La sequía y el calor castigan la cosecha de trufas blancas en Italia y Croacia, y los precios suben hasta 30%

La sequía y las temperaturas extremas redujeron la cosecha de trufas blancas en los bosques de Italia y Croacia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El cambio climático amenaza con alterar para siempre la cosecha de trufas blancas en Europa, una de las delicias culinarias más cotizadas del mundo. Meses de calor extremo y sequía reducieron la producción en los bosques de Italia y Croacia, impulsando los precios al alza y obligando a científicos y recolectores a buscar soluciones urgentes, según informó The Associated Press.

En las colinas que rodean Alba, en el norte de Italia, cuna de la trufa blanca más célebre del mundo, los cazadores de trufas —conocidos localmente como trifolau— arrancaron su temporada el 1 de octubre con resultados magros. Según Antonio Degiacomi, presidente del Centro Nacional para el Estudio de la Trufa de Italia, la falta de lluvias en julio y agosto, combinada con las altas temperaturas, derivó en una producción escasa y en ejemplares de corta vida útil. Los suelos secos y compactados también produjeron piezas más pequeñas que las habituales.

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Pese a la contracción de la oferta, la demanda se mantiene firme. Los precios en el mercado de trufas de Alba registran un incremento de entre el 20% y el 30% respecto al año anterior, según señaló Axel Iberti, presidente de la Feria Internacional de la Trufa Blanca, que se celebra en esa ciudad entre el 10 de octubre y el 6 de diciembre. Los hoteles y alojamientos de la zona registran plena ocupación durante el período ferial, en tanto que lluvias recientes mejoraron levemente las condiciones del terreno y permitieron la aparición de ejemplares de mayor tamaño.

La falta de lluvias en el verano provocó piezas de menor tamaño y con vida útil más corta en la zona de Alba - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sequía recorta un 30% la cosecha en Croacia y reduce las zonas aptas para el cultivo del hongo

A orillas del Adriático, en Croacia, el panorama repite el mismo patrón. Petar Alebic, cazador de trufas en los bosques de roble de las inmediaciones de Zagreb, advierte que la escasez se agrava año tras año. “Cada año de los últimos siete u ocho ha sido peor que el anterior”, declaró Alebic en declaraciones a The Associated Press, quien estima que la cosecha de esta temporada está aproximadamente un 30% por debajo de los niveles habituales. Para compensar la caída en sus ingresos, Alebic incorporó visitas guiadas de turistas a su actividad.

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El micólogo Armin Mesic, del Instituto Rudjer Boskovic, confirmó que la sequía y las altas temperaturas afectan tanto la cantidad como la calidad de las trufas, y advirtió que la superficie geográfica donde crece la trufa blanca se está contrayendo. La especie más valorada puede alcanzar los € 4.000 (USD 4.500) por kilogramo. Croacia alberga alrededor de una docena de especies del hongo, según el científico.

Los precios de la trufa blanca en el mercado de Alba aumentaron entre un 20% y un 30% respecto al año anterior - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Centro Nacional para el Estudio de la Trufa descarta la extinción, pero impulsa el riego artificial y la gestión forestal

En Piamonte, los investigadores rechazan el escenario más pesimista. “No creo que estemos ante una extinción; estamos ante un desafío”, afirmó Degiacomi en declaraciones a la agencia, quien lleva varios años documentando el deterioro de las condiciones. Los especialistas estudian técnicas de manejo forestal y sistemas de riego experimental para los períodos de sequía prolongada, con el objetivo de replicar artificialmente las condiciones de humedad que el hongo necesita para desarrollarse.

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La gestión forestal ocupa también un lugar central en la respuesta de Alba. Iberti amplió el enfoque de la feria para incorporar educación ambiental y acciones de conservación, y trabaja junto a municipios, cazadores y propietarios de tierras en la creación de nuevos espacios públicos de recolección y en la plantación de árboles que, a largo plazo, podrían servir de sustrato para el crecimiento del hongo. La reforestación, explican los expertos, contribuye a reducir la temperatura del suelo, retener la humedad y frenar la erosión, aunque pueden pasar más de diez años antes de que los árboles recién plantados reúnan las condiciones para albergar trufas.

El micólogo Armin Mesic advirtió sobre la reducción de la superficie geográfica apta para el crecimiento de la trufa blanca - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La trufa negra se puede cultivar, pero la blanca sigue resistiéndose a la producción comercial a gran escala

En paralelo, los científicos investigan el rol de los microorganismos del suelo y analizan variedades de árboles con mayor tolerancia al calor y la sequía. Los intentos de domesticar la trufa blanca continúan sin resultados comercialmente fiables: a diferencia de la trufa negra, que ya se cultiva con éxito, la blanca resistió hasta ahora la producción a escala industrial.

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A medida que avanza el otoño, el volumen definitivo de la cosecha irá tomando forma, con efectos directos sobre los precios y el abastecimiento a restaurantes y mercados de todo el mundo.