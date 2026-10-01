Un mapa hecho con IA reveló por primera vez casi 40.000 icebergs escondidos frente a la Antártida

Un relevamiento satelital identificó 39.619 icebergs anclados al lecho marino de la Antártida (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un relevamiento realizado con radar satelital e inteligencia artificial identificó 39.619 icebergs anclados al lecho marino de la Antártida, una red de bloques de hielo que contribuye a estabilizar el borde costero del continente y puede resultar relevante para los estudios sobre cambio climático.

El inventario fue elaborado por investigadores del Instituto de Estudios Marinos y Antárticos, vinculado a la Universidad de Tasmania, y fue publicado en la revista Earth System Science Data. Según informó National Geographic, el trabajo ofrece por primera vez una base de datos de escala continental sobre estos icebergs que, a diferencia de los que flotan libremente, quedan atrapados en zonas poco profundas del fondo oceánico.

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El 57% de la costa antártica concentra icebergs encallados

Los científicos detectaron estas formaciones a lo largo del 57% del litoral de la Antártida durante 2025. En conjunto, los icebergs encallados ocupan unos 13.430 kilómetros cuadrados de superficie, una extensión comparable a la de un país pequeño.

La distribución, sin embargo, no es uniforme. El estudio determinó que el 80 % de los icebergs se concentra en apenas el 14 % del perímetro costero. Esas áreas parecen reunir condiciones geográficas y submarinas que favorecen la retención del hielo durante períodos prolongados.

Las masas de hielo encalladas ocuparon el 57% del litoral antártico durante el año 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo permite observar con mayor precisión una parte del sistema polar que hasta ahora no tenía un registro completo. Las imágenes obtenidas por los satélites Sentinel-1 fueron procesadas mediante métodos automatizados, lo que permitió ampliar la capacidad de identificación respecto de las revisiones manuales tradicionales.

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La inteligencia artificial detectó bloques de hielo que antes no se contabilizaban

El proyecto fue desarrollado por Kaihong Jiao, investigador de la Australian Antarctic Program Partnership, como parte de su trabajo de maestría. El objetivo consistía en crear un sistema capaz de mapear la ubicación y el tamaño de los icebergs conectados al fondo marino en todo el continente.

“Tradicionalmente, la vigilancia de los icebergs ha dependido en gran medida del análisis manual de imágenes satelitales”, explicó Jiao en declaraciones recogidas por National Geographic. El investigador señaló que el equipo logró producir un mapa automatizado de alcance continental.

La metodología incorporó un umbral de detección de 1,6 hectáreas, una escala que permitió registrar numerosas piezas pequeñas. Esos fragmentos representan el 93 % del total de icebergs anclados identificados y cubren el 54 % de la superficie relevada.

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Los bloques pequeños forman una barrera frente al Océano Austral

Aunque los icebergs de mayor tamaño suelen concentrar la atención, los bloques pequeños cumplen una función física relevante en el entorno costero. Al encallar en aguas poco profundas, pueden actuar como puntos de apoyo que retienen el hielo marino y reducen su exposición directa al oleaje y las corrientes del Océano Austral.

Las estructuras de hielo fijas influyen en las corrientes locales y en la disponibilidad de hábitats marinos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este proceso recibe el nombre de efecto de “cerca de piquete”. La acumulación de masas congeladas inmóviles forma una barrera que puede limitar la fragmentación de las plataformas de hielo y frenar el desplazamiento del hielo continental hacia el mar.

Además de su papel en la dinámica glaciológica, los icebergs encallados generan condiciones particulares en el ecosistema marino. Su presencia influye en las corrientes locales, el transporte de nutrientes y la disponibilidad de hábitats para organismos que viven en las aguas antárticas.

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El calentamiento amenaza la estabilidad de los icebergs anclados

El estudio advierte que los fragmentos de menor tamaño son también los más vulnerables ante el incremento de las temperaturas. Si se derriten con mayor rapidez, podrían perder contacto con el lecho marino y comenzar a desplazarse, con consecuencias sobre la protección que brindan al hielo costero.

La nueva base de datos permitirá seguir esos cambios a lo largo del tiempo y mejorar los modelos que evalúan la estabilidad de las zonas costeras. “Nuestro conjunto de datos público ofrece una nueva línea de base crucial para modelar la estabilidad del hielo costero y comprender cambios ambientales más amplios”, afirmó Jiao.

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El relevamiento abre una referencia para futuras observaciones de la crisis climática en la Antártida, donde la evolución de los icebergs anclados puede aportar señales sobre la respuesta del sistema helado a las variaciones del océano y la atmósfera.