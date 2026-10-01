Víctor Fratto, especialista en fauna silvestre: “Hasta ahora está descartada una acción humana directa en esta mortandad de crías de ballenas de Puerto Madryn”

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Víctor Fratto,Lic. en Gestión Ambiental y especialista en manejo de fauna silvestre y biodiversidad, explicó durante una entrevista exclusiva en Infobae al Amanecer que una bacteria asociada a la erisipela aparece en análisis de ballenatos muertos en Puerto Madryn

Fratto remarcó que la concentración de animales hace que algunos ejemplares mueran cada año. “Es normal en un lugar donde hay una gran concentración de animales que algunos aparezcan muertos”, indicó.

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Durante su paso por el estudio de Infobae al Amanecer, donde dialogó con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, detalló: “Todo lo que es ballena que aparece muerta, va, se le toman las medidas y si el estado del cuerpo lo permite, se hace necropsia y se toman muestras para mandar a analizar”.

El licenciado indicó que, ante el aumento de casos, los investigadores adelantaron los análisis que suelen realizarse cuando concluye la temporada. “Este año tenemos una mortandad mayor que lo común, entonces se han mandado muestras a analizar antes de tiempo”, afirmó.

Qué hallaron en los análisis de los ballenatos

El especialista Víctor Fratto descartó la intervención humana directa en la mortandad de los ejemplares jóvenes.

Fratto informó que los estudios de laboratorio identificaron una bacteria vinculada con la erisipela. “Hay una bacteria que produce la erisipela, que es una enfermedad que se puede manifestar en los ballenatos de forma cutánea, como lesiones en forma de rombo”, precisó.

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El especialista describió que los animales también pueden tener la bacteria sin lesiones externas. “Puede no tener esas lesiones, pero sí está la bacteria adentro, lo cual le produce septicemia, falla multiorgánica y la muerte del ballenato”, sostuvo.

Consultado por la incidencia humana en la situación, Fratto aseguró que hasta ahora esa posibilidad no forma parte de las conclusiones de los análisis. “Una de las primeras cosas que también se trató de determinar es si había una acción directa del humano en esta mortandad de los ballenatos y hasta ahora está descartada”, dijo.

Según explicó, la bacteria forma parte del ambiente marino y puede estar presente en distintas especies. “Esta bacteria no es nueva, esta bacteria vive asociada a la fauna marina. La podemos encontrar en peces, en crustáceos, en moluscos, incluso sobre la piel de la ballena”, enumeró.

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La erisipela representa un riesgo de contagio zoonótico ocupacional por contacto con heridas, por lo cual las autoridades piden no tocar los cetáceos en las playas.

La hipótesis bajo análisis apunta a la intervención de la gaviota cocinera sobre heridas en los animales jóvenes. “La gaviota cocinera, que permanentemente está picoteando el lomo de las ballenas, es el vector que está ingresando la bacteria hacia el interior del ballenato”, planteó.

Fratto explicó que no existe un tratamiento sanitario aplicable para resolver estos casos en el mar. “Es muy difícil de controlar este tipo de situaciones, porque los ballenatos ni bien nacen, enseguida están siendo picoteados por las gaviotas”, expresó.

El entrevistado situó el episodio dentro de antecedentes registrados en otros países. “Cetáceos han muerto por erisipela en distintas partes del mundo. Ha pasado en Reino Unido, en Países Bajos, en la costa de California. Ahora nos está pasando a nosotros acá”, enumeró.

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La erisipela y la advertencia de no tocar cetáceos muertos

Fratto aclaró que la erisipela puede transmitirse a personas, aunque delimitó el tipo de exposición que implica riesgo. “La erisipela es una enfermedad zoonótica, pero es zoonótica ocupacional”, afirmó.

Para explicar esa definición, señaló que el contagio requiere contacto con el agente a través de una lesión. “Se contagia la persona que está trabajando en eso o está en contacto porque tiene que ingresar a través de una herida”, detalló. Fratto pidió que quienes encuentren un cetáceo en la costa no intervengan sobre el animal.

Los censos aéreos indican que la población general de ballenas francas mantiene su crecimiento constante pese a la pérdida de crías.

El especialista subrayó que los equipos que acuden al lugar emplean protocolos sanitarios para trabajar tanto con animales vivos como muertos. “De ninguna manera hay que tocar al animal”, insistió.

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Sobre los antecedentes locales, Fratto precisó que la bacteria ya había sido detectada en muestras de ballenatos hace una década. “El primer dato que tenemos es del 2016, que en un trabajo de investigación que se hizo sobre muestras de ballenatos ya se había encontrado la erisipela”, indicó.

El motivo de una mayor presencia actual todavía forma parte de la investigación. “¿Por qué está tan diseminada en este momento? Bueno, eso es material de estudio”, señaló.

El licenciado volvió sobre la hipótesis vinculada con las gaviotas y la transmisión de la bacteria entre animales. “La erisipela tiene que ingresar a través de una herida”, explicó antes de describir que el ave podría trasladarla en el pico o facilitar su ingreso desde la piel hacia el interior del ballenato.

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Puerto Madryn mantiene el monitoreo y retira los cuerpos de las playas

Fratto descartó que la mortandad actual represente, por ahora, una amenaza para la población de ballena franca austral. “Cuando se hizo el censo, que se hace todos los años, se hacen censos aéreos y se cuentan a las ballenas, el número que dio este año era el número esperable para una población de ballenas que está creciendo año tras año”, afirmó.

El especialista vinculó esa evolución con el fin de la caza de la especie durante el siglo pasado. “Desde que se terminó la caza de esta ballena en el siglo pasado, la población de ballena franca ha ido en aumento”, sostuvo.

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El municipio de Puerto Madryn retira y entierra los restos de las ballenas en fosas para evitar la alimentación de las gaviotas y contener el avance bacteriano.

También señaló que los ejemplares siguen presentes en las zonas habituales de avistaje de la región. “La gente sigue viniendo, se las ve desde la playa, en El Doradillo, se las puede ver en forma embarcada”, dijo.

Los animales más afectados son las crías, según explicó, por sus condiciones inmunológicas y físicas frente a la infección. “Los que se están muriendo son ballenatos que seguramente inmunológicamente no tienen las defensas que tiene un adulto”, sostuvo. Fratto añadió que los ejemplares jóvenes tampoco cuentan con el mismo espesor de grasa y piel. “Todavía tiene una piel un poco más fina, no es tan gruesa y no tiene tantas defensas”, señaló.

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El especialista relató que recibe avisos de vecinos que encuentran animales muertos a primera hora del día. “A las seis de la mañana la gente que sale a caminar ya me avisa: ‘Víctor, hay un ballenato muerto en tal playa o en tal otra playa’”, contó.

A partir de esas alertas, se coordina la llegada de investigadores y de la Municipalidad de Puerto Madryn para medir los cuerpos y recolectar las muestras. “Es un trabajo a contrarreloj, porque la ballena obviamente hay que retirarla”, explicó.

Los cuerpos se trasladan con maquinaria y se entierran en una fosa de gran tamaño ubicada en una cantera. “Se la lleva y se la entierra rápidamente”, detalló Fratto.

La medida busca impedir que otras gaviotas accedan a los restos y puedan trasladar la bacteria hacia otros animales. “Para que no quede a disposición de otras gaviotas que puedan ir, picotear y trasladar la enfermedad a otro balleno”, concluyó.

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