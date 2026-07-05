Colombia

Policía capturó en Barranquilla a pareja que intentó comprar ‘a precio de huevo’ varios productos en almacén: cambió las etiquetas para pagar menos

Los uniformados localizaron el automóvil poco después del aviso y decomisaron dos celulares, el carro y varias etiquetas con precios alterados, elementos que quedaron incorporados al caso judicial

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La Policía Metropolitana de Barranquilla capturó a una pareja señalada de alterar etiquetas para comprar productos de alto valor a precios irrisorios - crédito Policía
La Policía Metropolitana de Barranquilla capturó a una pareja señalada de alterar etiquetas para comprar productos de alto valor a precios irrisorios - crédito Policía

La Policía Metropolitana de Barranquilla capturó a una pareja de delincuentes que, según las investigaciones, habría usado una estrategia para comprar elementos de alto valor a precios irrisorios en almacenes de la ciudad de Barranquilla, Atlántico.

Según informó la institución en la mañana del domingo 5 de julio, la pareja fue interceptada poco después de que ciudadanos alertaran sobre su presunta maniobra para pagar precios muy inferiores a los reales en una tienda de cadena.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Barranquilla, los dos detenidos, de 39 y 55 años, habrían empleado un método poco común: sustituir las etiquetas de productos costosos por otras de menor valor. La estrategia consistía en pagar en caja como cualquier cliente, pero abonar solo una fracción del importe legítimo.

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La intervención de los uniformados ocurrió tras la denuncia de vecinos, quienes observaron a los sospechosos intentar abandonar la zona en automóvil. Las patrullas localizaron el vehículo en una de las áreas comerciales más transitadas y procedieron a detener a los ocupantes.

En el operativo, las autoridades incautaron dos teléfonos móviles, el automóvil y varias etiquetas con precios alterados.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los detenidos, de 39 y 55 años, habrían sustituido etiquetas de productos costosos por otras de menor valor para pagar menos en caja - crédito imagen Ilustrativa Infobae

Los elementos decomisados formarán parte de la investigación, que busca establecer si existen más comercios afectados y desde cuándo operaba esta modalidad. Hasta el momento, la Policía ha confirmado que revisa grabaciones de seguridad o transacciones pasadas para identificar otros posibles casos.

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El plan, que no requería ocultar artículos ni forzar salidas, se basaba en el reemplazo de etiquetas antes de llegar a la caja registradora. Al pagar montos adulterados, los implicados pretendían salir del establecimiento simulando una compra ordinaria, según informó la Policía.

El comandante de la Policía Metropolitana, brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, señaló que seguirán aumentando todas las capacidades para proteger el comercio local.

‘’Seguiremos fortaleciendo nuestra presencia en los diferentes sectores de la ciudad con acciones preventivas y operativas para combatir el hurto en todas sus modalidades. No permitiremos que los delincuentes afecten el patrimonio de los ciudadanos ni del sector comercial; continuaremos actuando de manera contundente para llevarlos ante la justicia‘’, comentó el brigadier general.

Actualmente, el material recuperado ha sido puesto a disposición de las autoridades judiciales. El proceso en curso deberá determinar el alcance de la presunta maniobra y si existen otros hechos relacionados o participantes adicionales.

Tres personas más fueron capturadas en Barranquilla

La Policía Nacional detuvo a tres personas en operativos realizados en el suroccidente de Barranquilla - crédito Policía
La Policía Nacional detuvo a tres personas en operativos realizados en el suroccidente de Barranquilla - crédito Policía

Tres personas fueron detenidas durante recientes operativos de la Policía Nacional en el suroccidente de Barranquilla, donde también se incautaron tres armas de fuego, cartuchos y proveedores. Las intervenciones se concentraron en los barrios La Gloria, La Estrella y El Por Fin, zonas identificadas por las autoridades como puntos críticos para la seguridad local.

Entre los detenidos se encuentran tres hombres de 20, 32 y 33 años, quienes fueron sorprendidos con armas y municiones en procedimientos simultáneos. Según la Policía, los arrestos y decomisos forman parte de una estrategia para atacar el porte ilegal de armas y reducir hechos que alteran la convivencia ciudadana.

Las acciones policiales en los barrios priorizados permitieron la incautación de 11 cartuchos calibre 9 milímetros y tres proveedores. Todo el material decomisado, junto con los capturados, fue puesto a disposición de las autoridades competentes para el inicio de procesos judiciales.

Los operativos en Barranquilla permitieron la incautación de tres armas de fuego, cartuchos y proveedores - crédito Policía
Los operativos en Barranquilla permitieron la incautación de tres armas de fuego, cartuchos y proveedores - crédito Policía

Las autoridades han explicado que estos operativos buscan desarticular estructuras criminales y restringir la circulación de armas ilegales en la ciudad, con el objetivo de disminuir delitos de alto impacto y mejorar la percepción de seguridad entre los habitantes. La Policía advierte que continuará reforzando las labores de inteligencia y prevención en los sectores más afectados.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, aseguró que la institución mantendrá y fortalecerá los controles para garantizar la tranquilidad de la comunidad.

“No bajaremos la guardia frente a los delincuentes. Seguiremos desplegando todas nuestras capacidades institucionales en los sectores priorizados para sacar de circulación las armas ilegales, capturar a quienes pretenden afectar la seguridad de los ciudadanos y fortalecer la convivencia en Barranquilla y su área metropolitana”, afirmó el alto oficial.

En el contexto de estos operativos recientes en Barranquilla, la Policía Nacional ha reiterado la importancia de la colaboración ciudadana para denunciar cualquier hecho delictivo o actividad sospechosa. Los ciudadanos pueden comunicarse a través de la línea de emergencia 123, la línea 165 del Gaula o la Línea Contra el Crimen 317 896 5523, canales que permanecen activos para recibir información confidencial.

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