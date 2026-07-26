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PAN asegura que no existen pruebas contra Ernesto Ruffo por presunto huachicol fiscal

Jorge Romero afirma que, pese a la falta de elementos, el exgobernador permanece en un penal de máxima seguridad

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El PAN acepta detención de Ernesto Ruffo y pide al gobierno seguir con Rubén Rocha y Marina del Pilar
Jorge Romero Herrera afirmó que Ernesto Ruffo es víctima del uso político de la justicia por parte de la 4T. Crédito: Facebook/Ernesto Ruffo Appel

En un boletín fechado este 26 de julio en la Ciudad de México, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, afirmó que Ernesto Ruffo es víctima del uso político de la justicia por parte del gobierno de la 4T, al sostener que no existen pruebas para señalarlo como presunto líder de una red de huachicol fiscal y que, aun así, está encarcelado en un penal de máxima seguridad.

Ernesto Ruffo es un preso político del gobierno de la 4T, que prefiere perseguir a opositores antes que llevar ante la justicia a los verdaderos criminales que se encuentran dentro de sus propias filas, sostuvo Romero Herrera, de acuerdo con el comunicado del PAN.

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Romero Herrera respaldó el pronunciamiento de exgobernadores del partido y del expresidente Vicente Fox en favor de una justicia imparcial, “sustentada en pruebas y sin presiones políticas”.

Romero Herrera mencionó a Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza, Américo Villarreal y Marina del Pilar Ávila, y afirmó que enfrentan señalamientos por presuntos vínculos con grupos criminales. (Foto: PAN)
Romero Herrera mencionó a Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza, Américo Villarreal y Marina del Pilar Ávila, y afirmó que enfrentan señalamientos por presuntos vínculos con grupos criminales. (Foto: PAN)

El presidente panista también mencionó a políticos de Morena como Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza, Américo Villarreal y Marina del Pilar Ávila, quienes, aseguró, enfrentan señalamientos por presuntos vínculos con grupos criminales sin que las autoridades actúen con la misma rapidez. “La ley no puede aplicarse con un criterio para los opositores y con otro para quienes pertenecen al partido en el gobierno, afirmó.

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Sobre el caso de Ruffo Appel, el dirigente del PAN sostuvo que se intenta atacar a una figura de la democracia mexicana por tratarse del primer gobernador de oposición en la historia moderna del país, y calificó el proceso como marcado por inconsistencias que generan dudas sobre la imparcialidad de las autoridades.

“La justicia no debe instrumentarse como herramienta de presión política. Debe aplicarse con independencia, neutralidad, objetividad y respeto absoluto al debido proceso, sentenció Romero Herrera, quien pidió a las autoridades judiciales valorar las pruebas con objetividad y llevar el proceso con apego a la ley.

“Desde Acción Nacional no permitiremos que las instituciones de justicia se utilicen para fabricar chivos expiatorios. Ernesto Ruffo debe recuperar su libertad ante la falta de elementos que justifiquen una medida tan desproporcionada, concluyó el dirigente.

Exgobernadores del PAN exigen que Ernesto Ruffo lleve su proceso en arraigo domiciliario

El posicionamiento cuenta con exgobernadores del PAN de Jalisco, Guanajuato, Nuevo León, Yucatán, Querétaro, Morelos, San Luis Potosí y Baja California entre los firmantes. (Foto: redes sociales)
El posicionamiento cuenta con exgobernadores del PAN de Jalisco, Guanajuato, Nuevo León, Yucatán, Querétaro, Morelos, San Luis Potosí y Baja California entre los firmantes. (Foto: redes sociales)

Vicente Fox y 13 exgobernadores del PAN exigieron que Ernesto Ruffo enfrente en arraigo domiciliario el proceso que lo mantiene en prisión por presunta delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, un día después de que fue vinculado a proceso tras su detención del pasado 16 de julio en Ensenada.

El pronunciamiento del pasado 24 de julio sostuvo que Ruffo Appel, quien tiene más de 70 años, no debería permanecer en el Altiplano porque la legislación mexicana prevé la posibilidad de que personas de esa edad lleven su causa desde el domicilio.

Afirmaron los firmantes, además, que las restricciones impuestas en el penal dificultan la comunicación con su representación y vulneran su derecho a una defensa adecuada.

El posicionamiento fue firmado por el expresidente Vicente Fox Quesada y por exgobernadores panistas de Jalisco, Guanajuato, Nuevo León, Yucatán, Querétaro, Morelos, San Luis Potosí y Baja California, además de Ramón Corral Ávila, exsenador y exdiputado federal por Sonora.

Los firmantes cuestionan que Ruffo siga en un penal de máxima seguridad

El pronunciamiento cuestionó que Ruffo siga en el penal del Altiplano. FOTOS CHRIS NOYOLA/ CUARTOSCURO.COM
El pronunciamiento cuestionó que Ruffo siga en el penal del Altiplano. FOTOS CHRIS NOYOLA/ CUARTOSCURO.COM

En el documento aparecen Carlos Medina Plascencia, Alberto Cárdenas Jiménez, Fernando Canales Clariond, Francisco Javier Ramírez Acuña, Juan Carlos Romero Hicks, Miguel Márquez Márquez, Marcelo de los Santos Fraga, Marco Antonio Adame Castillo, Patricio Patrón Laviada, Ignacio Loyola Vera, Emilio González Márquez, José Guadalupe Osuna Millán, Ramón Corral Ávila y Vicente Fox.

La postura conjunta planteó que no se pide un trato preferencial para el exgobernador, sino el cumplimiento de un derecho que, afirman, está reconocido en la ley para personas mayores de 70 años. “No se solicita un privilegio; se exige el respeto a un derecho expresamente reconocido por la ley”.

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