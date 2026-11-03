EN VIVO | Fuerte temblor sacude a Colombia este 3 de noviembre: magnitud, epicentro y reporte oficial del SGC

Sismo Colombia - crédito Infobae

Un sismo de magnitud 5,6 se registró este 3 de noviembre de 2026 con epicentro en Chaparral, Tolima, una zona que durante las últimas semanas ha concentrado una intensa actividad sísmica.

El movimiento volvió a llamar la atención sobre la secuencia que comenzó en este municipio desde el 20 de septiembre, periodo en el que el Servicio Geológico Colombiano ha documentado numerosos eventos de baja y moderada magnitud.

El SGC había informado previamente que entre el 20 y el 30 de septiembre fueron localizados más de 1.100 sismos de magnitud superior a 2,0 en Chaparral, una secuencia que no había sido documentada anteriormente con estas características desde que opera la Red Sismológica Nacional de Colombia.

Chaparral mantiene actividad sísmica

Los reportes anteriores muestran que buena parte de los movimientos registrados en la zona han tenido profundidades menores a 30 kilómetros, características de una sismicidad cortical.

Durante octubre también continuaron registrándose movimientos en Chaparral. Entre ellos aparecen sismos de magnitudes 3,0, 3,3 y otros eventos sentidos por habitantes del municipio y sectores cercanos.

El Servicio Geológico Colombiano ha señalado que mantiene un monitoreo permanente de esta actividad y que los datos recogidos mediante estaciones sísmicas y reportes ciudadanos permiten analizar la evolución de la secuencia.

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