Colombia

Abelardo de la Espriella perdió tutela sobre los convenios mineros con Estados Unidos: tiene 48 horas para hacer públicos los documentos

El representante José Luis Bohórquez dio a conocer el fallo judicial y aseguró que busca hacer públicos los acuerdos suscritos con el Gobierno estadounidense para la exploración y explotación de recursos minerales estratégicos en Colombia

El congresista defendió la soberanía nacional sobre los recursos naturales y acompañó su publicación con el mensaje: “Colombia no esta en venta a ninguna nación extranjera” - crédito @JLuisBohorquez/X

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El representante a la Cámara José Luis Bohórquez informó que obtuvo un fallo de tutela favorable que ordena la entrega de información relacionada con los memorandos y convenios entre Colombia y Estados Unidos para la exploración, explotación y procesamiento de minerales críticos y tierras raras.

Según explicó el congresista en una publicación en redes sociales, la decisión judicial establece un plazo de 48 horas para cumplir con la entrega de los documentos solicitados a la Presidencia de la República.

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A través de un video publicado en su cuenta de X, Bohórquez señaló que la determinación fue adoptada por el Juzgado Veintisiete Laboral del Circuito de Bogotá y sostuvo que la información permitirá conocer los compromisos suscritos entre ambos países en materia de recursos minerales estratégicos.

“Hemos ganado otra tutela al señor Abelardo de la Esprilla. Tiene cuarenta y ocho horas, según el Juzgado Veintisiete Laboral del Circuito de Bogotá, para que nos entregue la información de los convenios, los memorandos que se firmaron con el Gobierno de Estados Unidos a través del señor Marco Rubio para explorar y explotar minerales raros y estratégicos en Colombia”, manifestó el representante.

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Bohórquez afirmó que busca conocer y hacer públicos los términos de los acuerdos bilaterales relacionados con la exploración, explotación y procesamiento de minerales estratégicos en el territorio colombiano - crédito @JLuisBohorquez/X
Bohórquez afirmó que busca conocer y hacer públicos los términos de los acuerdos bilaterales relacionados con la exploración, explotación y procesamiento de minerales estratégicos en el territorio colombiano - crédito @JLuisBohorquez/X

En el mismo pronunciamiento, el congresista explicó que su propósito es hacer públicos los términos de los acuerdos y reclamó que se conozcan las condiciones bajo las cuales se establecieron los compromisos relacionados con estos recursos naturales.

Nosotros queremos dar a conocer al país lo que se firmó, porque Colombia no está en venta ni se le va a entregar a ninguna potencia extranjera. Señor Abelardo, tiene cuarenta y ocho horas para cumplir con la justicia. Esperamos que sea así”, agregó, relacionando la solicitud de información con la discusión sobre la soberanía nacional y el acceso público a los documentos de cooperación bilateral en materia minera.

Acuerdos con Estados Unidos y acceso a la información

La decisión se conoce en medio de los cuestionamientos de congresistas y dirigentes políticos sobre la transparencia de los acuerdos de cooperación con Estados Unidos y las condiciones establecidas para el aprovechamiento de los recursos minerales - crédito Cancillería
La decisión se conoce en medio de los cuestionamientos de congresistas y dirigentes políticos sobre la transparencia de los acuerdos de cooperación con Estados Unidos y las condiciones establecidas para el aprovechamiento de los recursos minerales - crédito Cancillería

La decisión judicial se conoce en medio de cuestionamientos de congresistas y dirigentes políticos sobre los acuerdos suscritos entre Colombia y Estados Unidos para fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos, que son recursos considerados estratégicos para diferentes sectores industriales y tecnológicos; y de tierras raras, que comprenden un grupo de elementos utilizados en la fabricación de componentes electrónicos, equipos tecnológicos y otras aplicaciones industriales.

Las solicitudes de información se centran en conocer el contenido de los memorandos, los compromisos adquiridos y las condiciones previstas para el desarrollo de actividades relacionadas con estos materiales.

El senador Duvalier Sánchez, de la Alianza Verde, también había solicitado explicaciones al Gobierno sobre el memorando relacionado con minerales críticos. Según señaló, cuando pidió información sobre el instrumento de cooperación, recibió como respuesta que los documentos estaban bajo reserva.

“Estamos hablando de recursos estratégicos para el futuro del país, de nuestros territorios y de las comunidades que los habitan. No podemos permitir que el futuro de nuestros recursos naturales se decida sin que los colombianos sepamos qué se está acordando, con quiénes y bajo qué condiciones”, manifestó Sánchez en su cuenta de X.

El senador Duvalier Sánchez, de la Alianza Verde, cuestionó la falta de información pública sobre el memorando de cooperación con Estados Unidos para minerales críticos y aseguró que, cuando solicitó conocer su contenido, el Gobierno respondió que los documentos estaban bajo reserva - crédito @DuvalierSanchez/X
El senador Duvalier Sánchez, de la Alianza Verde, cuestionó la falta de información pública sobre el memorando de cooperación con Estados Unidos para minerales críticos y aseguró que, cuando solicitó conocer su contenido, el Gobierno respondió que los documentos estaban bajo reserva - crédito @DuvalierSanchez/X

La discusión sobre los acuerdos bilaterales coincide con la controversia generada por la intención del Gobierno nacional de presentar iniciativas relacionadas con el potencial mineral del Tolima ante inversionistas extranjeros.

El debate siguió tomando fuerza después de que el vicepresidente José Manuel Restrepo anunciara, durante una visita a Ibagué el 10 de octubre, que se habían identificado proyectos relacionados con minerales críticos del departamento que podrían presentarse en la denominada Milagro Week, un encuentro de inversión previsto en Nueva York entre el 16 y el 19 de noviembre.

El funcionario también mencionó posibilidades de inversión en agroindustria, logística, servicios basados en conocimiento, turismo y energía. Según explicó, la intención es priorizar iniciativas con avances suficientes y posibilidades de obtener financiación.

Este anuncio continuó provocando cuestionamientos de congresistas y dirigentes políticos. El representante a la Cámara por el Tolima Marco Emilio Hincapié, del Pacto Histórico, cuestionó la posibilidad de impulsar proyectos mineros sin tener en cuenta las decisiones de las comunidades, y recordó las consultas populares realizadas en Piedras y Cajamarca, municipio en el que más del 98% de los votantes rechazó la megaminería en 2017.

Además de los proyectos mineros, el vicepresidente mencionó oportunidades de inversión en agroindustria, infraestructura, logística, turismo, energía, hidrocarburos y servicios basados en conocimiento - crédito @jrestrp/X
Además de los proyectos mineros, el vicepresidente mencionó oportunidades de inversión en agroindustria, infraestructura, logística, turismo, energía, hidrocarburos y servicios basados en conocimiento - crédito @jrestrp/X

Por su parte, el exministro de Minas y Energía Andrés Camacho cuestionó las garantías de soberanía e industrialización de los recursos. “¿De qué patria hablan si nuestros minerales estratégicos terminan en manos extranjeras sin garantías claras de soberanía, industrialización y beneficio para los colombianos?”, expresó.

En el ámbito regional, el representante Renzo García defendió el respeto por las decisiones de los habitantes del Tolima y la protección del agua, la biodiversidad y la vocación agrícola del departamento.

Hasta el momento, el anuncio gubernamental sobre la Milagro Week se refiere a iniciativas que podrían presentarse ante potenciales financiadores, sin que se haya precisado cuáles proyectos serán llevados al encuentro ni que exista una decisión definitiva de explotación minera en una zona determinada.

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