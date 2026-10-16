Por qué ciertos arrecifes, bosques y especies resisten la crisis ambiental mientras el resto retrocede

Las normas culturales que restringen la caza favorecieron la supervivencia del chimpancé occidental en zonas pobladas de África. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La narrativa dominante sobre el estado del planeta suele concentrarse en especies amenazadas, hábitats degradados, biodiversidad en retroceso. Pero dispersos por distintos continentes existen ecosistemas que, contra todo pronóstico, mantienen su vitalidad o incluso prosperan. Un equipo de la Universidad de Sídney se propuso averiguar si esos casos comparten un patrón común o si cada uno es apenas un golpe de suerte irrepetible.

La pregunta no es menor. Hasta ahora, la investigación en conservación había documentado estos logros de manera fragmentaria, con definiciones dispares y métodos que variaban de un campo a otro. Esa dispersión impedía, por ejemplo, comparar un arrecife que se recupera en el Pacífico con un bosque que recobra fauna en América del Norte. Sin un marco integrador, las buenas noticias ambientales quedaban reducidas a anécdotas incapaces de generar conocimiento transferible.

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Un estudio publicado en la revista Nature Ecology & Evolution ofrece ese marco por primera vez. Investigadores del Thriving Oceans Research Hub revisaron más de 70 trabajos en ecología, conservación, producción de alimentos y ciencia de la sostenibilidad para construir una herramienta capaz de identificar, interpretar y comparar lo que la literatura científica denomina focos de éxito: sistemas donde personas y naturaleza obtienen resultados mejores de lo esperado a pesar de condiciones adversas. La conclusión central es que esos logros no obedecen al azar, sino que responden a condiciones reconocibles y aplicables en otros territorios.

El estudio propone seis métodos para detectar los éxitos y tres capas que los explican

Las comunidades costeras de Papúa Nueva Guinea aplican cierres periódicos de pesca para facilitar la regeneración de los arrecifes de coral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según se detalla en el estudio, los autores clasificaron seis enfoques metodológicos que la ciencia emplea para detectar estos casos excepcionales. El abanico va desde análisis estadísticos a gran escala, capaces de filtrar miles de sitios y señalar aquellos cuyo desempeño se desvía de la norma de forma positiva, hasta estudios cualitativos de caso que examinan en profundidad por qué una comunidad concreta logra lo que otras no.

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“Cada caso tuvo éxito contra todo pronóstico por razones notablemente similares: el conocimiento local fue valorado junto con la ciencia, las comunidades desempeñaron un papel central en la toma de decisiones y la gestión se adaptó a las condiciones sociales y ambientales del lugar”, afirmó Bing Lin, investigadora posdoctoral del Thriving Oceans Research Hub y autora principal del trabajo, según el comunicado de prensa de la Universidad de Sídney.

A partir de esa síntesis, Lin y su equipo identificaron tres capas de condiciones que suelen coincidir en los casos de éxito. La primera abarca las prácticas y procesos adaptables, es decir, modos de gestión flexibles, ajustados al entorno local, que se modifican cuando las circunstancias cambian. La segunda es la capacidad social: grupos con cohesión interna, liderazgos reconocidos y mecanismos propios para tomar decisiones y hacerlas cumplir.

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Las Primeras Naciones de Canadá asumieron la gobernanza ambiental para proteger las poblaciones de oso grizzly mediante el conocimiento ancestral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tercera corresponde al contexto, el conjunto de factores ambientales y culturales específicos de cada lugar, que puede facilitar o dificultar las dos anteriores. El trabajo concluye que el éxito aparece cuando las tres capas interactúan, no cuando una sola opera de manera aislada.

Los arrecifes, los chimpancés y los osos confirman el patrón desde ecosistemas radicalmente distintos

El caso más documentado proviene de Papúa Nueva Guinea, donde Josh Cinner, director del Thriving Oceans Research Hub y coautor del estudio, trabaja hace más de 25 años junto a poblaciones costeras. Las aldeas de esa región practican un sistema ancestral de cierre periódico de zonas de arrecife a la pesca, comparable al descanso rotativo de la tierra en la agricultura: se deja que los corales se regeneren antes de volver a aprovechar el recurso.

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“Siempre supe que el lugar era especial, pero me sorprendió cuando, a partir de un riguroso análisis cuantitativo de casi 1.700 arrecifes de coral en todo el mundo, este sitio apareció como uno de nuestros focos de éxito globales”, afirmó Cinner en el comunicado de prensa, en referencia a su estudio original publicado en Nature en 2016.

Un estudio de la Universidad de Sídney analizó más de 70 investigaciones para identificar patrones comunes en los ecosistemas que prosperan pese a condiciones adversas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que convierte a este caso en una ilustración precisa de la primera capa es que el cierre de arrecifes no funciona como una regla fija, sino como una práctica integrada en la vida cotidiana.

Según el comunicado, investigaciones posteriores de Cinner determinaron que ha perdurado gracias a vínculos sólidos entre ancianos y jóvenes, a la responsabilidad compartida sobre el recurso y a tradiciones que recompensan la participación. La práctica se sostiene, en definitiva, porque la segunda capa la apuntala.

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Un panorama distinto, aunque con coincidencias reveladoras, se observa en África occidental. Allí, algunas poblaciones de chimpancés occidentales, una especie en peligro crítico de extinción, lograron sobrevivir frente al declive regional generalizado.

Los científicos establecieron un marco con tres capas determinantes para la conservación: prácticas adaptables, capacidad social y contexto territorial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el comunicado, los grupos más numerosos y estables no se encontraron únicamente en áreas protegidas o de difícil acceso, sino también donde los habitantes conservaban normas que desalentaban la caza y favorecían la coexistencia con la fauna silvestre. En este caso, el factor determinante no fue una técnica de manejo específica, sino el entorno cultural, la tercera capa del marco propuesto.

En la selva pluvial del Gran Oso, en Canadá, las comunidades de Primeras Naciones lideraron la conservación del oso grizzly con un enfoque que integra las tres capas de manera explícita. El saber y la gestión ancestral indígenas se colocaron en el centro de la gobernanza ambiental, lo que fortaleció tanto la protección de la especie como la autoridad de las propias comunidades sobre su territorio.

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Mientras tanto, en Tasmania, la conservación del albatros tímido, una especie vulnerable, mostró cómo las alianzas estrechas entre científicos, gestores de fauna y autoridades pueden producir resultados positivos incluso cuando no existe un grupo local tradicional como motor. La toma de decisiones colaborativa permitió diseñar intervenciones para proteger a los polluelos de parásitos y establecer un proceso duradero de evaluación de futuras opciones de manejo poblacional.

La herramienta científica busca establecer un lenguaje compartido entre ecosistemas para trasladar métodos de conservación a escala global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un lenguaje compartido para comparar lo que antes parecía incomparable

Lin subrayó que el marco ofrece una herramienta práctica para que gobiernos, organizaciones ambientales y poblaciones locales identifiquen las condiciones que favorecen la conservación y las comparen entre ecosistemas dispares. “Al desarrollar un ‘lenguaje común’ entre ecosistemas, esperamos que estos focos de éxito puedan compararse de manera consistente para mejorar los resultados a escala global”, señaló la investigadora en el comunicado.

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El estudio llega en un momento en el que la investigación ambiental acumula pruebas sobre la aceleración de las presiones que sufren los ecosistemas marinos y terrestres, y en el que la búsqueda de modelos replicables de conservación ocupa un lugar central en la agenda científica.

“Nuestra revisión muestra que los focos locales de conservación no son milagros aislados. Siguen patrones que podemos reconocer, de los que podemos aprender y que podemos aplicar en otros lugares. Eso nos da razones reales para el optimismo mientras trabajamos en la protección de las personas y la naturaleza”, concluyó Cinner en el comunicado.

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