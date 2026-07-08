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Fernández Noroña respalda la detención del director de Pemex, “pues claro que estuvo bien”

El senador afirma ante medios que el actuar de Víctor Rodríguez Padilla es “cobarde” y “ruin”

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CUARTOSCURO
Fernández Noroña afirmó ante reporteros que el señalamiento de Rodríguez Padilla es “inaceptable”. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

El senador Gerardo Fernández Noroña de Morena calificó como “inaceptable” el comportamiento de Víctor Rodríguez Padilla, ex director de Pemex, arrestado por presuntamente agredir a su esposa, en una declaración ante medios este 8 de julio en el Senado.

Terrible, pues golpeó a su esposa. Eso es inaceptable, es cobarde, es ruin, afirmó Fernández Noroña frente a reporteros, al referirse al arresto del funcionario el pasado 7 de julio agregó: “pues claro que estuvo bien.

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El senador también sostuvo que ha llamado a erradicar la violencia contra las mujeres y dijo: “Soy el único político que digo que si una mujer sale desnuda a la calle, nadie tiene derecho a tocarle un cabello si ella no quiere.”

Defensa de Víctor Rodríguez Padilla sostiene que los cargos no ameritan prisión preventiva

Victor Rodriguez Padilla
Rodríguez Padilla pasó la noche en el Centro Estatal de Reinserción Social contiguo a la ciudad judicial de Atlacholoaya. FOTO; FISCALÍA DE MORELOS/CUARTOSCURO.COM

La defensa de Víctor Rodríguez Padilla sostuvo que los delitos de violencia familiar y violencia vicaria que le imputan no ameritan prisión preventiva, aunque la Fiscalía de Morelos buscará esa medida en la audiencia de este martes 8 de julio en Atlacholoaya, donde el exdirector de Pemex enfrenta su proceso tras ser detenido un día antes en la CDMX.

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El exfuncionario pasó la noche en el Centro Estatal de Reinserción Social contiguo a la ciudad judicial de Atlacholoaya. La audiencia inicial de vinculación a proceso se realiza en la sala dos de ese complejo, de acuerdo con lo informado en el caso.

Víctor Manuel Solís Güitrón, abogado del exdirector de Pemex, dijo en un breve encuentro con medios que lo que más preocupa a la defensa es el linchamiento mediático” por la difusión que ha tenido el expediente desde que su esposa, María Felicia Jiménez, exhibió la violencia física a la que dijo haber sido sometida el pasado 3 de marzo de 2026.

El litigante afirmó que ni la violencia familiar ni la violencia vicaria justifican por sí mismas la prisión preventiva que solicitará la fiscalía estatal.

Juan Emilio Elizalde Figueroa, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, explicó al ser consultado por medios que la permanencia de la prisión preventiva dependerá de los datos de prueba que presente la Fiscalía de Morelos.

Elizalde añadió que corresponde a la representación social acreditar los delitos imputados y que será el juez quien determine las medidas cautelares. Esas medidas, precisó, variarán según la gravedad de lo denunciado y los elementos incorporados en la audiencia.

Tribunal Electoral determina que Gerardo Fernández Noroña ejerce violencia política de género contra la alcaldesa de Uruapan

Autoridades electorales determinaron que Gerardo Fernández Noroña cometió violencia política contra las mujeres en razón de género contra la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz. (CUARTOSCURO)
Autoridades electorales determinaron que Gerardo Fernández Noroña cometió violencia política contra las mujeres en razón de género contra la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz. (CUARTOSCURO)

El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) resolvió que Gerardo Fernández Noroña cometió violencia política contra las mujeres en razón de género contra la alcaldesa de Uruapan, Grecia Itzel Quiroz García, una decisión de primera instancia que lo obliga a disculparse públicamente y que también podría influir en su ruta legal si impugna ante la justicia electoral federal.

La sentencia se aprobó por unanimidad de las cinco magistraturas en una sesión pública virtual celebrada este lunes 6 de julio. El proyecto fue elaborado por la magistrada Yurisha Andrade Morales.

Además de la disculpa pública, el senador de Morena deberá ser inscrito durante seis meses en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género y en el registro estatal. También tendrá que acreditar un curso de capacitación en la materia, cubrir personalmente su costo y cumplir medidas de reparación integral a favor de la denunciante.

De acuerdo con el expediente TEEM-PES-VPMG-005/2026, el tribunal ordenó además dar vista a la Mesa Directiva del Senado, al INE y al Instituto Electoral de Michoacán para los efectos correspondientes.

El procedimiento especial sancionador surgió por expresiones que Fernández Noroña hizo en transmisiones en vivo y desde la tribuna del Senado después del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan. Según el TEEM, el senador llamó a Quiroz irresponsable, fascista y la señaló como movida por la ambición de buscar la gubernatura de Michoacán en 2027.

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