederos o se incineró sin recuperación energética. Dentro de la fracción aprovechada, cerca del 3% correspondió al reciclaje químico, el 20% al mecánico y más del 60% al térmico.

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El reciclaje químico transforma plásticos en materias primas

El reciclaje químico representa la porción menor de los métodos utilizados en Japón. Este procedimiento descompone los polímeros para obtener monómeros u otros compuestos básicos que pueden servir como materia prima para la industria petroquímica.

La pirólisis concentra buena parte del desarrollo comercial. El proceso emplea calor sin oxígeno para dividir las cadenas largas de polímeros en moléculas de hidrocarburos más cortas. Esos productos pueden recuperarse en forma líquida y pasar luego por una etapa de refinación.

El reciclaje químico descompone polímeros mediante pirólisis para obtener materia prima petroquímica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jamiel Hampton, fundador y director ejecutivo de Naka Industries, explicó a Japan Today que esos hidrocarburos pueden utilizarse para fabricar nuevos plásticos. También pueden derivar en diésel, aceites base, queroseno, nafta o gasolina, según la tecnología disponible y el tratamiento posterior.

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Ese destino plantea una diferencia relevante. Cuando el material vuelve a la producción de plásticos, conserva una función circular.

Si se convierte en combustible, el proceso termina con la combustión del producto obtenido. La pirólisis demanda recursos, tiempo y energía, y genera dudas por sus posibles emisiones de gases de efecto invernadero.

La clasificación determina el alcance del reciclaje mecánico

El reciclaje mecánico consiste en clasificar, lavar y triturar el plástico antes de fundirlo para producir gránulos. Esos gránulos pueden emplearse en la elaboración de otros objetos, desde artículos de uso cotidiano hasta componentes industriales.

El reciclaje mecánico procesa el 20% de los desechos aprovechados para convertirlos en gránulos industriales (REUTERS)

Kaede Misawa, candidata a máster en la Universidad Tecnológica de Brandeburgo en Cottbus-Senftenberg y miembro del Consejo de Reciclaje de Recursos de Japón, señaló a Japan Today que los residuos deben separarse por tipo. La mezcla de polímeros afecta la calidad de los productos finales.

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Hampton sostuvo que el procedimiento mecánico “siempre será el método preferible” porque requiere menos energía y permite una mayor circularidad. El principal límite está en la contaminación de los residuos y en la presencia de distintos polímeros dentro de una misma corriente de descarte.

En Japón, iniciativas locales como Precious Plastic Karatsu recuperan polipropileno y polietileno procedentes de tapones, limpiezas costeras y envíos de escuelas, empresas y comunidades.

El proyecto Precious Plastic Karatsu recupera polietileno y polipropileno en limpiezas costeras para crear obras de arte (REUTERS)

El grupo también participa en Tsushima WAVE, un proyecto junto a otras sedes de la organización que convierte plásticos arrastrados hasta la isla de Tsushima en obras de arte público.

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La recuperación térmica concentra la mayor parte del sistema

La recuperación energética, llamada netsukaishu en japonés, domina la gestión de los residuos plásticos. El método utiliza la incineración para generar electricidad o transforma los desechos en combustible derivado de papel y plástico, conocido como RPF, que puede reemplazar parcialmente a combustibles fósiles.

Japón adoptó esta tecnología durante la década de 1970. Misawa indicó que la red existente vuelve más económico mantener esas plantas que construir instalaciones nuevas destinadas al reciclaje químico o mecánico.

El combustible derivado de papel y plástico emite un 33% menos de dióxido de carbono que el carbón tradicional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema recibe cuestionamientos fuera del país. “Recuperar energía no es lo mismo que recuperar materiales para su reutilización”, afirmó Hampton a Japan Today. Aunque las plantas modernas pueden controlar parte de los contaminantes atmosféricos, la combustión libera el carbono almacenado en el plástico en forma de dióxido de carbono.

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El RPF, según la información citada por el medio japonés, puede emitir 33% menos de dióxido de carbono que el carbón, aunque su uso no resulta neutro en carbono.

La presión para reducir la dependencia de la valorización energética coincide con pedidos de regulaciones que faciliten el desvío de materiales recuperables hacia plantas de reciclaje mecánico y químico.