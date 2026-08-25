Más de 1.600 primates en 6 semanas: crece el mercado ilegal de venta de animales en redes sociales

Diversas especies silvestres, como un mono con heridas y un loro enfermo, languidecen en jaulas diminutas, reflejo del impacto devastador del tráfico ilegal de animales y sus deplorables condiciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una investigación realizada durante seis semanas a mediados de 2025 detectó más de 1.600 primates anunciados para la venta en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, junto con aves, serpientes, ranas, orquídeas y decenas de otros grupos de especies silvestres, en lo que los autores describen como una amenaza creciente y en constante evolución para la biodiversidad global.

El tráfico de fauna silvestre a través de plataformas digitales está aumentando su escala y velocidad a un ritmo que las rutas comerciales tradicionales no pueden igualar, según un estudio publicado en la revista Nature Reviews Biodiversity por un equipo internacional liderado por investigadores de la Universidad de Helsinki, en Finlandia.

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El trabajo fue encabezado por el profesor Enrico Di Minin y reunió a expertos de múltiples países para producir la primera revisión global de tendencias e impactos del comercio ilegal de vida silvestre en línea. Sus conclusiones señalan que miles de especies animales, vegetales y fúngicas —muchas de ellas amenazadas de extinción— se comercializan ilegalmente en plataformas digitales mientras la demanda de los consumidores a nivel mundial sigue creciendo. Lo que resulta especialmente preocupante es que varias de las especies detectadas en el comercio en línea no habían sido identificadas previamente como blancos del tráfico ilegal, según declaró Di Minin en declaraciones recogidas por Phys.org.

Facebook, Instagram, TikTok y YouTube concentraron anuncios de primates, aves, serpientes, ranas, orquídeas y otras especies silvestres - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El anonimato que ofrecen las plataformas digitales es uno de los factores que más favorece este mercado. A diferencia del tráfico tradicional, que requiere intermediarios físicos y rutas logísticas visibles, el comercio en línea permite a vendedores y compradores conectarse directamente a escala global, eludiendo controles fronterizos y reduciendo el riesgo percibido de ser detectados.

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“Los impactos negativos sobre el bienestar animal y la biodiversidad son similares a los del comercio ilegal de vida silvestre tradicional, pero el alcance y la velocidad de las plataformas en línea están magnificando estos daños”, afirmó el coautor del estudio Neil D’Cruze, según informó Phys.org.

“El comercio ilegal de vida silvestre en línea opera a través de redes complejas y dispersas que cruzan fronteras nacionales, expandiéndose y, en algunos casos, reemplazando las rutas de tráfico tradicionales”, añadió.

La revisión global publicada en Nature Reviews Biodiversity alertó que el tráfico de fauna silvestre en línea aumenta su escala y velocidad - (Canva)

La cadena de tráfico digital abarca todos los eslabones: desde recolectores que usan redes sociales para localizar especímenes hasta envíos directos entre países que evitan los grandes nodos de contrabando. La investigación de la Global Initiative Against Transnational Organized Crime, que monitorea el comercio ilegal de fauna en línea a través de su proyecto Eco-Solve desde abril de 2024, describió en su sexto informe de tendencias, publicado en julio de 2026, un mercado en expansión y difícil de rastrear.

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El estudio identifica brechas de información sobre el alcance total del comercio electrónico de especies silvestres y señala la necesidad urgente de comprender mejor el comportamiento del consumidor para diseñar estrategias de reducción de la demanda.

Los investigadores proponen cinco líneas de acción: detección asistida por inteligencia artificial, una moderación más estricta de las plataformas respaldada por auditorías independientes, coordinación intersectorial, campañas de reducción de la demanda orientadas al comportamiento del consumidor, y marcos normativos internacionales más sólidos, incluyendo la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea.

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La cadena del tráfico de fauna silvestre en línea incluye recolectores que usan redes sociales y envíos directos entre países - (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Este informe pone de manifiesto la urgente necesidad de estrategias concertadas y multinivel para combatir el comercio ilegal de especies silvestres en línea”, señaló uno de los coautores del trabajo, según recogió Phys.org.

“Estas estrategias no solo deben reforzar la protección de las especies, sino también mejorar la capacidad regulatoria y tecnológica, involucrar de manera significativa a las comunidades locales y promover un enfoque integral de la conservación que involucre a toda la sociedad”, añadió.

Di Minin subrayó que el problema, pese a su complejidad, tiene solución. “Abordar el comercio ilegal de vida silvestre en línea es complejo, pero no insuperable. Requiere la cooperación de todos los sectores y marcos normativos integrales que reconozcan la dimensión en línea del tráfico de vida silvestre”, concluyó.

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