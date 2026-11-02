El mar Mediterráneo registró temperaturas más altas que el Caribe: qué consecuencias tiene para el clima

El mar Mediterráneo registró temperaturas superiores a los 30 grados (EFE/Gregorio Marrero)

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El Mediterráneo registró este verano temperaturas superiores a 30 ℃ (86 ℉) al sur de Mallorca, valores comparables e incluso más altos que los del Caribe y el golfo de México. El dato se suma a una serie de cambios que apuntan a la tropicalización del clima mediterráneo: el calentamiento del aire y del mar, el desplazamiento de los sistemas de presión y una pauta de lluvias menos regular.

No hay, sin embargo, clima tropical en ningún punto de la Península Ibérica ni de las Islas Baleares. Para alcanzar esa clasificación, la media del mes más frío tendría que ser de al menos 18 ℃. La diferencia entre los inviernos y los veranos españoles, junto con los descensos térmicos invernales, no responde a las condiciones de una región tropical.

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El concepto de tropicalización describe una transición climática que, durante las últimas décadas, ha dejado señales en la cuenca mediterránea. Entre ellas figuran temperaturas más elevadas en el aire y el agua, alteraciones de la circulación atmosférica y precipitaciones con intervalos y comportamientos cada vez menos previsibles.

El aumento de la temperatura del aire en el Mediterráneo supera el promedio mundial y extiende la duración del verano. (EFE EFE/Morell)

El calentamiento acorta el invierno y prolonga el verano

El aumento de la temperatura del aire en el Mediterráneo supera el promedio mundial, según un informe científico sobre el clima y el ambiente mediterráneos. Como resultado, el invierno dura menos, el verano se extiende, la primavera llega antes y el otoño se retrasa. Aunque algunas percepciones apuntan a la desaparición de las estaciones intermedias, estas persisten con un calendario distinto.

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También subió la temperatura de las aguas superficiales y profundas del mar Mediterráneo, hasta cerca de 100 metros (328 pies) de profundidad. Las tendencias son claras y cuentan con respaldo estadístico. En veranos recientes, las mediciones al sur de Mallorca rebasaron durante algunos días los 30 ℃, de acuerdo con Puertos del Estado.

El calentamiento marino tiene consecuencias para la formación de ciclones. El agua cálida es uno de los elementos que permiten que un huracán se origine y se intensifique; por ello, una elevación de la temperatura amplía las áreas oceánicas en las que el fenómeno puede desarrollarse.

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Para que se forme un huracán, la capa superficial del mar, hasta varias decenas de metros de profundidad, debe rondar al menos los 26,5 ℃ (79,7 ℉). Esa marca fue superada este verano en extensas áreas mediterráneas. El vapor de agua y el calor latente que transporta aportan energía a procesos convectivos intensos, capaces de generar tormentas y lluvias torrenciales.

El calentamiento del agua marina hasta 100 metros de profundidad superó el umbral térmico necesario para el desarrollo de huracanes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expansión de la célula de Hadley desplaza los sistemas de presión

Los grandes cinturones de viento y los sistemas de presión del hemisferio norte parecen moverse hacia latitudes más septentrionales. En esa dinámica está incluido el cinturón de altas presiones tropicales y subtropicales situado al sur de la cuenca mediterránea, asociado con el origen del Sahara y de otros desiertos ubicados a una latitud semejante.

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El cambio se vincula con la expansión de la célula de Hadley, la circulación atmosférica tropical de escala global que organiza los patrones climáticos de las latitudes ecuatoriales y tropicales. Si la tendencia continúa, la atmósfera mediterránea ganaría estabilidad y las lluvias se distribuirían de forma menos regular: períodos largos de sequía podrían alternarse con aguaceros intensos.

Ese escenario convive con la aparición, desde hace décadas, de depresiones mediterráneas que recuerdan a los ciclones tropicales. Reciben el nombre de medicanes, “minihuracanes mediterráneos” o “ciclones tropicales mediterráneos”.

Un medicán es un sistema de baja presión de la cuenca mediterránea con núcleo cálido y un ojo definido, a veces casi nítido en las imágenes satelitales. A su alrededor se dispone una capa densa de nubes en espiral. El sistema suele estar acompañado por lluvias fuertes y vientos intensos.

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El calor acumulado en la superficie del Mediterráneo incrementa la dificultad de los modelos de predicción meteorológica. (REUTERS/Nacho Doce)

Unos 100 casos registrados no permiten medir todavía una tendencia

Los registros de medicanes se remontan a antes de la década de 1960 y reúnen alrededor de 100 episodios. Sin embargo, las definiciones empleadas han cambiado y algunas fueron amplias, por lo que el listado requiere revisión. Esa falta de un registro homogéneo impide establecer si la frecuencia de estos sistemas aumentó al mismo ritmo que las temperaturas del aire y el agua.

A comienzos de octubre de 2026, se planteó que las lluvias torrenciales en Cataluña habían sido provocadas por un medicán. La hipótesis no se confirmó: no apareció un ojo ni una estructura nubosa espiral, el viento no tuvo una incidencia relevante y tampoco se formó un sistema de baja presión.

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En cambio, se detectaron varias células convectivas y sistemas convectivos de mesoescala con comportamientos inusuales, posiblemente sin antecedentes. Será necesario estudiar esas tormentas en detalle para establecer si guardan relación con la tropicalización del Mediterráneo.

Los archivos meteorológicos contabilizan alrededor de 100 episodios de medicanes o ciclones mediterráneos desde antes de 1960. (REUTERS/Nacho Doce/Foto de archivo)

Las lluvias intensas responden a mecanismos que pueden combinarse

En la costa mediterránea de España y de otros países del sur de Europa, los episodios de lluvia torrencial obedecen a diversas configuraciones atmosféricas, según un estudio sobre precipitaciones intensas. Entre ellas se encuentran las lluvias de gotas frías, los vientos persistentes del este —que llevan humedad marítima hacia las costas—, la ciclogénesis marina y los sistemas convectivos de mesoescala. Los mecanismos pueden presentarse a la vez.

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La geografía y el clima de la región hacen que la predicción meteorológica sea especialmente compleja. Durante buena parte del año, las jornadas consecutivas de estabilidad atmosférica y buen tiempo permiten anticipar las condiciones con relativa facilidad. En otros momentos, en cambio, resulta difícil precisar el alcance y la intensidad de los sistemas.

La complejidad de esos procesos puede producir resultados inesperados. La intensidad del clima mediterráneo y las dificultades para anticiparla lo sitúan entre los más difíciles de pronosticar del mundo. La incertidumbre sobre la fuerza de las precipitaciones y sus desplazamientos sorprendentes e imprevisibles parece haberse acentuado recientemente, en particular desde el aumento de las temperaturas globales a partir de 2022.

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Para los servicios de predicción, el desafío implica actualizar procedimientos, concentrar atención en escalas espaciales intermedias y locales, y adaptar los modelos al excedente de energía que aporta el calor acumulado en la superficie del Mediterráneo. Las observaciones de la población, integradas en una iniciativa de ciencia ciudadana sólida, también podrían complementar los registros oficiales y mejorar la percepción pública del riesgo.