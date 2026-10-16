México

Asistente de Laura Bozzo niega privilegios en el hospital y rechaza versiones sobre trato especial

Aarón Guerrero señala que la conductora sigue en vigilancia médica luego de someterse a una operación de emergencia

Laura Bozzo recostada en una cama de hospital sobre almohadas blancas con bata médica y un catéter en el cuello
Laura Bozzo fue hospitalizada de emergencia en Acapulco por malestares intestinales que se agravaron por una peritonitis. (Instagram: Laura Bozzo)
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La señorita Laura Bozzo cumplirá 72 horas internada en el Hospital General de México luego de ser trasladada desde Acapulco, donde fue operada de emergencia por una úlcera duodenal perforada.

Su asistente, Aarón Guerrero, declaró ante los medios de comunicación que la conductora permanece estable, aunque sigue sedada y bajo valoración de los especialistas, debido a que requiere atención médica que no estaba disponible en Acapulco.

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“La señora (Laura Bozzo) se sigue encontrando delicada, pero estable”, comentó su asistente. “Quiero que entiendan, porque se ha especulado mucho sobre que si ya está más grave, que si ya hasta falleció, les quiero decir que tiene apenas, vamos a cumplir las 72 horas que llegó acá. Entonces, al final del día, por protocolos nunca mandan un expediente de un hospital a otro”, explicó.

“Aquí tienen que llegar, empezar a hacer otra vez estudios, valorarla todas las instancias posibles. Entonces recién vamos a cumplir las 72 horas”, reiteró Aaron Gurrero.

De igual manera, el asistente de Laura Bozzo pidió calma ante su estado de salud, pues advierte que, como ocurre con cualquier paciente, la presentadora podría enfrentar una recaída durante su recuperación.

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“La señora (Laura Bozzo) va evolucionando bien. Lo único que quiero que entiendan también es, somos humanos. conforme puede ir evolucionando, puede recaer la salud de cualquier persona, no solo de ella. Va evolucionando, ya está un poco menos sedada. Entonces, lo único que les pido es calma”, expuso Aaron Guerrero.

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