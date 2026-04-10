Por culpa del cambio climático, desapareció definitivamente un glaciar en Colombia

La verificación del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales y el Observatorio de la Tierra estableció la desaparición total del hielo en la Sierra Nevada de Güicán durante marzo de 2026, atribuyendo el hecho al cambio climático - crédito Procolombia

La extinción del glaciar de los Cerros de la Plaza en la Sierra Nevada de Güicán fue confirmada en marzo de 2026 tras un monitoreo satelital realizado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y el Observatorio de la Tierra y el Territorio del Igac.

Las autoridades establecieron oficialmente que la superficie de hielo ha llegado a 0 km², lo que representa un suceso relevante para Colombia y refleja el impacto del cambio climático.

“En marzo de 2026 se confirmó la extinción del glaciar de los Cerros de la Plaza. Su desaparición no fue abrupta, sino el resultado de un proceso sostenido de transformación climática que se aceleró en las últimas décadas”, afirmó la entidad, en su cuenta oficial de X, antes Twitter.

El glaciar de los Cerros de la Plaza desapareció por el aumento sostenido de la temperatura, la reducción progresiva de la precipitación en forma de nieve y su ubicación a una altitud relativamente baja en comparación con otros glaciares andinos.

La desaparición fue oficializada tras más de un siglo de retroceso documentado, vinculando el fenómeno a la temperatura creciente y la disminución de nevadas en la Cordillera Oriental - crédito captura de pantalla @SergioSilva03 / X

Estos factores, señalados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, Ideam, lo hicieron especialmente vulnerable a las variaciones climáticas, impulsando su retroceso hasta la extinción.

A mediados del siglo XIX, la superficie del glaciar alcanzaba aproximadamente 5,5 km², según datos recopilados por el Ideam. Para 2016, la capa de hielo se había reducido a 0,15 km², anticipando el desenlace definitivo registrado en 2026 tras confirmaciones oficiales del Ideam y del Igac.

El glaciar estaba situado en la Cordillera Oriental, entre Boyacá, Casanare y Arauca, en una zona con la mayor superficie glaciar de Colombia. Su proceso de desaparición no fue inmediato, sino la culminación de un retroceso documentado durante más de un siglo, según analizaron expertos del ideam

Causas y factores de la extinción del glaciar

El Ideam identificó que la desaparición del glaciar es la consecuencia directa de factores vinculados entre sí. Esto incluye el aumento continuo de la temperatura, la reducción lenta de la nieve y la especial fragilidad de los glaciares de los Andes tropicales por su altitud relativamente baja, cerca de los 5.000 metros. Estas condiciones, detallaron expertos del Idema.

La institución resaltó que el monitoreo satelital facilitó una comprensión precisa de la velocidad a la que avanzó la reducción, vinculándola con el cambio climático en Colombia.

La culminación del retroceso del cuerpo de hielo de los Cerros de la Plaza ilustra un proceso ligado a patrones climáticos que afectan a ecosistemas de montaña y recursos hídricos - crédito Ideam

El Tiempo sostuvo que esta combinación de factores convirtió la extinción en un resultado inevitable, ejemplo de los riesgos del calentamiento sobre los ecosistemas de montaña.

Según el Ideam, estos glaciares se consideran indicadores sensibles de las variaciones del clima. En palabras del Ideam: “detrás de esta pérdida hay múltiples factores que interactúan entre sí”.

Impacto ambiental y advertencias del Ideam por el cambio climático

Con la desaparición del glaciar de los Cerros de la Plaza se modifica de forma importante la función de regulación hídrica del lugar y la dinámica de los ecosistemas de alta montaña.

Para el Ideam, los glaciares son indicadores fundamentales de los ciclos climáticos, y su pérdida refleja una transformación ambiental que va más allá del paisaje.

El Ideam enfatizó, “la desaparición de un glaciar no es un hecho aislado. Es la manifestación visible de un sistema climático que está cambiando”. Esta advertencia institucional resalta el papel de los glaciares como señal de la urgencia de actuar frente al avance del cambio climático.

La combinación de aumento en la temperatura, menor precipitación y altitud baja fue señalada por expertos como factores determinantes para el desenlace registrado en marzo de 2026 - crédito Colprensa

La pérdida de estos cuerpos de hielo evidencia los impactos reales y actuales del calentamiento global en el territorio colombiano.

El Ideam recalca que la desaparición del glaciar debería considerarse una advertencia ineludible para el país y la región sobre la importancia de fortalecer la protección ambiental.

La extinción del glaciar marca un cambio irreversible para los ecosistemas de montaña y constituye un recordatorio tangible de los desafíos que enfrenta la región andina.

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