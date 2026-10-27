Medio Ambiente

Saberes ancestrales, drones y energía solar: las soluciones comunitarias frente a la crisis climática en América Latina

Un total de 10 proyectos de seis países de la región obtuvieron distinciones internacionales por sus aportes a la gestión del agua andina, el aprovechamiento del sargazo, la reforestación y la movilidad limpia

Una mujer con sombrero y pollera y un hombre con chaqueta azul y credencial se encuentran de pie en un sembradío frente a montañas verdes
Diez iniciativas de seis países recibieron los Premios Verdes 2026 durante la undécima edición celebrada en Cuenca. (Premios Verdes 2026)
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En ciudades y zonas rurales de América Latina, hay proyectos que abordan problemas cotidianos relacionados con el ambiente. Sus propuestas nacen en la Amazonía, la costa, los Andes y territorios indígenas, y combinan saberes transmitidos entre generaciones con herramientas como drones, cámaras, sensores e imágenes satelitales.

La falta de agua, la contaminación, la pérdida de especies y los incendios figuran entre los desafíos que estas iniciativas buscan atender. Algunas recuperan recursos y prácticas locales; otras convierten residuos de café, plástico o vidrio en nuevos productos o desarrollan sistemas para detectar incendios antes de que se extiendan.

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En ese sentido, diez iniciativas de seis países obtuvieron el máximo reconocimiento de los Premios Verdes 2026, tras presentar soluciones que abarcan desde la recuperación de agua andina hasta el transporte solar en la Amazonía y el uso agrícola del sargazo.

Mano de una persona que sostiene un fruto verde en forma de estrella junto a hojas y tallos
La iniciativa recibió más de 22.000 proyectos de 53 países durante más de diez años

La undécima edición del certamen, en Cuenca, reunió 2.087 proyectos de 29 países y 613 ciudades. De ese universo surgieron 52 finalistas de 12 naciones, evaluados antes de que un jurado internacional eligiera a los ganadores de las diez categorías. Los proyectos distinguidos provienen de Colombia, Perú, Brasil, República Dominicana, Ecuador y Chile.

La ceremonia, que siguió a la tradicional Alfombra Verde, cerró la Semana de la Sostenibilidad, celebrada entre el 19 y el 22 de octubre. La programación convocó a representantes del sector público, empresas, academia y organizaciones internacionales para debatir sobre biodiversidad, economía circular, financiamiento sostenible, innovación climática, ciudades resilientes y desarrollo social.

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“Detrás de cada proyecto hay personas que están transformando realidades en sus comunidades”, afirmó Gustavo Manrique, presidente y cofundador de Premios Verdes. “Nuestro propósito es que ese trabajo sea reconocido internacionalmente y que la visibilidad abra nuevas oportunidades de colaboración, conocimiento y financiamiento”.

En la categoría Agua Dulce, AQUARESTAURA, de Perú, fue premiada por recuperar sistemas ancestrales andinos destinados a aumentar la disponibilidad de agua en Lima. El proyecto rehabilitó 79 kilómetros de canales tradicionales, restauró más de 3.900 hectáreas de ecosistemas altoandinos y registra una recarga hídrica anual de 13 millones de metros cúbicos.

Vista aérea de un río en la selva, una embarcación con paneles en el techo y filas de paneles solares junto a chozas tradicionales
Las embarcaciones solares de la Fundación Kara Solar transportan anualmente a más de 10.000 pasajeros en comunidades de la Amazonía. (Premios Verdes 2026)

El país también obtuvo el galardón de Ciudades y Comunidades Resilientes con The Extraordinary Story of Machu Picchu, una iniciativa que articula gestión de residuos, movilidad eléctrica, restauración ecológica y medición de emisiones dentro de un modelo de turismo sostenible. Según la información presentada, redujo sus emisiones en 18,77 % y conserva su certificación como destino carbono neutral.

Un tercer reconocimiento peruano recayó en Financiera Confianza, impulsora del programa Financiamiento Verde para microfinanzas. La propuesta concede créditos a pequeños productores rurales que incorporan agricultura sostenible, sistemas de riego y energías renovables. Durante 2025, entregó entre USD 16 millones y USD 17 millones a través de 1.300 créditos verdes; el 43 % de esos préstamos fue otorgado a mujeres.

La categoría Desarrollo Humano premió a Replantando Vida, de Brasil, que relaciona la recuperación de la Mata Atlántica con la reintegración de personas privadas de libertad en Río de Janeiro. A lo largo de 25 años, el programa promovió la plantación de más de 4,5 millones de árboles e involucró a más de 6.000 personas en procesos de capacitación y empleo vinculados con el ambiente.

En Economía Circular, el reconocimiento fue para Biovalor, también de Brasil. Su modelo transforma desechos de la industria cervecera en alimento para vacas lecheras mediante procesos biotecnológicos. La experiencia piloto plantea una reducción de hasta 20 % en los costos de alimentación de pequeños ganaderos, al tiempo que utiliza materiales que solían desecharse.

Vista aérea de montañas con una sección central verde rodeada de terreno en blanco y negro bajo un cielo nublado
El proyecto Salvemos Loma Delgada protege 35 hectáreas de hábitat de la vizcacha ecuatoriana en Quilanga. (Premios Verdes 2026)

Por su parte, BIO CO, de Colombia, ganó en Agricultura y Producción de Alimentos con una propuesta de agricultura regenerativa que integra 39 especies, entre ellas el sacha inchi y otros superalimentos colombianos. La organización emplea el 95 % de sus residuos para elaborar insumos agrícolas, sostiene 60 empleos formales y desarrolla cadenas productivas ligadas a la biodiversidad y al ámbito rural.

El sargazo, una especie amenazada y la energía solar marcaron los premios ambientales

En Ecosistemas Marinos, SOS Biotech, de República Dominicana, fue reconocida por convertir el sargazo recogido en el Caribe en bioestimulantes y otros productos para la agricultura. La iniciativa recuperó más de 30.000 toneladas de esta macroalga y generó empleos directos para más de 160 pescadores de comunidades costeras.

En Ecuador, Salvemos Loma Delgada obtuvo el premio de Ecosistemas Terrestres por su trabajo para preservar a la vizcacha ecuatoriana, una especie catalogada en peligro crítico dentro del país. El proyecto busca proteger 35 hectáreas de hábitat prioritario en Quilanga por medio de investigación, restauración ecológica y alternativas productivas sostenibles para las comunidades.

Mujer con sombrero y manta multicolor agachada junto al agua mientras lanza gotas con la mano sobre una laguna
El proyecto AQUARESTAURA recupera canales prehispánicos en Perú

La Fundación Kara Solar, también de Ecuador, ganó la categoría Energía gracias a sus embarcaciones eléctricas solares, creadas para enlazar comunidades indígenas de la Amazonía. El sistema transporta a más de 10.000 pasajeros cada año, evitó el consumo de 26.000 galones de gasolina y alcanza a 53 comunidades mediante transporte sostenible y formación técnica local.

La fundación recibió, además, el Reconocimiento ODS, concedido junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por su aporte al desarrollo sostenible.

En Green Tech, el galardón fue para Nanomateriales Waterless para la Higiene Circular, de Chile. El proyecto de NANOLIFE produce concentrados de limpieza a partir de nanotecnología y residuos agroalimentarios. Una recarga de 25 gramos puede reemplazar una botella convencional de un litro, con la reducción asociada en consumo de agua, traslado de productos y utilización de envases de un solo uso.

Dos programas de aprendizaje ampliarán la experiencia de proyectos seleccionados

Además de los premios principales, el Galápagos Life Fund (GLF) eligió a Eco-Ruta Tortuga, de Panamá, y a Corallium, de Ecuador, para participar en una expedición marina de aprendizaje científico y experiencial. La actividad incluirá conservación, monitoreo e intercambio con investigadores y comunidades costeras, como parte del quinto nivel del programa de fortalecimiento de Premios Verdes.

Vista aérea dividida entre un bosque verde con lagunas y un terreno árido con suelo agrietado, árboles secos y un incendio forestal con humo.
Ecuador, Colombia y México concentraron la mayor cantidad de finalistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, el Centro de Economía Circular de SAMBITO (CEC) seleccionó a Economía Circular OLC Group, COOPCOAMA: Amigas del Ambiente y Moneda Social. Las tres iniciativas accederán a una experiencia inmersiva que contempla visitas a modelos circulares en funcionamiento, talleres de innovación y encuentros con empresas y emprendedores.

Según un estudio de impacto de Premios Verdes, el 36% de los proyectos encuestados consiguió financiamiento de terceros tras pasar por el programa. Los participantes también informaron un crecimiento del 74% en sus ventas.

El movimiento regional, dedicado a identificar, conectar y amplificar proyectos y líderes de soluciones sostenibles en América Latina y el Caribe, acumuló durante más de una década más de 22.000 proyectos provenientes de 53 países.

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