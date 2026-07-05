Capturado administrador de un bar en Bogotá que vendía botellas de licor adulterado: se aprovechaba de la ‘fiebre del fúlbol’ por el Mundial 2026

Un operativo nocturno en Bogotá permitió incautar licor adulterado durante el fin de semana del partido de la selección Colombia en el mundial - crédito Secretaría Seguridad Bogotá

Las autoridades de Bogotá propinaron un duro golpe a las redes del contrabando, después de que se confirmara la captura de un administrador de bar en el sector de La Pradera, localidad de Puente Aranda.

Según indicaron las autoridades, durante un operativo nocturno realizado en las últimas horas con ocasión de la masiva asistencia a establecimientos nocturnos por cuenta de los partidos de la selección Colombia en el Mundial 2026, se incautó licor adulterado y suspendió temporalmente otro local, donde se identificó a dos adolescentes consumiendo bebidas alcohólicas.

Durante la inspección, los uniformados hallaron botellas con alteraciones evidentes en los sistemas de seguridad, como anillos y estampillas. Un perito en licores confirmó la gravedad de las irregularidades, lo que llevó a la incautación inmediata de las bebidas y a la detención en flagrancia del responsable del establecimiento.

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El hecho motivó a la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia a reiterar la importancia de la inspección constante de los productos que se ofrecen en bares y discotecas. Las autoridades enfatizaron que la venta de licor adulterado representa un riesgo directo para la salud pública y constituye un delito penal.

Las autoridades de Bogotá capturaron al administrador de un bar en La Pradera, en Puente Aranda, por un caso vinculado al contrabando - crédito Secretaría Seguridad Bogotá

En paralelo, la presencia de menores consumiendo alcohol en un segundo establecimiento derivó en la suspensión temporal de sus actividades. El cuerpo de Policía de Infancia y Adolescencia intervino, asegurando la protección y restitución de los derechos de los jóvenes. Los adolescentes fueron entregados a sus padres, quienes asumieron el compromiso de impedir su acceso futuro a estos lugares.

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Para prevenir intoxicaciones y otros daños asociados al consumo de licor adulterado, la Secretaría de Seguridad recomendó a la ciudadanía revisar minuciosamente la integridad de tapas, sellos y estampillas de las botellas. Se aconseja exigir siempre la apertura del licor en la mesa y verificar la claridad de las etiquetas y la coincidencia de los códigos impresos.

Quienes detecten irregularidades pueden reportarlas directamente a la Línea 123, según lo indicado por las autoridades.

Capturan a hombre en Bogotá por robar establecimientos comerciales: se hacía pasar como funcionario de empresa de servicios públicas

Un hombre de 38 años fue capturado en Bogotá tras presuntamente hacerse pasar por trabajador de una empresa de servicios públicos para entrar a comercios y robar mediante engaños, un caso que terminó en flagrancia dentro de un restaurante de Teusaquillo y que volvió a poner bajo foco una modalidad basada en la suplantación de identidad.

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La comunidad alertó al 123 y permitió frustrar un presunto hurto bajo modalidad de suplantación - crédito MEBOG

La detención ocurrió después de que vecinos del sector alertaran a la Policía a través de la línea 123 sobre la presencia del sospechoso en la carrera 24. Los habitantes lo reconocieron por un supuesto modo de actuar que ya habría usado antes en la zona.

Cuando la patrulla del CAI Teusaquillo llegó al lugar, encontró al hombre dentro de un restaurante. Allí aseguró que estaba realizando una revisión relacionada con los servicios públicos, pero los uniformados detectaron inconsistencias en su versión durante el procedimiento.

En el registro personal, la Policía halló un bolso con herramientas y prendas que llevaban el logotipo de una reconocida empresa prestadora de servicios públicos. De acuerdo con las autoridades, esos elementos eran usados para reforzar una identidad falsa y ganar la confianza de comerciantes y empleados antes de ingresar a los establecimientos.

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La información fue contrastada con representantes autorizados de la compañía, que confirmaron que el detenido no integraba su planta de personal ni tenía relación contractual con la entidad. Esa verificación permitió establecer que la supuesta inspección técnica no estaba respaldada por la empresa.

La Policía captura en Teusaquillo a un hombre que se hacía pasar por trabajador de servicios públicos - crédito MEBOG

Según las versiones recopiladas por la Policía, el hombre habría recurrido en ocasiones anteriores a la misma estrategia para entrar a locales comerciales. Las autoridades indicaron que, una vez adentro, presuntamente intimidaba a las víctimas con un agente químico irritante antes de despojarlas de sus pertenencias.

“Gracias a la oportuna información suministrada por la comunidad y a la rápida reacción de nuestros uniformados del CAI Teusaquillo, fue capturado en flagrancia un hombre de 38 años que presuntamente se hacía pasar por funcionario de una empresa de servicios públicos para ingresar a establecimientos comerciales y cometer hurtos mediante la modalidad de suplantación. Los hechos se registraron en la carrera 24, donde la patrulla de vigilancia ubicó al sospechoso al interior de un restaurante, manifestando que realizaría una supuesta revisión técnica”, explicó el mayor Fabián Blanco, comandante encargado de la Estación de Policía de Teusaquillo.

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