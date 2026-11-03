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EN VIVO | Fuerte temblor sacude a Colombia este 3 de noviembre: magnitud, epicentro y reporte oficial del SGC

Hacia las 4:14 de la mañana de este martes 3 de noviembre las autoridades reportaron el sismo

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En Los Santos no se reportaron heridos ni afectaciones de consideración en infraestructuras - crédito Infobae
Sismo Colombia - crédito Infobae

Un sismo de magnitud 5,6 se registró este 3 de noviembre de 2026 con epicentro en Chaparral, Tolima, una zona que durante las últimas semanas ha concentrado una intensa actividad sísmica.

El movimiento volvió a llamar la atención sobre la secuencia que comenzó en este municipio desde el 20 de septiembre, periodo en el que el Servicio Geológico Colombiano ha documentado numerosos eventos de baja y moderada magnitud.

El SGC había informado previamente que entre el 20 y el 30 de septiembre fueron localizados más de 1.100 sismos de magnitud superior a 2,0 en Chaparral, una secuencia que no había sido documentada anteriormente con estas características desde que opera la Red Sismológica Nacional de Colombia.

Chaparral mantiene actividad sísmica

Los reportes anteriores muestran que buena parte de los movimientos registrados en la zona han tenido profundidades menores a 30 kilómetros, características de una sismicidad cortical.

Durante octubre también continuaron registrándose movimientos en Chaparral. Entre ellos aparecen sismos de magnitudes 3,0, 3,3 y otros eventos sentidos por habitantes del municipio y sectores cercanos.

El Servicio Geológico Colombiano ha señalado que mantiene un monitoreo permanente de esta actividad y que los datos recogidos mediante estaciones sísmicas y reportes ciudadanos permiten analizar la evolución de la secuencia.

Siga el minuto a minuto:

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10:08 hsHoy

El alcalde Carlos Fernando Galán reporta la ausencia de daños en Bogotá tras un sismo de 5.6 con epicentro en Chaparral, Tolima.

Captura de pantalla de un mensaje en la red social X de Carlos Fernando Galán sobre un reporte del Servicio Geológico Colombiano
Una publicación en la red social X de Carlos Fernando Galán reporta la ausencia de daños en Bogotá luego de un sismo registrado por el Servicio Geológico Colombiano. (Cuenta en X de Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá)
10:04 hsHoy

Esta fue alarma del sistema de alertas de sismos de Android emitida en Colombia que le llegó a miles de colombianos. La interfaz muestra los datos preliminares de un movimiento telúrico con magnitud estimada de 5.6

Captura de pantalla del sistema de alertas de sismos de Android emitida en Colombia. La interfaz muestra los datos preliminares de un movimiento telúrico con magnitud estimada de 5.6 y epicentro registrado en la región de Cali. Además, despliega un mapa con el radio de afectación y una serie de recomendaciones de seguridad dirigidas a la población para actuar frente al evento y ante posibles réplicas.
09:56 hsHoy

Grabación de una cámara de seguridad muestra el momento en que se registra un sismo durante la madrugada. En las imágenes se observa un vehículo estacionado y vegetación moviéndose por la vibración telúrica

Grabación de una cámara de seguridad muestra el momento en que se registra un sismo durante la madrugada. En las imágenes se observa un vehículo estacionado y vegetación moviéndose por la vibración telúrica. De acuerdo con reportes compartidos en redes sociales, el evento de magnitud 6,5 tuvo su epicentro en Chaparral, Tolima, y se sintió en ciudades como Pereira.
09:49 hsHoy

Residentes de un conjunto de apartamentos en Bogotá se concentran en las zonas comunes exteriores durante la noche tras un sismo de magnitud 5,6 registrado en Colombia con epicentro en Tolima.

Residentes de un conjunto de apartamentos en Bogotá se concentran en las zonas comunes exteriores durante la noche tras un sismo de magnitud 5,6 registrado en Colombia con epicentro en Tolima. Decenas de personas permanecen de pie vistiendo ropa de dormir y abrigos mientras atienden sus teléfonos móviles en las áreas abiertas entre las torres residenciales.
09:43 hsHoy

El SGC acaba de informar de un segundo sismo en la misma zona, de menor intensidad, una leve replica.

El SGC acaba de informar de un segundo sismo en la misma sona, de menor intensidad, una leve replica.
El SGC acaba de informar de un segundo sismo en la misma zona, de menor intensidad, una leve replica. (SGC)
09:36 hsHoy
Se registró un sismo de 5.6 con epicentro en Chaparral, Tolima
Se registró un sismo de 5.6 con epicentro en Chaparral, Tolima

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