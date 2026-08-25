Quién es Juan Manuel Muñoz, el empresario que rechazó la embajada en Brasil para gerenciar la reconstrucción del Valle del Cauca nombrado por Abelardo de la Espriella

Juan Manuel Muñoz, reconocido por su trayectoria gremial y su experiencia directa en desastres, dejó la embajada en Brasil para liderar la reconstrucción del Valle del Cauca tras el reciente terremoto, con el compromiso de impulsar una recuperación transparente y efectiva para la región - crédito @ABDELAESPRIELLA / X

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Tras del sismo de magnitud 7,4 que ocurrió el pasado 10 de agosto, Juan Manuel Muñoz renunció a su nombramiento como embajador en en Brasil para tomar las riendas como gerente de la recuperación regional.

La decisión de Muñoz de dejar la embajada en Brasil no fue una acción menor. El propio directivo relató que, antes del desastre, ya había completado los trámites diplomáticos, pero la vivencia personal pesó más.

“Porque yo fui terremoteado en 1983, me tocó el terremoto de Popayán, en donde me crié, en donde viví gran parte de mi vida, en donde mi casa se cayó”, compartió en diálogo con Mañanas Blu. A los 16 años, experimentó de primera mano la pérdida y la incertidumbre, lo que, según sus palabras, “me movieron el corazón y llegaron a mi mente nuevamente”.

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Juan Manuel Muñoz será el gerente de la reconstrucción en el Valle, según confirmó Abelardo de la Espriella - crédito suministrada a Infobae Colombia

En esa misma entrevista, Muñoz subrayó la empatía con quienes lo han perdido todo: “Que sé lo que se vive, que sé lo que se siente, que sé lo que es tener un día uno algo o todo y en 18 segundos quedarse sin nada y pasar a estar en una carpa”. Este trasfondo personal, asegura, fue determinante para priorizar el llamado local sobre la proyección internacional.

Experiencia sectorial y visión para la reconstrucción

El perfil de Juan Manuel Muñoz combina décadas en las esferas agropecuaria, industrial y gremial. Muñoz ha ocupado numerosos cargos de liderazgo en distintas organizaciones gremiales y empresariales. Se ha desempeñado como director ejecutivo de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Cauca, de Fedegán Cauca, de la Andi, capítulo Cauca, y del Comité Intergremial del Cauca. También ha sido miembro del Consejo Superior del Colegio Mayor del Cauca y del Consejo Regional Aeroportuario.

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En el sector agroindustrial, Muñoz fue presidente de Procaña (Asociación de Productores y Proveedores de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia) y vicepresidente de la Cipca (Confederación Iberoamericana de Productores de Caña de Azúcar, en representación de Colombia).

Juan Manuel Muñoz ha liderado organizaciones gremiales y empresariales en Cauca y Valle del Cauca, consolidando una amplia trayectoria en los sectores agrícola, empresarial y de servicios - crédito asambleadelvalledelcauca / Instagram

Prioridades inmediatas y transparencia en la gestión

En el corto plazo, la gestión de Muñoz se enfocará en garantizar la entrega efectiva de subsidios y ayudas. El funcionario puntualizó que los recursos financieros estarán bajo control de un fideicomiso independiente: “Yo no voy a manejar los recursos, fíjate, los recursos los va a manejar el Fondo Milagro, que está en manos de un gran tipo, de un gran hombre como es Jaime Uribe, donde va a tener una junta directiva de excelsas cualidades”.

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Además, priorizó la necesidad de depurar las bases de datos de los damnificados: “Lo primero que hay que iniciar, que sé que ya hay mucho adelantado, es la caracterización del problema, es saber a ciencia cierta quiénes son los verdaderos damnificados, cuantificar los daños, cuantificar la magnitud minuciosamente de esta tragedia”.

El mecanismo para entrega de auxilios, según explicó, será directo y sin intermediarios: “El auxilio, si no estoy mal, es de 1.050.000 mensuales por 3 meses, sí, para que tengan ese alivio. A las personas que estén totalmente identificadas y registradas en las bases de datos del Goia, o sea, que se haya comprobado que sí son los que son, ahí simplemente con su cédula, no necesitan tener cuenta”.

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Juan Manuel Muñoz asumió la gerencia de reconstrucción tras dejar su cargo diplomático en Brasil, motivado por su experiencia personal como sobreviviente del terremoto de 1983 - crédito asambleadelvalledelcauca / Instagram

Desafíos y acciones frente a la emergencia

La reconstrucción regional enfrenta retos de gran magnitud, desde la rehabilitación de infraestructura crítica hasta la prevención de abusos en la entrega de subsidios y el control de la especulación inmobiliaria. Muñoz lanzó un llamado a arrendadores y ciudadanía: “Por favor, una campaña ya, que la gente no abuse de los arriendos. Es triste ver arriendos que costaban millón y medio ya tienen 2, 3 millones, los de 2 millones a 3, 4 millones. Ese oportunismo no puede nacer de la misma sociedad”.

El funcionario enfatizó que la reconstrucción no solo implica levantar viviendas: “Debemos reconstruir el alma, tenemos que reconstruir el corazón”, subrayó, destacando la necesidad de atender también el impacto emocional de la tragedia. Para ello, la articulación con alcaldías, la gobernación y los Puestos de Mando Unificado será la base para definir acciones prioritarias.

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