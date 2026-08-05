La NASA alerta sobre el cinturón de sargazo en el Atlántico: qué es y cómo afecta a las costas del Caribe

Este mapa, basado en datos del Instrumento de color del océano (OCI) a bordo del satélite de la misión Plancton, Aerosoles, Nubes y Ecosistemas Oceánicos (PACE) de la NASA, muestra una alta concentración de sargazo en el Atlántico tropical en junio de 2026 (Observatorio de la Tierra de la NASA/Lauren Dauphin)

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El mes de junio de 2026 marcó un hito en el monitoreo satelital de algas marinas: la NASA advirtió que el sargazo alcanzó una de sus mayores expansiones históricas en el Atlántico tropical, fenómeno que consolidó el año como el segundo con más biomasa registrada desde el inicio de las mediciones.

El reporte, elaborado junto a la Universidad del Sur de Florida (USF), reflejó máximos regionales en el mar Caribe y el golfo de México, lo que intensificó los efectos del alga sobre ecosistemas, playas y actividad turística en la región.

Máximos históricos en el Caribe y el golfo de México

De acuerdo con la NASA, los datos del informe de previsión de sargazo de la USF mostraron que el Caribe occidental alcanzó 3,6 millones de toneladas métricas, mientras que el Caribe oriental acumuló 9 millones y el golfo de México llegó a cinco millones, casi duplicando el récord anterior de 2025.

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En mar abierto el sargazo funciona como refugio y alimento para tortugas, peces y aves (REUTERS/Paola Chiomante/Foto de archivo)

El análisis del laboratorio de Oceanografía Óptica de la USF atribuyó el cambio a una redistribución del sargazo en las últimas décadas. Mientras la presencia de esta alga flotante disminuyó en el mar de los Sargazos en el Atlántico Norte, su proliferación aumentó de forma marcada en el Atlántico tropical.

Según el científico marino Brian Barnes, “el cinturón es un fenómeno que ocurre a escala de la cuenca oceánica y que puede tener efectos devastadores a escala local en todo el Caribe y el golfo, y las observaciones satelitales son el único método que permite captar ambas escalas a diario”.

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Un cinturón que cambia el mapa ecológico regional

El fenómeno del sargazo conformó, desde 2011, un gran cinturón que se extiende de oeste a este, desde África hasta el golfo de México, impulsado por corrientes y vientos. La mayor acumulación se localizó en el mar Caribe, donde la presión sobre playas, fauna marina y actividades económicas creció de forma notable.

El mar Caribe registra las mayores concentraciones regionales de biomasa satelital de sargazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En condiciones naturales y mar adentro, el sargazo sirve de refugio y alimento para especies como tortugas, peces y aves, y contribuye al oxígeno disuelto mediante la fotosíntesis.

Sin embargo, cuando enormes masas alcanzan las costas, el efecto se invierte: el alga puede enredar y asfixiar organismos marinos y, al hundirse, sofoca los corales y los pastos submarinos, afectando la biodiversidad local.

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La descomposición del sargazo en las playas libera sulfuro de hidrógeno, un gas de olor penetrante asociado a riesgos ambientales y molestias para residentes y turistas.

El oceanógrafo Chuanmin Hu, de la USF, explicó que durante el verano boreal de 2026 las corrientes evitaron una acumulación masiva en la costa oeste de Florida, aunque desplazaron grandes volúmenes hacia los Cayos de Florida y la costa este del estado.

El golfo de México alcanza un salto de toneladas métricas y supera el récord regional previo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Monitoreo satelital: evolución y salto tecnológico

El seguimiento satelital del sargazo se realiza mediante sensores capaces de identificar la luz solar reflejada por el alga. Su estructura y pigmentación hacen que el sargazo refleje más luz en el infrarrojo cercano frente al agua de mar, lo que permite mapear la presencia y densidad del alga con alta precisión. El instrumento MODIS ha permitido, desde marzo de 2000, reconstruir la evolución del cinturón hasta la actualidad.

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El pico previo de biomasa se produjo en julio de 2025, seguido de un nuevo aumento en los primeros meses de 2026, hasta alcanzar un máximo en junio. Las observaciones posteriores sugieren una disminución desde julio, aunque los datos completos aún no están publicados en las gráficas principales difundidas por la NASA.

La Universidad del Sur de Florida vincula el cambio a una redistribución del alga en décadas recientes (AP Foto/Fernando Llano)

Según Hu, la biomasa total de sargazo en el Atlántico se ha multiplicado desde 2011, más que duplicándose cada cinco años. El mecanismo detrás de este crecimiento sigue bajo estudio, aunque los expertos lo relacionan con el calentamiento oceánico, la afluencia de nutrientes y la capacidad del alga para atraer bacterias fijadoras de nitrógeno, como detalló la NASA.

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La misión PACE y nuevas capacidades de vigilancia

En 2024, la NASA lanzó la misión PACE, cuyo instrumento OCI incrementó la sensibilidad y alcance del monitoreo. La oceanógrafa Lin Qi, del Centro de Aplicaciones e Investigación Satelital de la NOAA, participa en la elaboración de los mapas más recientes gracias a estos datos combinados.

El cinturón de sargazo se extiende desde África hasta el golfo de México desde 2011 (AP Foto/Fernando Llano)

Un estudio dirigido por Qi sobre el Atlántico centro-occidental concluyó que OCI ofrece ventajas sobre sensores anteriores: cubre una porción más amplia del océano y distingue el sargazo con mayor precisión, incluso en áreas donde coexisten otras algas como el Trichodesmium.

“OCI ha iniciado un verdadero renacimiento en el monitoreo de los ecosistemas acuáticos desde el espacio”, afirmó Jeremy Werdell, científico del proyecto PACE en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA.

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Impactos y desafíos para el Caribe y el golfo de México

El reporte de la Universidad del Sur de Florida enfatizó que la mayor concentración de sargazo y los impactos más severos se encuentran en el mar Caribe, donde la proliferación del alga dificulta la vida marina y afecta la economía turística. Según la NASA, el cinturón de sargazo puede parecer una franja continua, pero en realidad está formado por masas dispersas en el océano.

El monitoreo satelital diario, ahora reforzado por la misión PACE, representa una herramienta clave para anticipar impactos y orientar acciones de manejo en la región. Las autoridades y comunidades costeras de Caribe y golfo de México permanecen atentas a la evolución del fenómeno y a las estrategias para mitigar sus efectos en los meses siguientes.

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