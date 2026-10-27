Medio Ambiente

Identifican el avance de la tala y la minería ilegal sobre el territorio saamaka en Surinam, y crece la alerta ambiental

Las imágenes satelitales revelaron nuevos caminos y claros en una selva que forma parte de la Amazonía y que Surinam preserva en casi el 93% de su superficie boscosa, clave para la absorción de carbono

Miembros de la comunidad saamaka vigilan áreas remotas de su territorio histórico ante el avance de actividades extractivas (AP)
Miembros de la comunidad saamaka vigilan áreas remotas de su territorio histórico ante el avance de actividades extractivas (AP)
Guardar

En el interior de Surinam, integrantes del pueblo saamaka hallaron una excavadora abandonada y dos campamentos presuntamente vinculados con taladores en la montaña Ebbatop. El descubrimiento se produjo durante patrullajes comunitarios para frenar el avance de caminos, la tala ilegal y la minería de oro sobre un territorio selvático que administran desde hace generaciones.

Navaldo Vola, de 31 años, guiaba a otros miembros de la comunidad a través de la vegetación cuando el grupo llegó a la maquinaria, equipada con un accesorio destinado a derribar árboles. El día anterior habían localizado un campamento improvisado al pie de la montaña, donde encontraron envases de condimentos y salsa de soja que, según los habitantes, habían sido dejados por madereros chinos. En una zona más elevada, hallaron lonas, tazas de aluminio y otros objetos.

PUBLICIDAD

“Sabíamos que alguna gente venía aquí, pero no que estaba talando”, dijo Vola a AP. “Esta parte debería permanecer intacta”. El operativo forma parte de un sistema de vigilancia que combina el conocimiento transmitido por los mayores con imágenes satelitales, mapas digitales y recorridas en terreno.

Una excavadora abandonada fue hallada durante un patrullaje saamaka en la montaña Ebbatop (AP)
Una excavadora abandonada fue hallada durante un patrullaje saamaka en la montaña Ebbatop (AP)

Los mapas buscan documentar la protección ancestral de los bosques

Los saamaka son una de las seis comunidades de Surinam descendientes de africanos que escaparon de la esclavitud en plantaciones neerlandesas y establecieron asentamientos autónomos en la selva entre los siglos XVII y XVIII. Después de décadas de enfrentamientos con las fuerzas coloniales, lograron un acuerdo de paz en 1762 que reconoció su libertad y autonomía. En el país viven cerca de 60.000 integrantes de este pueblo, según la Asociación de Comunidades Saamaka (VSG).

PUBLICIDAD

Cada clan definió históricamente qué sectores podían destinarse a la agricultura y cuáles debían resguardarse por su valor espiritual, cultural o histórico. Desde noviembre de 2025, las comunidades denominan Apaki a su iniciativa de mapeo. El término alude a un recipiente elaborado con calabaza seca que se utiliza para conservar alimentos y refleja la intención de preservar el bosque para las próximas generaciones.

Hugo Jabini, director ejecutivo de la VSG y referente de la defensa territorial, advirtió que los caminos facilitan el ingreso de actores externos a zonas antes aisladas. Según los relevamientos comunitarios, la carretera Palmera, cuya ampliación comenzó en 2022 pese a la oposición local, tiene una extensión de unos 123 kilómetros y atraviesa una de las áreas Apaki consideradas prioritarias.

Los saamaka localizaron campamentos y equipos presuntamente vinculados con actividades madereras en su territorio (AP)
Los saamaka localizaron campamentos y equipos presuntamente vinculados con actividades madereras en su territorio (AP)

Las imágenes satelitales detectaron nuevas zonas de actividad

Sara Ramírez, investigadora colombiana que trabaja con la VSG, explicó a AP que el análisis de imágenes satelitales permitió identificar alteraciones en lugares tan remotos que algunos habitantes dudaron inicialmente de los resultados. Imágenes de mayor resolución confirmaron luego indicios de actividad, y esos datos orientaron sobrevuelos en helicóptero y patrullajes para verificar desmontes o caminos detectados desde el aire.

Durante uno de esos vuelos, la agencia observó la expansión de la actividad maderera y aurífera en el territorio saamaka. El daño detectado desde el aire fue menor que el registrado en Colombia, Perú y Brasil, países donde años de minería y tala ilegales afectaron extensas áreas. Sin embargo, nuevos caminos y claros pequeños avanzan sobre una selva en gran parte preservada, una señal de la presión creciente sobre la región.

El desafío trasciende a las comunidades. Surinam mantiene cerca del 93 % de su superficie cubierta por bosques, que forman parte de la Amazonía y del Escudo Guayanés y absorben más gases de efecto invernadero de los que emite el país. Los territorios tribales perdieron casi 154.000 hectáreas de bosque desde 2001, mientras que la pérdida de bosque primario húmedo a nivel nacional rondó las 200.000 hectáreas entre 2002 y 2025, de acuerdo con Global Forest Watch.

Los bosques administrados históricamente por las comunidades saamaka enfrentan una presión creciente por la tala y la minería de oro (AP)
Los bosques administrados históricamente por las comunidades saamaka enfrentan una presión creciente por la tala y la minería de oro (AP)

El reclamo por el título colectivo sigue sin cumplirse

En 2007, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de los saamaka en una demanda contra el Estado por concesiones de tala y minería otorgadas dentro de su territorio tradicional. El tribunal concluyó que Surinam vulneró los derechos de propiedad colectiva de la comunidad y ordenó delimitar sus tierras y entregarles un título colectivo.

Jabini sostiene que las disposiciones centrales de esa sentencia vinculante aún no fueron cumplidas. La falta de título colectivo, afirmó, impide que las comunidades cuenten con herramientas legales suficientes para definir qué actividades pueden realizarse en su territorio y para responder a las incursiones.

John Goedschalk, asesor presidencial para financiamiento climático y biodiversidad, afirmó que el gobierno reconoce el papel de los saamaka en la conservación forestal. También señaló que la información obtenida a partir de los mapas y satélites puede colaborar con la fiscalización estatal en áreas de difícil acceso. Según el funcionario, el presidente impuso una moratoria sobre nuevas concesiones auríferas y prórrogas de permisos, mientras el país se comprometió a conservar el 90 % de su cobertura boscosa.

Goedschalk indicó además que el gobierno planeaba reunirse en octubre con líderes saamaka para abordar la protección forestal y que actualizaba el marco legal para habilitar áreas protegidas por comunidades. Jabini, sin embargo, dijo desconocer esos planes de diálogo.

El dirigente informó que recibió una amenaza de muerte este año después de cuestionar una concesión minera cerca del arroyo Paba, otra zona Apaki. La disputa también genera diferencias dentro de algunas comunidades, ya que la extracción de oro representa una fuente de ingresos para parte de la población.

Para Vola, la defensa del bosque se proyecta más allá de la coyuntura: “Esta es nuestra riqueza y por esto luchamos”, afirmó. “Dentro de mil generaciones, esto tiene que seguir aquí como nos lo dejaron nuestros antepasados”.

Temas Relacionados

SurinamMinería ilegalDeforestaciónSelvaTala ilegalNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El deshielo de los glaciares italianos sacó a la luz 250 explosivos de la Primera Guerra Mundial ocultos durante un siglo

El llamado fue emitido después de que soldados localizaran proyectiles y bombas de mortero expuestos por el retroceso del hielo, algunos de los cuales permanecieron sellados desde el conflicto alpino de 1915 a 1918

El deshielo de los glaciares italianos sacó a la luz 250 explosivos de la Primera Guerra Mundial ocultos durante un siglo

Récord de gases de efecto invernadero: advierten que El Niño sin precedentes podría agravar los eventos extremos en 2026

Un nuevo informe de la Organización Meteorológica Mundial registró máximos de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, una carga que mantendrá el calentamiento global durante décadas

Récord de gases de efecto invernadero: advierten que El Niño sin precedentes podría agravar los eventos extremos en 2026

Saberes ancestrales, drones y energía solar: las soluciones comunitarias frente a la crisis climática en América Latina

Un total de 10 proyectos de seis países de la región obtuvieron distinciones internacionales por sus aportes a la gestión del agua andina, el aprovechamiento del sargazo, la reforestación y la movilidad limpia

Saberes ancestrales, drones y energía solar: las soluciones comunitarias frente a la crisis climática en América Latina

Hayas europeas: un centímetro extra puede definir décadas de ventaja

Científicos de la Universidad de Gotinga comprobaron que las plántulas con uno o dos centímetros de más en su primer año redujeron su riesgo de muerte hasta en un 75 %

Hayas europeas: un centímetro extra puede definir décadas de ventaja

Rescataron en Uruguay a 47 animales víctimas del tráfico ilegal: cómo será el regreso a sus hábitats

Cardenales amarillos, loros y tortugas terrestres incautadas al contrabando ingresaron por el paso fronterizo de Gualeguaychú para iniciar un período de aislamiento preventivo

Rescataron en Uruguay a 47 animales víctimas del tráfico ilegal: cómo será el regreso a sus hábitats
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

“No te podés negar porque ya le pagué a tu mamá”: detuvieron a una mujer acusada de explotar sexualmente a su hija adolescente

“No te podés negar porque ya le pagué a tu mamá”: detuvieron a una mujer acusada de explotar sexualmente a su hija adolescente

Enrique Gómez denunció la millonaria ‘nómina paralela de la paz’ en la JEP: “Un aumento de 1.084 contratistas en menos de siete años”

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 27 de octubre: preparativos para el Día de Muertos en CDMX provoca caos en Reforma

Pensiones del Bienestar: este es el día exacto de noviembre en que inician los pagos según el calendario oficial

Renuncia de Guadalupe Taddei deja en ridículo a Morena porque rompe su discurso de austeridad y honestidad, sostiene Ricardo Anaya

DEPORTES

Batacazo: Arsenal fue eliminado por un equipo de Cuarta División en los penales y quedó afuera de la Copa de la Liga

Batacazo: Arsenal fue eliminado por un equipo de Cuarta División en los penales y quedó afuera de la Copa de la Liga

Dónde se largaría el Rally Dakar 2027: el llamativo lugar apuntado

“Un OVNI detiene el juego”: la curiosa situación que paró más de ocho minutos un partido del Arsenal por la Copa de la Liga

Oficial: Nicolás Ramírez dirigirá el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera

Francisco Cerúndolo se despidió de Viena y el torneo se quedó sin argentinos

ENTRETENIMIENTO

Taylor Swift y Travis Kelce habrían ordenado quemar la decoración de su boda valorada en 30 millones de dólares

Taylor Swift y Travis Kelce habrían ordenado quemar la decoración de su boda valorada en 30 millones de dólares

Entre la capa de Bela Lugosi y la sierra de “Saw”: un museo de Los Ángeles ordena en 400 piezas un siglo de cine de terror

Los memes que marcaron los 2000 están de vuelta: Firefox reúne a las leyendas de YouTube para un nuevo comercial

Viuda de Hugh Hefner denuncia abuso sexual, incesto y más detalles inquietantes de su matrimonio con el magnate de Playboy

Matthew Perry y el funeral que reunió al elenco de ‘Friends’: “Se quedaron a su alrededor, llorando”