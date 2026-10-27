Identifican el avance de la tala y la minería ilegal sobre el territorio saamaka en Surinam, y crece la alerta ambiental

Miembros de la comunidad saamaka vigilan áreas remotas de su territorio histórico ante el avance de actividades extractivas (AP)

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En el interior de Surinam, integrantes del pueblo saamaka hallaron una excavadora abandonada y dos campamentos presuntamente vinculados con taladores en la montaña Ebbatop. El descubrimiento se produjo durante patrullajes comunitarios para frenar el avance de caminos, la tala ilegal y la minería de oro sobre un territorio selvático que administran desde hace generaciones.

Navaldo Vola, de 31 años, guiaba a otros miembros de la comunidad a través de la vegetación cuando el grupo llegó a la maquinaria, equipada con un accesorio destinado a derribar árboles. El día anterior habían localizado un campamento improvisado al pie de la montaña, donde encontraron envases de condimentos y salsa de soja que, según los habitantes, habían sido dejados por madereros chinos. En una zona más elevada, hallaron lonas, tazas de aluminio y otros objetos.

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“Sabíamos que alguna gente venía aquí, pero no que estaba talando”, dijo Vola a AP. “Esta parte debería permanecer intacta”. El operativo forma parte de un sistema de vigilancia que combina el conocimiento transmitido por los mayores con imágenes satelitales, mapas digitales y recorridas en terreno.

Una excavadora abandonada fue hallada durante un patrullaje saamaka en la montaña Ebbatop (AP)

Los mapas buscan documentar la protección ancestral de los bosques

Los saamaka son una de las seis comunidades de Surinam descendientes de africanos que escaparon de la esclavitud en plantaciones neerlandesas y establecieron asentamientos autónomos en la selva entre los siglos XVII y XVIII. Después de décadas de enfrentamientos con las fuerzas coloniales, lograron un acuerdo de paz en 1762 que reconoció su libertad y autonomía. En el país viven cerca de 60.000 integrantes de este pueblo, según la Asociación de Comunidades Saamaka (VSG).

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Cada clan definió históricamente qué sectores podían destinarse a la agricultura y cuáles debían resguardarse por su valor espiritual, cultural o histórico. Desde noviembre de 2025, las comunidades denominan Apaki a su iniciativa de mapeo. El término alude a un recipiente elaborado con calabaza seca que se utiliza para conservar alimentos y refleja la intención de preservar el bosque para las próximas generaciones.

Hugo Jabini, director ejecutivo de la VSG y referente de la defensa territorial, advirtió que los caminos facilitan el ingreso de actores externos a zonas antes aisladas. Según los relevamientos comunitarios, la carretera Palmera, cuya ampliación comenzó en 2022 pese a la oposición local, tiene una extensión de unos 123 kilómetros y atraviesa una de las áreas Apaki consideradas prioritarias.

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Los saamaka localizaron campamentos y equipos presuntamente vinculados con actividades madereras en su territorio (AP)

Las imágenes satelitales detectaron nuevas zonas de actividad

Sara Ramírez, investigadora colombiana que trabaja con la VSG, explicó a AP que el análisis de imágenes satelitales permitió identificar alteraciones en lugares tan remotos que algunos habitantes dudaron inicialmente de los resultados. Imágenes de mayor resolución confirmaron luego indicios de actividad, y esos datos orientaron sobrevuelos en helicóptero y patrullajes para verificar desmontes o caminos detectados desde el aire.

Durante uno de esos vuelos, la agencia observó la expansión de la actividad maderera y aurífera en el territorio saamaka. El daño detectado desde el aire fue menor que el registrado en Colombia, Perú y Brasil, países donde años de minería y tala ilegales afectaron extensas áreas. Sin embargo, nuevos caminos y claros pequeños avanzan sobre una selva en gran parte preservada, una señal de la presión creciente sobre la región.

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El desafío trasciende a las comunidades. Surinam mantiene cerca del 93 % de su superficie cubierta por bosques, que forman parte de la Amazonía y del Escudo Guayanés y absorben más gases de efecto invernadero de los que emite el país. Los territorios tribales perdieron casi 154.000 hectáreas de bosque desde 2001, mientras que la pérdida de bosque primario húmedo a nivel nacional rondó las 200.000 hectáreas entre 2002 y 2025, de acuerdo con Global Forest Watch.

Los bosques administrados históricamente por las comunidades saamaka enfrentan una presión creciente por la tala y la minería de oro (AP)

El reclamo por el título colectivo sigue sin cumplirse

En 2007, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de los saamaka en una demanda contra el Estado por concesiones de tala y minería otorgadas dentro de su territorio tradicional. El tribunal concluyó que Surinam vulneró los derechos de propiedad colectiva de la comunidad y ordenó delimitar sus tierras y entregarles un título colectivo.

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Jabini sostiene que las disposiciones centrales de esa sentencia vinculante aún no fueron cumplidas. La falta de título colectivo, afirmó, impide que las comunidades cuenten con herramientas legales suficientes para definir qué actividades pueden realizarse en su territorio y para responder a las incursiones.

John Goedschalk, asesor presidencial para financiamiento climático y biodiversidad, afirmó que el gobierno reconoce el papel de los saamaka en la conservación forestal. También señaló que la información obtenida a partir de los mapas y satélites puede colaborar con la fiscalización estatal en áreas de difícil acceso. Según el funcionario, el presidente impuso una moratoria sobre nuevas concesiones auríferas y prórrogas de permisos, mientras el país se comprometió a conservar el 90 % de su cobertura boscosa.

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Goedschalk indicó además que el gobierno planeaba reunirse en octubre con líderes saamaka para abordar la protección forestal y que actualizaba el marco legal para habilitar áreas protegidas por comunidades. Jabini, sin embargo, dijo desconocer esos planes de diálogo.

El dirigente informó que recibió una amenaza de muerte este año después de cuestionar una concesión minera cerca del arroyo Paba, otra zona Apaki. La disputa también genera diferencias dentro de algunas comunidades, ya que la extracción de oro representa una fuente de ingresos para parte de la población.

Para Vola, la defensa del bosque se proyecta más allá de la coyuntura: “Esta es nuestra riqueza y por esto luchamos”, afirmó. “Dentro de mil generaciones, esto tiene que seguir aquí como nos lo dejaron nuestros antepasados”.

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