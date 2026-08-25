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Era la especie más cazada, hoy da señales de recuperación: lo que los restos de tortugas en el Caribe revelan sobre conservación y cambio climático

Los hallazgos arqueológicos en Curaçao y Bonaire permiten reconstruir la relación histórica entre las comunidades humanas y tres especies animales

Tortuga marina verde nadando bajo el agua. Se observan peces pequeños, fondo marino con arena y rocas, y la superficie del agua arriba.
Un estudio sobre huesos de tortuga hallados en Curaçao y Bonaire aporta pistas para la conservación de tortugas marinas frente al cambio climático, la pesca, el turismo y la urbanización costera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un puñado de huesos de tortuga hallados en islas del Caribe abrió una ventana al pasado y, al mismo tiempo, sumó pistas para un problema muy actual: cómo proteger mejor a estas especies frente al cambio climático, la pesca, el turismo y la urbanización costera. U

n estudio sostiene que la caza antigua de tortugas marinas puede ayudar a diseñar estrategias de conservación más precisas en Curaçao y Bonaire.

La investigación, publicada en Journal of Archaeological Science: Reports, analizó restos recuperados en siete sitios arqueológicos de ambas islas y logró identificar qué especies fueron aprovechadas por las poblaciones humanas a lo largo del tiempo.

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El hallazgo no solo aporta contexto histórico: también cuestiona la idea de tratar a todas las tortugas marinas como si enfrentaran los mismos riesgos.

Qué descubrió el estudio sobre las tortugas del Caribe

El equipo utilizó una técnica que permite reconocer especies a partir de proteínas conservadas en huesos muy fragmentados. En términos simples, funciona como una lectura de la huella molecular que queda en restos imposibles de identificar a simple vista.

Eso resulta clave porque muchos huesos arqueológicos aparecen erosionados, quemados o reducidos a pequeños fragmentos. Con este método, los investigadores pudieron avanzar donde la observación tradicional no alcanza.

Un arrecife submarino con corales rojos, azules, naranjas, peces de colores, una tortuga marina, una mantarraya y luz solar atravesando el agua.
La investigación publicada en Journal of Archaeological Science: Reports analizó restos de siete sitios arqueológicos del Caribe para identificar qué especies de tortugas marinas fueron aprovechadas por poblaciones humanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis permitió identificar 37 muestras y detectar interacciones humanas con tortuga verde (Chelonia mydas), caguama (Caretta caretta) y carey (Eretmochelys imbricata). 13 muestras correspondían a tortuga verde, 10 a caguama y dos a carey. El estudio partió de 87 fragmentos óseos procedentes de siete yacimientos.

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La autora principal, Christine Conlan, doctorada del Departamento de Arqueología de la Simon Fraser University, explicó que mirar estos animales como un solo bloque puede llevar a errores. “Lo que afecta a una tortuga carey va a ser muy distinto de lo que afecta a una tortuga verde”, dijo. Puesto en palabras más directas, lo que amenaza al carey no afecta igual a la tortuga verde.

Por qué el pasado puede cambiar la conservación actual

Uno de los conceptos centrales del estudio es el de línea de base histórica. Dicho de forma sencilla, consiste en usar el pasado como referencia para entender cómo eran las poblaciones antes de los impactos modernos más intensos.

Una tortuga marina de caparazón verde y aletas, nadando en agua clara con rocas y arena en el fondo
El análisis identificó interacciones humanas con tortuga verde, caguama y carey, a partir de 37 muestras obtenidas de 87 fragmentos óseos recuperados en los yacimientos. (Magnific)

Muchas políticas de conservación se apoyan en datos recientes, como conteos de nidos o avistamientos de las últimas décadas. El problema es que esos registros pueden reflejar un ecosistema ya degradado. Si se toma ese escenario como normal, los objetivos de recuperación quedan demasiado bajos.

A ese fenómeno se lo conoce como shifting baseline o punto de referencia cambiante. En otras palabras, se acepta como habitual un paisaje empobrecido porque ya no queda memoria directa de su estado anterior. El estudio intenta cubrir ese vacío con evidencia arqueológica.

La ventana temporal analizada abarca desde alrededor de 2310 a. C. hasta el siglo XIX. Parte de los resultados como una reconstrucción de interacciones de cerca de 1.000 años. Más allá de esa diferencia, ambas fuentes coinciden en lo esencial: el registro arqueológico ofrece una perspectiva mucho más larga que la de los censos modernos.

Qué especies fueron más cazadas y por qué eso importa hoy

Uno de los hallazgos más llamativos es que las tortugas verdes fueron las más cazadas en el pasado y, aun así, hoy muestran señales de recuperación. Las caguamas, en cambio, tuvieron una presencia importante en los restos analizados, aunque hoy resultan menos comunes en esas islas.

Conlan indicó que la elección de una tortuga sobre otra pudo depender de factores como su abundancia o su valor alimentario. “Creemos que las personas estaban eligiendo preferentemente tortugas verdes simplemente porque son tan abundantes”, afirmó.

Tortuga lora nadando bajo el agua. Se observa un arrecife de coral con peces pequeños. La luz del sol ilumina el agua desde la superficie.
Christine Conlan advirtió que tratar a todas las tortugas marinas como un solo grupo puede llevar a errores porque cada especie enfrenta riesgos distintos en el Caribe. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de la caguama, la explicación parece ligada a la disponibilidad de alimento. La investigadora señaló que estas tortugas eran atraídas por áreas con presencia de caracol reina, un recurso que desapareció localmente. Dicho más simple, si cambió la abundancia de su presa, también pudo cambiar la presencia de la especie.

El estudio también deja una enseñanza práctica: no todas las tortugas usan los mismos hábitats ni enfrentan las mismas amenazas. El carey depende mucho de los arrecifes de coral, la tortuga verde se alimenta en praderas marinas y la caguama se mueve en ambientes más variados.

Esa diferencia importa al definir medidas sobre iluminación de playas, vigilancia de nidos, tránsito turístico, construcción en la costa o captura accidental en redes y palangres. Si un sitio es clave para una especie, la protección no debería pensarse con criterios generales.

Para los autores, el objetivo no es reconstruir de forma exacta el Caribe de hace miles de años, sino usar esa memoria biológica como guía para el presente. “Los puntos de referencia pueden ayudarnos a determinar cómo eran estos ecosistemas antes de la fuerte industrialización, la grave contaminación moderna y el aumento del cambio climático”, sostuvo Christine Conlan.

La investigadora también afirmó que ya existe evidencia de anidación de largo plazo en estas islas. Según explicó, desde al menos el año 1040 d. C. hubo anidación de tortuga verde, carey y caguama en la zona. Ese dato puede influir en decisiones sobre protección de playas, restauración de hábitats y límites al desarrollo costero en Curaçao y Bonaire.

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