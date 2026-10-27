Medio Ambiente

Una isla de Fiyi enfrenta la subida del mar y sus habitantes desafían los pronósticos: “Por qué nos iríamos, tenemos vistas de USD 100 millones”

La comunidad de Serua, amenazada por ciclones y mareas cada vez más intensas, prefiere reforzar sus defensas antes que reubicarse, mientras trabaja junto a Habitat for Humanity en un plan de reducción de riesgos

Vista aérea de casas bajas junto a la orilla del mar en una isla rodeada de colinas verdes y botes sobre aguas transparentes
La comunidad fiyiana decidió reforzar sus defensas frente al océano antes que abandonar el territorio ancestral, situado a 750 metros de la costa principal (Saeed Khan / AFP)
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Los residentes de la isla Serua, un diminuto territorio de Fiyi ubicado a 750 metros de la costa principal, rechazaron las propuestas de reubicación pese a que el aumento del nivel del mar ya inunda sus viviendas. La comunidad, que describe su paisaje como una “vista de USD 100 millones”, optó por reforzar las defensas de la isla antes que abandonar su hogar ancestral.

La única barrera entre la aldea y el océano es un muro de contención de concreto construido en la década de 1980. “Cuando la presión atmosférica es más fuerte, las olas crecen y se meten directamente en la aldea”, explicó el residente Avenai Ranuku a la agencia AFP durante una visita realizada en octubre de 2026. En el extremo oriental de la isla, el agua golpea los pilotes donde alguna vez funcionaron casas y un hospital.

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En el lado occidental, dos viviendas debieron ser trasladadas porque el terreno fue consumido por la erosión costera, según constató la agencia durante su recorrido por el lugar.

Casi el 20% de las viviendas se encuentran en condición crítica

Un pastor alemán recostado en el suelo delante de un hombre y una mujer sentados bajo palmeras frente a un cielo azul
El diagnóstico elaborado en 2025 con Habitat for Humanity determinó que solo tres estructuras tenían la solidez necesaria para resistir temporales extremos en la isla fiyiana (Saeed Khan / AFP)

En 2025, la aldea de Serua trabajó junto con la organización Habitat for Humanity para elaborar un plan detallado de reducción de riesgos ante desastres. El documento surgió después de que la mayoría de la población rechazara de forma categórica los llamados a trasladarse al continente.

Las conclusiones resultaron preocupantes. Cerca del 20 % de las casas se encontraban en estado crítico y solo tres estructuras contaban con la resistencia necesaria para soportar un ciclón. “La isla carece de barreras naturales contra el oleaje y enfrenta de forma constante la amenaza del aumento del nivel del mar”, advirtió el informe.

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El diagnóstico también reveló que más del 50% de las viviendas presentaban cimientos y techos inestables, junto con paredes y refuerzos débiles. A estos problemas se sumaron la intrusión salina —que deteriora la fertilidad del suelo agrícola—, desbordes frecuentes del dique durante las mareas altas y acumulación de agua estancada tras las lluvias.

Decenas de trabajadores renovaban casas en la costa norte de la isla

Viviendas sobre un terreno con tumbas y palmeras frente a una ensenada de agua y colinas bajo un cielo despejado
Las obras retiraron muros débiles y cubiertas de chapa, trasladadas en bote al continente, mientras algunas construcciones ya quedaron sobre pilares más altos (AFP)

Tras recibir el informe, la comunidad actuó de inmediato. Durante la visita de AFP en octubre, decenas de trabajadores renovaban viviendas a lo largo de la costa norte. Paredes endebles y techos de chapa ondulada eran desmontados y trasladados en bote hasta el continente.

Algunas casas ya fueron elevadas sobre pilares más altos para reducir el impacto de las inundaciones, y otras seguirán el mismo proceso en las próximas semanas. El plan también recomienda mejorar el acceso a la isla: durante la marea baja se puede caminar hasta Serua por una hilera de postes eléctricos que sobresalen del fondo marino, pero con la marea alta el único medio de llegada es una embarcación.

El recuerdo del ciclón Winston y la determinación de quedarse

Ranuku evocó el paso del ciclón Winston en febrero de 2016, el más potente registrado en el hemisferio sur, que golpeó Fiyi con vientos superiores a 280 kilómetros por hora. Aquella noche, toda la población de la isla se refugió en la cima de una de las colinas mientras las olas arrasaban los techos de las casas.

Vista espacial de una espiral de nubes blancas con un ojo central sobre el mar azul junto a la masa terrestre
La tormenta, considerada la más potente registrada en el hemisferio sur, obligó a toda la comunidad insular a refugiarse en una colina mientras las olas destruían los techos de las viviendas (Imagen Infobae México)

“Cuando el jefe da la orden, todos subimos. Nos ayudamos unos a otros, cargamos todo desde las casas y la comida. Ese es nuestro plan de evacuación”, relató el isleño. El ciclón dejó 44 muertos en todo el archipiélago y afectó a unas 540.000 personas, equivalentes al 62 % de la población nacional, según datos del Gobierno fiyiano.

Pese a ese antecedente, los habitantes de Serua insisten en permanecer. Desde el refugio en la colina, con la mirada puesta en la Costa de Coral, Ranuku resumió el sentir colectivo: “Amamos esta isla. Aire fresco, salir a pescar todos los días… por eso no se quieren ir”. Y remató: “¿Por qué vamos a querer irnos? Tenemos vistas de USD 100 millones”.

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