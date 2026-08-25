El alarmante informe que sacude a la NFL: uno de cada cuatro ex jugadores tuvo una enfermedad cerebral

Un estudio estimó que al menos el 24,5% de los ex jugadores de la NFL fallecidos entre 2016 y 2021 tenía encefalopatía traumática crónica. (Steve Roberts-Imagn Images)

Guardar

Un nuevo estudio volvió a poner bajo la lupa el costo neurológico del fútbol americano profesional: al menos el 24,5% de los ex jugadores de la NFL fallecidos entre 2016 y 2021 tenía encefalopatía traumática crónica (ETC). Los investigadores advirtieron que ese porcentaje marca apenas un piso y que la proporción real podría ser mayor.

Los casos de 878 ex jugadores de la NFL que murieron durante ese lapso fueron analizados por los investigadores, según señaló el estudio. De ellos, se detectó ETC en 215, lo que permitió calcular de forma conservadora que afecta a uno de cada cuatro. De acuerdo con la publicación del New York Times, durante años, gran parte de la evidencia provino de cerebros donados por familias que ya sospechaban la existencia de síntomas, lo que dificultaba medir con precisión qué tan extendido estaba el cuadro entre todos los deportistas.

PUBLICIDAD

El trabajo fue elaborado por especialistas de Mass General Brigham con apoyo de datos del UNITE Brain Bank de Boston University, una de las principales colecciones de cerebros de ex jugadores de fútbol americano. El sitio de la National Public Radio (NPR) detalló que ese banco recibió más de 330 cerebros de ex jugadores de la NFL fallecidos entre 2008 y 2021, y que el 93% de esas muestras presentó diagnóstico de la encefalopatía traumática crónica, aunque ese universo no equivale a una muestra aleatoria de toda la liga.

La ETC solo puede diagnosticarse de manera definitiva después de la muerte, mediante el análisis del cerebro. Según The New York Times, en el período 2016-2021 fueron examinados 235 cerebros donados y 215 tenían al menos algún grado de la enfermedad. Los científicos señalaron que el porcentaje mínimo de 24,5% no incluye a los 643 ex jugadores cuyos cerebros no fueron estudiados.

PUBLICIDAD

Los investigadores analizaron 878 muertes de ex jugadores de la NFL y detectaron ETC en 215 casos, una proporción que ubica la prevalencia en uno de cada cuatro. (Katie Stratman-Imagn Images)

Por su parte, la NPR agregó otro dato relevante: al revisar los certificados de defunción de ex jugadores que no habían donado sus cerebros, los investigadores detectaron otros 215 casos en los que figuraba una enfermedad neurodegenerativa como causa de muerte. Ese hallazgo no permite diagnosticar ETC de forma retrospectiva, pero refuerza la hipótesis de que el nivel real de afectación podría ser más alto.

El autor principal del trabajo, Daniel Daneshvar, jefe de rehabilitación por lesiones cerebrales en Spaulding Rehabilitation Hospital y profesor asociado de la Harvard Medical School, dijo a NPR que la estimación del 25% se ubica en el “extremo bajo” de la escala posible. En el otro extremo, explicó, una hipótesis máxima llevaría la prevalencia cerca del 97%, si se asumiera que todos los exjugadores fallecidos tenían la enfermedad salvo los 20 cerebros analizados que fueron descartados. “La tasa real de ETC al momento de la muerte en jugadores de la NFL está en algún punto del medio”, señaló.

PUBLICIDAD

La enfermedad está asociada a impactos repetidos en la cabeza y puede derivar en pérdida de memoria, cambios de humor, confusión, deterioro de funciones ejecutivas y conductas impulsivas. En ese marco, el estudio también exploró la relación entre demencia y ETC. El informe indicó que más del 90% de los casos de ETC en estadio IV, la fase más avanzada, también había recibido un diagnóstico clínico de demencia en vida.

El vínculo, de todos modos, no apareció con la misma nitidez en estadios menores. Según NPR, alrededor del 40% de las muestras sin ETC también correspondía a personas con diagnóstico de demencia. Ese punto llevó a varios especialistas a remarcar que todavía hace falta investigación para diferenciar síntomas y orientar el tratamiento de ex jugadores vivos.

PUBLICIDAD

La NFL afirmó que reforzó cambios para reducir golpes en la cabeza y ampliar recursos de salud física y mental para sus ex jugadores. (Griffin Hooper-Imagn Images)

La neuroepidemióloga Rachel Grashow, de la Harvard T. H. Chan School of Public Health, quien no participó del estudio, advirtió que síntomas asociados públicamente con ETC también pueden aparecer en cuadros tratables, como apnea del sueño, hipertensión o testosterona baja, condiciones frecuentes entre exjugadores. La especialista alertó que asociar todo signo neurológico con una enfermedad irreversible podría desalentar consultas médicas oportunas.

Otro de los matices señalados por NPR surgió de la edad de la muestra. El neurocirujano Randall Chesnut, de la University of Washington, observó que la edad promedio de muerte entre los jugadores cuyos cerebros fueron donados rondó los 66 años, por lo que la mayoría desarrolló su carrera antes de 2005, cuando la ETC fue diagnosticada por primera vez en un ex jugador de la NFL. A partir de eso, planteó que los resultados no necesariamente describen con exactitud a la liga actual.

PUBLICIDAD

En esa línea, el medio recordó que la NFL adoptó cambios en los últimos años para reducir golpes en la cabeza, como restricciones sobre determinadas jugadas, sanciones por impactos casco contra casco e incorporación de equipamiento de protección adicional, entre ellos las llamadas Guardian Caps, coberturas acolchadas que se colocan sobre el casco tradicional en prácticas y, en algunos casos, en partidos.

El estudio vinculó la encefalopatía traumática crónica con impactos repetidos en la cabeza y señaló que más del 90% de los casos en estadio IV también tuvo diagnóstico de demencia. (Kirby Lee-Imagn Images)

La liga estadounidense, en una declaración citada tanto por The New York Times como por NPR, sostuvo que continúa trabajando para hacer el juego más seguro y que amplía recursos para la salud física y mental de sus ex jugadores. La NFL Players Association, el sindicato de jugadores, consideró que los resultados constituyen un llamado de atención para todo el ecosistema del fútbol americano.

PUBLICIDAD

Los investigadores esperan avanzar hacia herramientas que permitan detectar ETC en personas vivas con mayor grado de certeza. Por ahora, la enfermedad sigue confirmándose solo en autopsias, una limitación que deja abierta una pregunta central para el deporte profesional en Estados Unidos: cuántos casos permanecen fuera de los registros.