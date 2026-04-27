Medio Ambiente

Un estudio identificó que regar con agua reutilizada no genera riesgos en los alimentos y los suelos

Un equipo internacional evaluó durante toda una campaña agrícola el impacto de estas sustancias en zonas semiáridas y los análisis de laboratorio confirmaron que los granos cumplen con todos los estándares de seguridad alimentaria

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Un extenso campo de cultivos verdes es regado por múltiples aspersores en un paisaje de colinas áridas bajo un cielo parcialmente nublado, con dos personas en la distancia.
El estudio demostró que aplicar recursos hídricos tratados en el campo permite mantener la productividad de los cultivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de agua regenerada para el riego agrícola frente a la sequía y la reducción de recursos hídricos marca un nuevo escenario para el cultivo de maíz en España. Durante la última campaña agrícola, un equipo internacional de investigadores, liderado por la Universidad de Córdoba, evaluó la eficiencia del riego con agua regenerada en comparación con métodos tradicionales, con especial atención en el crecimiento de las plantas, el rendimiento de la cosecha y la posible acumulación de sales en el suelo.

El trabajo se desarrolló en campos experimentales localizados en varias regiones áridas y semiáridas del país. Allí, los científicos compararon la producción, la calidad del grano y el estado del suelo al usar agua regenerada, con el objetivo de encontrar soluciones viables para agricultores afectados por la escasez de agua.

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Resultados y efectos del agua regenerada en la agricultura

De acuerdo con los datos publicados en la revista científica Frontiers, el uso de agua regenerada mantuvo la producción agrícola en niveles similares a los registrados con agua convencional. Los análisis de calidad del maíz no arrojaron resultados negativos en cuanto a su aptitud para el consumo, según los responsables del estudio. Estos hallazgos permiten abrir nuevas posibilidades para la agricultura en áreas donde la sequía dificulta el acceso a recursos hídricos seguros.

La investigación aporta una prueba clara de que el agua regenerada, tratada mediante procesos avanzados, puede destinarse al riego sin comprometer la seguridad alimentaria. Los datos muestran que el rendimiento del maíz irrigado con este recurso igualó o incluso superó al de las parcelas regadas con agua convencional.

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Vista panorámica de un campo de cultivo verde siendo regado por aspersores al atardecer, con un gran tanque de agua verde y blanco y montañas al fondo.
Los ensayos realizados en regiones áridas muestran que la aplicación de recursos alternativos permite a los productores salvaguardar sus cosechas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Destacan los expertos que el monitoreo constante y un manejo técnico adecuado de los sistemas de riego resultan fundamentales para prevenir problemas de salinidad en el suelo. La acumulación excesiva de sales podría afectar la fertilidad de la tierra, pero los controles realizados durante el periodo de estudio por el equipo de la Universidad de Córdoba y sus colaboradores internacionales no detectaron niveles perjudiciales. El uso de agua regenerada bajo supervisión técnica se presenta como una alternativa confiable para los agricultores que buscan mantener sus cosechas en condiciones de estrés hídrico.

Implicaciones técnicas y recomendaciones para el uso sostenible

La adopción de agua regenerada para el riego agrícola permite a los agricultores de zonas secas mantener la productividad de sus cultivos y reducir la dependencia de fuentes tradicionales como pozos y embalses. Según los autores del estudio, la clave está en adaptar los sistemas de riego y fertilización a las particularidades del agua empleada.

El informe recomienda establecer protocolos de monitoreo periódico para evaluar el estado del suelo y detectar posibles cambios en la acumulación de sales o nutrientes. Los especialistas explican que la implementación de buenas prácticas agrícolas y el ajuste de las dosis de fertilización optimizan los beneficios del uso de agua recuperada. La integración de técnicas agrícolas modernas con el uso de agua regenerada resulta especialmente relevante en contextos de crisis de abastecimiento de agua.

La investigación también descarta efectos adversos sobre la calidad del maíz producido bajo riego con agua recuperada. Los análisis de laboratorio confirmaron que los granos obtenidos cumplen con los estándares de seguridad alimentaria y no presentan diferencias significativas respecto a los producidos con agua convencional. Los datos señalan, además, que el agua regenerada puede contener algunos nutrientes que favorecen el crecimiento y el rendimiento de las plantas, siempre que se gestione correctamente.

Hombre con guantes y botas riega un campo de lechugas y coles con una manguera, mientras el sol se pone, iluminando el chorro de agua. Al fondo, una tubería.
El estudio respalda la adaptación de la agricultura a escenarios de crisis por falta de agua, gracias al monitoreo y ajuste técnico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sostenibilidad y perspectivas futuras

Los especialistas insisten en que la diversificación de fuentes de agua es imprescindible para la supervivencia de la agricultura en zonas áridas y semiáridas. Frente al avance de la sequía y la sobreexplotación de los acuíferos, la reutilización de agua tratada representa una estrategia de adaptación que puede replicarse en otras regiones. En particular, la experiencia en el sur de España ha sido determinante para validar la viabilidad de este enfoque en áreas mediterráneas afectadas por la escasez de agua.

El uso de agua regenerada reduce la extracción de agua subterránea y ayuda a minimizar el impacto sobre los ecosistemas locales. El estudio dirigido por la Universidad de Córdoba y publicado en Frontiers subraya que integrar esta alternativa en los sistemas de riego agrícola contribuye al equilibrio entre la producción de alimentos y la protección de los recursos naturales. Los avances en las tecnologías de tratamiento de agua y la necesidad de un monitoreo constante son elementos centrales para el éxito del modelo.

La colaboración entre científicos, agricultores y autoridades facilitará la transición hacia modelos agrícolas adaptados a la escasez de recursos hídricos y que garanticen la producción sostenible en el presente.

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