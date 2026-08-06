El Gobierno cambió de estrategia para contener el dólar tras el salto de tasas que agitó al mercado

El dólar se mantuvo estable en las últimas jornadas, aunque las tasas de interés en pesos mostraron volatilidad. (REUTERS/Willy Kurniawan)

Guardar

El dólar operó estable, pero a un costo elevado: la fuerte suba de las tasas de interés. El efecto se sintió particularmente en los mercados de riesgo que, lejos de acompañar el mejor escenario internacional, siguieron en baja. Las acciones y los bonos soberanos resultaron las principales víctimas de esta mayor tasa, que incentiva a apostar al peso y sacrificar al dólar (carry trade), bajo la expectativa de que la moneda local se apreciará más que la divisa.

En Romano Group destacaron que “las tasas de mercado (promedio) vuelven a niveles similares de principios de mayo en un contexto donde la liquidez a priori parecería más restringida con el BCRA tomando menos pesos de lo habitual en las ruedas de REPO”. Ayer en la rueda de operaciones de pases tomó apenas 500 millones de pesos.

PUBLICIDAD

La tasa anual de la caución a un día subía a 25%, cinco puntos más que la semana anterior. Las LECAP de mediano plazo ofrecían un rendimiento de 2,01% efectivo mensual, mientras que el día anterior solo se registraban tasas superiores al 2% en tramos a partir de agosto. El BONCAP con vencimiento el 31 de mayo otorgaba una tasa de 2,10% efectivo mensual.

Esta situación provocó que el Banco Central modere la absorción de pesos. Si bien consiguió mantener controlado al dólar, hay un impacto directo en el consumo, la mora de créditos y los cheques rechazados.

PUBLICIDAD

La consultora 1816 señaló que “los depósitos en pesos del Tesoro en el BCRA no subieron el viernes pasado cuando liquidaba la licitación del 29 de julio en la que el financiamiento neto fue de $3,76 billones (de hecho, bajaron $0,26 billones en el día hasta $8,25 billones)”.

“Los datos monetarios publicados entre el lunes y el martes nos hacen suponer que en esta oportunidad el fisco, a diferencia de lo que hace habitualmente, llevó los pesos conseguidos en la licitación, a las cuentas que tiene en bancos comerciales (quizás en la banca pública), para evitar de ese modo que haya un impacto relevante en la liquidez del sistema. Cuando se pagan sueldos, los depósitos en pesos del sector público en bancos comerciales suelen caer cerca de $3 billones (a pesos constantes actuales). Esta vez, el 31 de julio (día que, además de ser fin de mes, liquidaba la licitación), los depósitos públicos en bancos aumentaron $1,5 billones”, deslizó el análisis.

PUBLICIDAD

Un dato contradictorio es que el Banco Central bajó el ritmo de compra de dólares y entregó menos pesos al mercado. Por caso, ayer adquirió apenas 8 millones de dólares. La semana comenzó con una compra de USD 18 millones y siguió con otra de 28 millones de dólares. Lo que adquirió en estos tres días está por debajo de lo que compró en cualquiera de las ruedas de la semana pasada. De hecho, la del miércoles es la más baja desde enero. La semana pasada compró USD 226 millones, es decir un promedio de USD 45,2 millones diarios contra los USD 18 millones de estos tres días.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 518 millones y la ausencia del Central comprando dólares para acumular reservas llamó la atención. El dólar mayorista subió 50 centavos a 1.496,50 pesos. La noticia positiva fue que las reservas superaron los 50.000 millones de dólares.

PUBLICIDAD

La consultora F2 que dirige Andrés Reschini observó que tras renovar el swap con China por otros cinco años “con datos a fin de julio el nivel de reservas netas se sitúan en USD 7.750 millones, que es inferior a la valuación del oro, por lo que, más allá de la innegable mejora, siguen en un nivel muy bajo”.

A la vez, Reschini destacó que se esperaba que los depósitos del Gobierno en pesos en el BCRA se eleven en $3,7 billones luego de la licitación de deuda del Tesoro, algo que finalmente no ocurrió y “se baraja la posibilidad de que hayan sido depositados en el sistema bancario para descomprimir la presión sobre las tasas generada tras el rollover del 144%. Adicionalmente los depósitos del Tesoro en dólares se elevaron en USD 780 millones el 3 de agosto y alcanzaron USD 4.387 millones”.

PUBLICIDAD

“En soberanos dollar linked en BYMA (t+1) el volumen de operaciones también registró una contracción a USD 91 millones (VN). Por lo que más allá del esfuerzo de BCRA por mantener al tipo de cambio por debajo de $1.500, no hay señales de un mercado voraz por cobertura luego de la magnitud que el Tesoro inyectó con la última licitación. En los financieros tampoco se nota tensión de modo que no parece estar costándole demasiado al Gobierno controlar al tipo de cambio en este nivel con ayuda de tasas en pesos algo más elevadas. Esto se ve reflejado claramente en las curvas de pesos que pasaron de rendir en promedio 24,1% efectivo anual a 26,9%”, agregó el analista.

En la plaza financiera, la ausencia de pesos hizo que el dólar MEP baje $3 a $1.518 y el contado con liquidación (CCL), $2 a 1.581 pesos. El “blue” sintió que hay más oferta que demanda de dólares y bajó cinco pesos a 1.540 pesos. En una semana, el segmento informal cedió 30 pesos.

PUBLICIDAD

A pesar de la caída de la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 4,61% (la semana pasada estaban en 4,70%), los bonos soberanos experimentaron caídas de hasta 0,5% elevando el riesgo país en 7 unidades (+1,7%) a 428 puntos básicos. Los vendedores eran los más necesitados de pesos. Como las tasas para tomar dinero eran elevadas, prefirieron deshacerse de los activos.

En tanto, la Bolsa padeció el dominio de los pesos y el Merval de las acciones líderes bajó 1% en pesos y 0,9% en dólares. Los bancos traccionaron la baja. Macro perdió 2,63%; BBAR, 2,50% y Transportadora Gas del Norte, 2,26 por ciento.

PUBLICIDAD

Los activos argentinos ignoraron que el petróleo sigue en baja, que el conflicto en Medio Oriente bajó la tensión, que el dólar cayó en el mundo y que las Bolsas de Estados Unidos están operando en niveles récord. La contracara de la Argentina fue Brasil, que ayer bajó sus tasas de referencia a 14% anual.

En el overnite, anoche el oro seguía su recuperación y subía casi 1% a USD 4.390 lo que es buena noticia para las reservas. El petróleo aumentaba casi 1% y los tres principales índices de las Bolsas de Nueva York estaban en rojo por toma de ganancias. El dólar seguía retrocediendo frente a las principales monedas del mundo.

PUBLICIDAD