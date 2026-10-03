México

Tómalo antes de dormir: la infusión natural que desinflama el vientre y elimina la pesadez

Su forma de consumo consiste en tomar una taza por la mañana, incluso en ayunas, mientras que otra alternativa es beberla por la noche antes de acostarse

Té de hoja de aguacate, infusión natural y relajante, rica en antioxidantes y beneficios digestivos, ideal para el bienestar general - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Infusión de aguacate - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El hueso del aguacate podría tener un segundo uso antes de terminar en el bote de basura, ya que con una preparación sencilla y pocos ingredientes es posible convertirlo en una infusión que se consume por la noche y a la que se le atribuyen propiedades para favorecer la digestión, reducir la sensación de pesadez y ayudar con la inflamación abdominal.

Aunque normalmente solo se aprovecha la pulpa del fruto, la semilla también puede utilizarse en una bebida caliente. Para prepararla basta con rallarla, hervirla durante unos minutos y colar el líquido antes de ingerirlo.

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Además de su uso para el extracto, al hueso se le atribuyen otras aplicaciones relacionadas con el cabello y el alivio de molestias musculares y articulares. Estas son las formas de elaborarlo y sus usos para aprovechar esta del fruto.

Beneficios de la infusión de hueso de aguacate

La semilla del aguacate contiene sustancias antioxidantes, ácido fólico, ácido oleico, magnesio, potasio y vitaminas, componentes a los que se atribuyen distintos efectos sobre el organismo.

Entre los principales usos para esta bebida está favorecer la digestión y ayudar a regular el funcionamiento de los intestinos y el colon, así como la disminución de la sensación de pesadez y la inflamación abdominal.

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También se le atribuyen otros beneficios como: contribuir a la reducción de los niveles de colesterol malo, mejorar la circulación sanguínea, disminuir la presión arterial, regular el azúcar en sangre y el fortalecimiento de los huesos y los dientes.

Infografía sobre el hueso de aguacate con ilustraciones de un aguacate, rallador, taza, órganos humanos, cabello y frasco con alcohol.
Una infografía de Infobae detalla los beneficios atribuidos al hueso de aguacate y sus formas de preparación para infusión y uso externo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su forma de consumo consiste en tomar una taza por la mañana, incluso en ayunas, mientras que otra alternativa es beberla por la noche antes de acostarse.

El aprovechamiento de esta semilla no se limita a la infusión, también puede aplicarse sobre el cabello para fortalecerlo, disminuir su caída y favorecer su crecimiento. Asimismo, es útil para combatir la caspa y reducir las irritaciones del cuero cabelludo.

Estos son los pasos para preparar el té de aguacate

Preparar esta bebida requiere únicamente agua y la ralladura de la semilla. Para obtener aproximadamente un litro se necesitan dos cucharadas soperas de hueso de aguacate rallado.

  • El primer paso consiste en retirar la semilla del fruto y partirla por la mitad con un cuchillo. Esto facilita su manipulación antes de pasarla por un rallador de cocina.
  • Se coloca un litro de agua en un cazo y se lleva al fuego. Una vez lista, se incorporan las dos cucharadas de ralladura y se deja la mezcla durante unos 15 minutos para que infusione.
  • Después se retira del fuego y se filtra cuidadosamente para eliminar los pequeños fragmentos de la semilla. El líquido queda listo para consumirse, ya sea por la mañana o antes de dormir.

El hueso también puede aprovecharse para preparar un producto de uso externo:

  • En este caso, se corta en varios trozos o se utiliza la ralladura y se coloca dentro de un recipiente con alcohol de 96 grados. El frasco debe permanecer cerrado y guardarse en un sitio oscuro durante 48 o 72 horas antes de utilizarlo.
  • Este preparado se emplea sobre músculos, tendones y articulaciones, al que se le atribuye la capacidad de aliviar dolores e hinchazones.

De esta manera, una parte del aguacate que normalmente termina desechada puede tener distintos usos, desde una bebida caliente para acompañar la rutina nocturna hasta preparaciones destinadas al cabello y a aplicaciones externas.

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