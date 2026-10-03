México

Sin gastar un solo peso: el abono casero de cocina que estimula el crecimiento de tus plantas

En primavera y verano se recomienda abonar cada una o dos semanas; en invierno las aplicaciones deben suspenderse por completo porque las plantas permanecen en reposo vegetativo

Una planta en maceta con hojas verdes y flores blancas, cáscaras de huevo, cáscaras de plátano, café molido, una mano sostiene un frasco con tierra y un letrero que dice ABONOS NATURALES.
Una planta Cuna de Moisés, popular en hogares mexicanos, se muestra junto a cáscaras de huevo, cáscaras de plátano y café molido, que se usan como abonos naturales para su cuidado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las cáscaras de huevo, los posos de café y las cáscaras de plátano se transforman en un fertilizante natural capaz de nutrir plantas de maceta y jardín sin gastar dinero. Jardineros y horticultores especializados coinciden en que estos residuos de cocina aportan nitrógeno, calcio y potasio, los tres elementos que con más frecuencia faltan en el sustrato de las plantas domésticas.

La clave, según remarcan varias fuentes especializadas, no está en tirar los restos crudos sobre la tierra, sino en procesarlos: secarlos, triturarlos o macerarlos antes de aplicarlos. De lo contrario, advierten, el abono casero puede atraer plagas o directamente dañar las raíces.

PUBLICIDAD

Qué nutrientes aporta cada resto de cocina

Cada residuo de cocina cubre una función nutricional distinta dentro del sustrato. El café aporta nitrógeno, elemento que favorece el crecimiento de hojas y tallos; la cáscara de huevo es casi en su totalidad carbonato de calcio, mineral que fortalece la pared celular de las plantas y previene la podredumbre apical en los tomates; y la cáscara de plátano suma potasio, fundamental para la floración y la formación de frutos.

El abono casero con restos de cocina consiste en reutilizar posos de café, cáscaras de huevo y cáscaras de plátano, previamente secados o macerados, para aportar nitrógeno, calcio y potasio al sustrato. No sustituye a un fertilizante completo, pero mejora la nutrición de plantas de maceta y jardín sin costo alguno.

PUBLICIDAD

Un jardinero consultado por Homes & Gardens explicó que la combinación de los tres ingredientes “provee una fuente constante de potasio, fósforo, calcio y nitrógeno” cuando se aplican juntos alrededor de la base de las plantas.

Cómo preparar el abono con posos de café

Los posos de café contienen entre 1% y 2% de nitrógeno, según Lawnstarter, y además mejoran la estructura del suelo al favorecer su aireación. Sin embargo, el portal español Vida advierte que aplicados en crudo pueden acidificar el sustrato y acumular humedad que genera hongos.

El procedimiento recomendado consiste en secar los posos sobre papel de cocina durante 24 horas antes de usarlos. Luego se aplican en una capa fina, de no más de un centímetro, alrededor de la base de la planta, sin acumularlos sobre el tallo.

La extensión universitaria de Minnesota, citada por Apartment Therapy, confirma que este residuo ayuda a acidificar levemente el suelo y facilita la absorción de fósforo y micronutrientes. Aun así, remarca que debe usarse como suplemento ocasional y no como práctica semanal, porque un exceso puede alterar el pH del sustrato.

Almanac y los Master Gardeners de Virginia del Norte coinciden en una advertencia puntual: los tomates y las plántulas en general no responden bien a grandes cantidades de café, porque puede frenar su germinación y crecimiento. Para esos casos recomiendan recurrir al compost o a las cáscaras de huevo trituradas.

Infografía explicativa con texto e ilustraciones de cáscaras de huevo, plantas en macetas, mortero y batidora.
Una infografía de Infobae explica la necesidad de triturar en polvo las cáscaras de huevo para acelerar la liberación de carbonato de calcio en las plantas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cáscaras de huevo: la fuente de calcio que debe triturarse fino

Ilustración de corte transversal de un cantero donde una mano vierte posos de café y cáscaras de huevo. Se ven raíces, microorganismos y el proceso de absorción de nutrientes.
Para acelerar el proceso, las fuentes consultadas recomiendan lavar las cáscaras, secarlas por completo y triturarlas hasta obtener un polvo lo más fino posible, ya sea con mortero, batidora o molinillo de café. Cuanto más fino el polvo, más rápida la liberación del calcio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cáscaras de huevo están compuestas casi en su totalidad por carbonato de calcio. El problema es que si se colocan en trozos grandes dentro de la maceta pueden permanecer casi intactas durante meses sin liberar el mineral.

Para acelerar el proceso, las fuentes consultadas recomiendan lavar las cáscaras, secarlas por completo y triturarlas hasta obtener un polvo lo más fino posible, ya sea con mortero, batidora o molinillo de café. Cuanto más fino el polvo, más rápida la liberación del calcio.

Apartment Therapy precisa que cada cáscara de huevo contiene alrededor de 380 miligramos de calcio, de acuerdo con datos de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Ese aporte, dicen, resulta útil tanto en polvo incorporado a la tierra como en forma de agua: tras hervir las cáscaras, el líquido resultante también puede usarse para regar.

El portal Growperma sugiere una proporción concreta para el uso directo en el jardín: entre 250 y 500 gramos de polvo de cáscara cada nueve metros cuadrados (0,5 a 1 libra por cada 100 pies cuadrados). Para sterilizarlas antes de triturarlas, Farmstandapp recomienda hornearlas a 93 °C (200 °F) durante diez minutos.

Cáscara de plátano: el té de potasio para la floración

Infografía ilustrada sobre el proceso de elaboración de té de potasio en cuatro pasos con trozos de cáscara de plátano, frascos y regadera.
Una infografía de Infobae explica los pasos para elaborar té de potasio a base de cáscaras de plátano como fertilizante para la floración de las plantas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cáscara de plátano aporta potasio, calcio y otros micronutrientes en menor proporción. El método más extendido entre las fuentes consultadas es macerarla en agua para obtener un líquido rico en nutrientes.

El procedimiento consiste en trocear de tres a cinco cáscaras y dejarlas en un litro de agua entre dos y cinco días. Después se cuela el líquido y se diluye antes de regar con él.

Farmstandapp precisa dosis según el tipo de planta: para rosas y dalias, una dilución de una parte de té por tres de agua, aplicada una vez por semana durante la floración. Para tomates y pimientos en fructificación, la proporción recomendada es una parte por dos, cada 10 a 14 días.

No todas las fuentes coinciden en la eficacia del té de plátano. Almanac sostiene que el líquido resultante de este macerado “no es muy fuerte ni efectivo” y que compostar la cáscara entera libera más nutrientes en el largo plazo que hacer la infusión.

Errores que pueden dañar las plantas

Primer plano de tierra oscura con varias cáscaras de huevo rotas dispersas y pequeñas plantas verdes emergiendo. La luz del sol ilumina la escena.
Cáscaras de huevo trituradas enriquecen el suelo alrededor de brotes de plantas jóvenes, promoviendo un crecimiento saludable y sostenible en el jardín. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El error más señalado por las fuentes especializadas es aplicar los restos de cocina frescos y sin procesar directamente sobre la tierra. Tu Hazlo advierte que echar peladuras enteras o restos de fruta sin compostar “atrae moscas, genera podredumbre y libera amoníaco que quema las raíces”.

Leslie F. Halleck, horticultora profesional certificada y autora, citada por Mindbodygreen, señaló que estos ingredientes tardan en descomponerse en el suelo y que, mientras lo hacen, pueden traer bacterias no deseadas, infecciones fúngicas y mosquitos del sustrato. Su recomendación es observar las hojas de la planta tras aplicar el abono y, si aparecen manchas extrañas o insectos, cambiar a un fertilizante comercial.

Otro punto de acuerdo entre las fuentes es la necesidad de diluir siempre los abonos líquidos caseros antes de regar con ellos, para evitar que concentraciones altas quemen las raíces. También se recomienda regar primero con agua sola y recién después aplicar el abono, nunca sobre sustrato seco.

Calendario de aplicación recomendado

Las fuentes consultadas coinciden en ajustar la frecuencia del abonado al ciclo de crecimiento de las plantas. En primavera y verano, cuando la actividad vegetativa es mayor, Cristina Mella recomienda abonar cada una o dos semanas. En otoño, la frecuencia baja a cada dos o tres semanas, y en invierno se sugiere suspender por completo, porque las plantas están en reposo.

El portal Vida propone marzo o abril como el momento ideal para la primera aplicación de la temporada, cuando las plantas salen del letargo invernal y comienzan a demandar nutrientes de forma activa. En los meses de calor extremo, la misma fuente aconseja espaciar las aplicaciones a cada seis u ocho semanas, porque el estrés térmico ralentiza el metabolismo vegetal.

Para hortalizas como el tomate, varias fuentes recomiendan un esquema combinado: cáscara de huevo molida desde el trasplante para prevenir la podredumbre apical, té de plátano al iniciar la floración para aportar potasio, y posos de café en dosis moderadas como fuente de nitrógeno durante el crecimiento de hojas y tallos.

Temas Relacionados

JardineríaFertilizantesPlantastisp y trucosTrucos Caserosmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 3 de octubre: segundo detenido por asalto a Karely Ruiz

Sigue lo más relevante de estos temas en Infobae México en tiempo real

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 3 de octubre: segundo detenido por asalto a Karely Ruiz

“Lady Me Acabo de Maquillar”: joven se niega a usar casco en viaje en moto para no arruinarse el maquillaje

La pasajera explicó al conductor que acababa de maquillarse y por eso no quería colocarse el casco; el momento quedó grabado y se volvió viral en TikTok

“Lady Me Acabo de Maquillar”: joven se niega a usar casco en viaje en moto para no arruinarse el maquillaje

Gerardo Ortiz defiende a Emma Coronel, esposa de El Chapo, tras críticas por los hombres que se le acercan

El cantante de regional mexicano habló ante medios sobre las opiniones surgidas alrededor de la modelo

Gerardo Ortiz defiende a Emma Coronel, esposa de El Chapo, tras críticas por los hombres que se le acercan

Obed Vargas revela el sacrificio que todo mexicano debe hacer para llegar al futbol europeo

El mediocampista mexicano contó cómo afrontó el reto de salir de la MLS y llegar al futbol europeo

Obed Vargas revela el sacrificio que todo mexicano debe hacer para llegar al futbol europeo

Cae en EEUU “Prometeo”, presunto líder financiero del Tren de Aragua vinculado con empresas en México

Aníbal Alexander Canelón Aguirre, alias “Prometeo”, fue incluido en marzo en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI; enfrenta cuatro cargos federales y se declaró inocente ante una corte de Nebraska

Cae en EEUU “Prometeo”, presunto líder financiero del Tren de Aragua vinculado con empresas en México
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 3 de octubre: segundo detenido por asalto a Karely Ruiz

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 3 de octubre: segundo detenido por asalto a Karely Ruiz

Cae en EEUU “Prometeo”, presunto líder financiero del Tren de Aragua vinculado con empresas en México

Cae presunto integrante de Los Tlacos por robo de vehículos en la Autopista del Sol en Guerrero

Detienen a otro implicado en el asalto a la casa de Karely Ruiz en Nuevo León: buscan a tres más

Violencia en Sinaloa sin freno: atacan a policías de Mazatlán cerca del aeropuerto de la ciudad turística, hay dos elementos heridos

ENTRETENIMIENTO

Gerardo Ortiz defiende a Emma Coronel, esposa de El Chapo, tras críticas por los hombres que se le acercan

Gerardo Ortiz defiende a Emma Coronel, esposa de El Chapo, tras críticas por los hombres que se le acercan

Da inicio el Tianguis del Pulque y la Cerveza en su edición de Día de Muertos: todo lo que habrá y cómo llegar

Yokai Expo llegará por primera vez a CDMX para celebrar la cultura otaku: habrá concursos de cosplay, videojuegos y manga

¿A qué hora es mejor tomarlo? Lo que le pasa a tu cerebro cuando tomas té de romero: esta planta protege tu memoria, según los médicos

Yahir anuncia su retiro de los realities tras salir de La Casa de los Famosos México

DEPORTES

UFC 332, EN VIVO: dónde ver en México a Imanol Rodríguez vs Alden Coria y a qué hora

UFC 332, EN VIVO: dónde ver en México a Imanol Rodríguez vs Alden Coria y a qué hora

Obed Vargas revela el sacrificio que todo mexicano debe hacer para llegar al futbol europeo

¡Chocan en vivo! Andrés Vaca y Marco Cancino se enfrentan con todo en plena transmisión de TUDN

Rayadas firman épica remontada 4-3 y termina con el invicto del América Femenil en el Apertura 2026

Se calienta el México vs Estados Unidos: jugadores estadounidenses se ríen cuando les preguntan por Gilberto Mora previo al Clásico de Concacaf