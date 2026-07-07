Denuncian amenazas e intento de extorsión contra activista en CDMX, piden integrar a Mecanismo de Protección federal

Denuncian amenazas e intento de extorsión contra activista en CDMX (Imagen Ilustrativa Infobae)

María Fernanda Galicia, directora general de la organización Mexiro A.C., denunció que fue víctima de amenazas y de un intento de extorsión, por parte de personas que afirmaron pertenecer al grupo delictivo conocido como Unión Tepito.

En un comunicado, la organziación dedicada a la defensa de derechos humanos detalló que las amenazas ocurrieron aproximadamente a las 11:00 horas del lunes 6 de julio, a través de una llamada en la que los presuntos delincuentes “demostraron contar con información personal como número telefónico, nombre completo y dirección del lugar de trabajo”.

PUBLICIDAD

Esto, fue considerado por el colectivo como “un hecho de extrema gravedad que incrementa el nivel de riesgo para su seguridad, integridad y libertad”. Por ello, junto con otras organizaciones y activistas, pidieron salvaguardar la vida, libertad, integridad y seguridad de Maria Fernanda Galicia.

En este sentido, solicitaron integrar a la activista al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas e iniciar una investigación inmediata, exhaustiva, diligente e imparcial para identificar, detener y sancionar a los responsables.

PUBLICIDAD

La organización también pidió “garantizar condiciones adecuadas para que María Fernanda Galicia y todas las integrantes de Mexiro A.C. puedan realizar su labor ”libres de cualquier forma de violencia, amenaza, represalia, discriminación negativa, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de sus derechos, con perspectiva de género, enfoque interseccional e intercultural”.

De igual forma, solicita “adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales y de cualquier otra naturaleza necesarias para asegurar la protección efectiva de los derechos de las personas defensoras de derechos humanos, en cumplimiento de las obligaciones nacionales e internacionales del Estado mexicano”.

PUBLICIDAD

Puntualizó que las recientes amenazas contra la activista “no ocurren de manera aislada”, al señalar que en abril del 2024, Maria Fernanda Galicia fue objeto de una amenaza digital, situacion que derivo en su incorporación al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México, como resultado de la evaluación de riesgo correspondiente asi como de la presión social.

En este sentido, ante este nuevo episodio, expresaron su preocupacion por la seguridad de Galicia, así como de todos los integrantes del colectivo.

“La repetición de actos de intimidación contra una persona defensora de derechos humanos exige una respuesta inmediata, diligente y con enfoque preventivo por parte de las autoridades competentes”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Afirmó que México continúa siendo uno de los países con mayores riesgos para quienes defienden los derechos humanos y recordó que el Estado mexicano tiene la obligación de prevenir agresiones, proteger a las personas defensoras, investigar los hechos y garantizar que puedan desarrollar su labor en condiciones de seguridad, conforme a la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos y la Declaración sobre las Personas de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

“Las amenazas contra una persona defensora de derechos humanos no constituye únicamente una agresión individual, representan también un ataque contra el derecho de toda la sociedad a defender derechos, participar en los asuntos públicos y fortalecer la democracia.

PUBLICIDAD

“Desde Mexiro A.C. reiteramos que continuaremos ejerciendo nuestra labor en favor de los derechos humanos, la transparencia, la participacion ciudadana, la rendición de cuentas, la igualdad de genero y la anticorrupción”, resaltó.

Finalmente, reiteró la exigencia a las autoridades actuar con la maxima diligencia para prevenir cualquier afectacion a la vida, la integridad y la seguridad de Maria Fernanda Galicia y de Mexiro A.C.

PUBLICIDAD