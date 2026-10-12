El Niño ganó fuerza antes de su pico previsto para fin de año: cómo eleva el riesgo de inundaciones

La región del Pacífico Niño3.4 registró una temperatura récord de 29,7 ℃ durante el mes de septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La región del Pacífico utilizada para seguir El Niño registró en septiembre una temperatura récord de 29,7 ℃ (85,5 ℉), una señal de que el fenómeno continúa ganando fuerza antes del máximo previsto hacia el cierre del año, informó el Servicio de Cambio Climático de Copernicus.

La medición corresponde a Niño3.4, un sector del Pacífico tropical que funciona como indicador de este patrón climático. El registro superó los máximos de los episodios intensos de 1982/1983, 1997/1998 y 2015/2016. Para el organismo de control climático de la Unión Europea, el dato subraya la intensidad del evento actual.

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Durante meses, meteorólogos de distintos países advirtieron que este El Niño podría convertirse en el más intenso desde que existen observaciones. Sin embargo, el récord de septiembre se produjo incluso antes de que el fenómeno alcance el pico que se espera para finales de este año.

El servicio Copernicus explicó que el cambio climático dificulta comparar el evento actual con episodios históricos de El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Copernicus no lo considera todavía el El Niño más fuerte registrado

Pese al máximo en Niño3.4, Copernicus señaló en un comunicado enviado a la AFP que todavía no puede afirmar que el actual episodio sea el más fuerte del registro. La comparación con los eventos anteriores se ha vuelto más compleja porque el cambio climático eleva la temperatura de los océanos y puede hacer que las fases recientes parezcan más intensas que las del pasado.

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Por esa razón, el servicio europeo adoptó un índice que incorpora el calentamiento de los océanos tropicales. De acuerdo con esa medición, el evento vigente aún no rebasa a los anteriores. Aun así, la entidad sostuvo que los valores de septiembre “apuntan a un El Niño ya excepcionalmente fuerte, especialmente teniendo en cuenta que el fenómeno aún no ha alcanzado su punto máximo”, según declaró a la AFP.

Las escalas utilizadas para interpretar El Niño no son uniformes entre los organismos de pronóstico. El viernes, la agencia meteorológica de Japón informó que las condiciones habían llegado a su “mayor intensidad registrada”, con temperaturas 4 ℃ por encima de lo normal en la zona que vigila el fenómeno.

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La superficie oceánica global alcanzó una temperatura media récord de 21,05 ℃ en septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La superficie del mar mundial promedió 21,05 ℃ en septiembre

Mientras El Niño se intensificaba, la temperatura media global de la superficie oceánica alcanzó 21,05 ℃ (69,9 ℉) en septiembre. El valor dejó atrás el máximo anterior para ese mes, de 20,92 ℃ (69,7 ℉), registrado en 2023, de acuerdo con Copernicus.

El balance mensual también situó a septiembre como el segundo más caluroso medido en el planeta. La temperatura media del aire en superficie fue de 16,27 ℃ (61,3 ℉), informó el servicio europeo, y quedó 1,63 ℃ por encima del promedio preindustrial, definido como el período comprendido entre 1850 y 1900.

El Niño constituye la fase cálida de un ciclo climático natural. Al elevar las temperaturas de la superficie marina en el Pacífico ecuatorial central y oriental, altera los vientos, la presión atmosférica y los patrones de lluvia a escala global. Esos cambios pueden aumentar el riesgo de sequías e inundaciones y agravar el calentamiento global causado por las actividades humanas.

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El fenómeno suele presentarse cada dos a siete años y su duración habitual oscila entre nueve y doce meses. Los expertos han advertido que el episodio en curso probablemente lleve las temperaturas globales a un nuevo récord en 2027.

Los especialistas advirtieron que el actual patrón climático probablemente empuje las temperaturas globales a un máximo en 2027.

El objetivo de 1,5 ℃ queda bajo mayor presión

En las conversaciones climáticas de las Naciones Unidas celebradas en París en 2015, los países acordaron mantener el calentamiento global “muy por debajo” de 2 ℃ respecto de la era preindustrial y redoblar los esfuerzos para limitarlo a 1,5 ℃, con el propósito de reducir los efectos del cambio climático.

No obstante, las Naciones Unidas declararon en septiembre que esa meta de largo plazo de 1,5 ℃ dejaría de ser alcanzable en cuestión de años. “Estamos en un nuevo periodo de meses con temperaturas superiores a 1,5 ℃, y dado que el fenómeno de El Niño sigue intensificándose, es probable que se prolongue hasta 2027”, afirmó Carlo Buontempo, director de Copernicus, en un comunicado.

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“Superar el límite a largo plazo del Acuerdo de París es solo cuestión de tiempo. De nosotros depende hasta qué punto lo sobrepasemos y durante cuánto tiempo”, añadió Buontempo.

Los científicos sostienen que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de los combustibles fósiles resulta decisivo para acotar el período de sobrepaso por encima de 1,5 ℃ y permitir que las temperaturas desciendan lo antes posible.