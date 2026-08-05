Medio Ambiente
Agregar Infobae enGoogle

La NASA alerta sobre el cinturón de sargazo en el Atlántico: qué es y cómo afecta a las costas del Caribe

Un informe realizado junto a la Universidad del Sur de Florida reveló que la proliferación de algas marinas alcanzó niveles sin precedentes en la región, con impactos directos en ecosistemas

Este mapa, basado en datos del Instrumento de color del océano (OCI) a bordo del satélite de la misión Plancton, Aerosoles, Nubes y Ecosistemas Oceánicos (PACE) de la NASA, muestra una alta concentración de sargazo en el Atlántico tropical en junio de 2026 (Observatorio de la Tierra de la NASA/Lauren Dauphin)
Este mapa, basado en datos del Instrumento de color del océano (OCI) a bordo del satélite de la misión Plancton, Aerosoles, Nubes y Ecosistemas Oceánicos (PACE) de la NASA, muestra una alta concentración de sargazo en el Atlántico tropical en junio de 2026 (Observatorio de la Tierra de la NASA/Lauren Dauphin)
Guardar

El mes de junio de 2026 marcó un hito en el monitoreo satelital de algas marinas: la NASA advirtió que el sargazo alcanzó una de sus mayores expansiones históricas en el Atlántico tropical, fenómeno que consolidó el año como el segundo con más biomasa registrada desde el inicio de las mediciones.

El reporte, elaborado junto a la Universidad del Sur de Florida (USF), reflejó máximos regionales en el mar Caribe y el golfo de México, lo que intensificó los efectos del alga sobre ecosistemas, playas y actividad turística en la región.

Máximos históricos en el Caribe y el golfo de México

De acuerdo con la NASA, los datos del informe de previsión de sargazo de la USF mostraron que el Caribe occidental alcanzó 3,6 millones de toneladas métricas, mientras que el Caribe oriental acumuló 9 millones y el golfo de México llegó a cinco millones, casi duplicando el récord anterior de 2025.

PUBLICIDAD

En mar abierto el sargazo funciona como refugio y alimento para tortugas, peces y aves (REUTERS/Paola Chiomante/Foto de archivo)
En mar abierto el sargazo funciona como refugio y alimento para tortugas, peces y aves (REUTERS/Paola Chiomante/Foto de archivo)

El análisis del laboratorio de Oceanografía Óptica de la USF atribuyó el cambio a una redistribución del sargazo en las últimas décadas. Mientras la presencia de esta alga flotante disminuyó en el mar de los Sargazos en el Atlántico Norte, su proliferación aumentó de forma marcada en el Atlántico tropical.

Según el científico marino Brian Barnes, “el cinturón es un fenómeno que ocurre a escala de la cuenca oceánica y que puede tener efectos devastadores a escala local en todo el Caribe y el golfo, y las observaciones satelitales son el único método que permite captar ambas escalas a diario”.

PUBLICIDAD

Un cinturón que cambia el mapa ecológico regional

El fenómeno del sargazo conformó, desde 2011, un gran cinturón que se extiende de oeste a este, desde África hasta el golfo de México, impulsado por corrientes y vientos. La mayor acumulación se localizó en el mar Caribe, donde la presión sobre playas, fauna marina y actividades económicas creció de forma notable.

Una mano con guante azul sostiene sargazo húmedo sobre una mesa blanca portátil, junto a una tablet que muestra un mapa marino y un logo, con una playa desenfocada de fondo.
El mar Caribe registra las mayores concentraciones regionales de biomasa satelital de sargazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En condiciones naturales y mar adentro, el sargazo sirve de refugio y alimento para especies como tortugas, peces y aves, y contribuye al oxígeno disuelto mediante la fotosíntesis.

Sin embargo, cuando enormes masas alcanzan las costas, el efecto se invierte: el alga puede enredar y asfixiar organismos marinos y, al hundirse, sofoca los corales y los pastos submarinos, afectando la biodiversidad local.

La descomposición del sargazo en las playas libera sulfuro de hidrógeno, un gas de olor penetrante asociado a riesgos ambientales y molestias para residentes y turistas.

El oceanógrafo Chuanmin Hu, de la USF, explicó que durante el verano boreal de 2026 las corrientes evitaron una acumulación masiva en la costa oeste de Florida, aunque desplazaron grandes volúmenes hacia los Cayos de Florida y la costa este del estado.

Vista de satélite de Centroamérica, el Mar Caribe y las islas. Se ven masas de tierra con vegetación y montañas, junto con océanos profundos y aguas costeras claras.
El golfo de México alcanza un salto de toneladas métricas y supera el récord regional previo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Monitoreo satelital: evolución y salto tecnológico

El seguimiento satelital del sargazo se realiza mediante sensores capaces de identificar la luz solar reflejada por el alga. Su estructura y pigmentación hacen que el sargazo refleje más luz en el infrarrojo cercano frente al agua de mar, lo que permite mapear la presencia y densidad del alga con alta precisión. El instrumento MODIS ha permitido, desde marzo de 2000, reconstruir la evolución del cinturón hasta la actualidad.

El pico previo de biomasa se produjo en julio de 2025, seguido de un nuevo aumento en los primeros meses de 2026, hasta alcanzar un máximo en junio. Las observaciones posteriores sugieren una disminución desde julio, aunque los datos completos aún no están publicados en las gráficas principales difundidas por la NASA.

La Universidad del Sur de Florida vincula el cambio a una redistribución del alga en décadas recientes (AP Foto/Fernando Llano)
La Universidad del Sur de Florida vincula el cambio a una redistribución del alga en décadas recientes (AP Foto/Fernando Llano)

Según Hu, la biomasa total de sargazo en el Atlántico se ha multiplicado desde 2011, más que duplicándose cada cinco años. El mecanismo detrás de este crecimiento sigue bajo estudio, aunque los expertos lo relacionan con el calentamiento oceánico, la afluencia de nutrientes y la capacidad del alga para atraer bacterias fijadoras de nitrógeno, como detalló la NASA.

La misión PACE y nuevas capacidades de vigilancia

En 2024, la NASA lanzó la misión PACE, cuyo instrumento OCI incrementó la sensibilidad y alcance del monitoreo. La oceanógrafa Lin Qi, del Centro de Aplicaciones e Investigación Satelital de la NOAA, participa en la elaboración de los mapas más recientes gracias a estos datos combinados.

El cinturón de sargazo se extiende desde África hasta el golfo de México desde 2011 (AP Foto/Fernando Llano)
El cinturón de sargazo se extiende desde África hasta el golfo de México desde 2011 (AP Foto/Fernando Llano)

Un estudio dirigido por Qi sobre el Atlántico centro-occidental concluyó que OCI ofrece ventajas sobre sensores anteriores: cubre una porción más amplia del océano y distingue el sargazo con mayor precisión, incluso en áreas donde coexisten otras algas como el Trichodesmium.

“OCI ha iniciado un verdadero renacimiento en el monitoreo de los ecosistemas acuáticos desde el espacio”, afirmó Jeremy Werdell, científico del proyecto PACE en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA.

Impactos y desafíos para el Caribe y el golfo de México

El reporte de la Universidad del Sur de Florida enfatizó que la mayor concentración de sargazo y los impactos más severos se encuentran en el mar Caribe, donde la proliferación del alga dificulta la vida marina y afecta la economía turística. Según la NASA, el cinturón de sargazo puede parecer una franja continua, pero en realidad está formado por masas dispersas en el océano.

El monitoreo satelital diario, ahora reforzado por la misión PACE, representa una herramienta clave para anticipar impactos y orientar acciones de manejo en la región. Las autoridades y comunidades costeras de Caribe y golfo de México permanecen atentas a la evolución del fenómeno y a las estrategias para mitigar sus efectos en los meses siguientes.

Temas Relacionados

NASAMar CaribeSatélitesMéxicoÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El drama de los osos grizzly: una bióloga los monitoreó cinco años y descubrió por qué les cuesta sobrevivir

La científica canadiense siguió durante un lustro a 13 a animales liberados con collares GPS. El 83% murió y los datos obligan a repensar cómo se crían en cautiverio

El drama de los osos grizzly: una bióloga los monitoreó cinco años y descubrió por qué les cuesta sobrevivir

Descubren la proteína que hace que las plantas “se sientan llenas” de nitrógeno: cómo podría reducir el uso de fertilizantes

Un equipo del Conicet y la Universidad de Buenos Aires, junto a especialistas estadounidenses, logró identificar un mecanismo que determina cuándo interrumpir la absorción de compuestos esenciales para el crecimiento vegetal. Por qué el hallazgo podría favorecer la reducción de la contaminación ambiental

Descubren la proteína que hace que las plantas “se sientan llenas” de nitrógeno: cómo podría reducir el uso de fertilizantes

Ministerio de Ambiente multa a empresa con USD 1.1 millones por verter aguas residuales en la Bahía de Panamá

La sanción fue aplicada tras una inspección que acreditó conexiones irregulares entre su planta de tratamiento y el drenaje pluvial, con descarga directa al mar en el sector de Boca la Caja

Ministerio de Ambiente multa a empresa con USD 1.1 millones por verter aguas residuales en la Bahía de Panamá

Volcán de Fuego seguirá en actividad al menos 72 horas en Guatemala

El Insivumeh mantuvo la alerta roja por explosiones, gases y caída de partículas, con riesgo de flujos piroclásticos y lahares por las lluvias, mientras continúa la vigilancia instrumental y de campo

Volcán de Fuego seguirá en actividad al menos 72 horas en Guatemala

La Amazonía bajo la lupa: revelan que una zona de la selva podría albergar más de 40.000 especies de insectos

Un relevamiento sin precedentes recolectó 5,5 millones de ejemplares en 10.000 hectáreas y abrió la puerta al hallazgo masivo de formas de vida todavía desconocidas

La Amazonía bajo la lupa: revelan que una zona de la selva podría albergar más de 40.000 especies de insectos
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

México vs Panamá en semifinales de los Centroamericanos: ¿Cómo va el partido?

México vs Panamá en semifinales de los Centroamericanos: ¿Cómo va el partido?

SEP cambia las reglas y dice adiós a la escolta escolar por buenas calificaciones

Caso María Camila Potosí: Fiscalía imputará un delito adicional a las cinco personas capturadas por el crimen en Cali

Despiste de camión de carga provoca derrame en la calzada y cierre total de la Vía de Evitamiento en sentido hacia el sur

Crece oficialmente la Zona Metropolitana del Valle de México y ahora estará integrada por 84 municipios y alcaldías

INFOBAE AMÉRICA

El avance de los misiles balísticos rusos: cómo superaron las defensas de Ucrania y provocaron una nueva escalada en la guerra

El avance de los misiles balísticos rusos: cómo superaron las defensas de Ucrania y provocaron una nueva escalada en la guerra

Sector privado en Guatemala asegura que la aprobación de la ley general del sistema portuario nacional abre una nueva etapa en Guatemala

Honduras: alertan que muertes violentas de adolescentes y jóvenes aumentaron un 12 % durante 2026

Gobierno panameño cambia la forma de pagar la deuda acumulada del Fondo Solidario de Vivienda

Honduras lanza plataforma digital para agilizar exportaciones, reducir trámites y atraer inversión

ENTRETENIMIENTO

El mensaje de la familia de Perez Hilton después de la crisis que conmocionó a sus seguidores en TikTok

El mensaje de la familia de Perez Hilton después de la crisis que conmocionó a sus seguidores en TikTok

Brandon Flowers, vocalista de The Killers, revela sus planes de renunciar a la música: “Pienso cuánto tiempo más quiero hacer esto”

Quién es quién en “Moria”, la serie argentina que llega en agosto

Alice Oseman sobre el final de Heartstopper: "No creo que le diga un adiós definitivo"

Ewan McGregor apunta a un “periodo inexplorado” de Obi-Wan y pone la mira en los años previos a ‘Star Wars IV’