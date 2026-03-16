Hongos y reciclaje: la revolución que transforma los pañales y desafía el futuro de los residuos plásticos

La gestión de los pañales desechables se convierte en un desafío ambiental global ante el incremento de residuos plásticos y demanda de soluciones sostenibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preocupación por el destino de los pañales desechables y su impacto ambiental impulsó la búsqueda de alternativas en distintos países. Startups y compañías tradicionales exploran modelos de reciclaje y materiales biodegradables para enfrentar el desafío de la contaminación, mientras el mercado global sigue cómo estas soluciones intentan ganar escala y aceptación, según informa el medio británico BBC.

Según un estudio del World Economic Forum publicado en 2023, los pañales desechables constituyen uno de los principales desafíos en la gestión global de residuos plásticos. Se estima que más de 300 mil pañales desechables se envían cada minuto a vertederos o incineración a nivel mundial, lo que contribuye de manera directa al volumen total de desechos plásticos.

Cada niño utiliza entre 4.000 y 6.000 pañales antes de aprender a ir al baño, lo que multiplica la presión sobre los sistemas de gestión de residuos y genera una huella de carbono considerable.

Esta magnitud de consumo implica también un elevado uso de recursos naturales en la etapa de fabricación. La industria relacionada con estos productos utiliza 248 millones de barriles de petróleo crudo al año, lo que incrementa su huella ambiental desde el origen. Al mismo tiempo, la composición de los pañales, que combina plásticos, pulpa, viscosa y algodón, dificulta su reciclaje y favorece la acumulación de residuos.

Entre los impactos detectados, el estudio destaca la contaminación de cursos de agua y océanos, especialmente en regiones como Indonesia y áfrica Occidental. También señala la presencia de fibras plásticas en la fauna acuática y los riesgos asociados a sustancias tóxicas. La problemática se agrava en países en desarrollo, donde la falta de infraestructura adecuada complica aún más la gestión de estos residuos, según detalla el organismo internacional.

Se estima que más de 300 mil pañales desechables se envían cada minuto a vertederos o incineración a nivel mundial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Modelos de reciclaje y alianzas público-privadas en Europa

Una experiencia destacada es la de Pura en Gales, que, junto con el gobierno galés, procesa 60 millones de pañales al año. El proyecto recoge los pañales en los domicilios y los traslada a la planta NappiCycle, donde una técnica de lavado por fricción permite descomponer los materiales para reutilizarlos en aplicaciones como pavimentación de carreteras o mobiliario urbano.

Por su parte, la empresa Woosh en Bélgica aborda el desafío desde el origen al deseñar pañales optimizados para el reciclaje y gestionar de manera integral tanto la producción como la recolección y procesamiento. Woosh produce pañales a partir de un solo tipo de plástico, lo que facilita su reciclaje posterior. La compañía colabora con 1.400 guarderías y afirma que 30.000 niños utilizan a diario sus productos.

El sistema incluye la entrega y recogida de pañales usados, que luego se procesan en una estación de reciclaje propia para recuperar materiales. Alby Roseveare, cofundador y director de tecnología de Woosh, señaló: “Queríamos centrarnos en utilizar los materiales correctos para poder recuperar esos mismos materiales. Y, a menos que asumas la responsabilidad de recuperar tus propios residuos, nadie está incentivado a hacerlo”.

Alternativas biodegradables y la apuesta por los hongos

Algunas empresas optaron por desarrollar pañales con materiales biodegradables, como polímeros de base biológica, fibras de bambú y algodón orgánico. Estas opciones buscan reducir el impacto ambiental asociado a los pañales convencionales y atraer a consumidores interesados en alternativas más sostenibles.

Startups e industrias tradicionales apuestan por materiales biodegradables y modelos de reciclaje para reducir la huella de los pañales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este contexto, la firma Hiro Technologies, con sede en Texas, desarrolló pañales desechables sin blanquear que incluyen un sobre con hongos capaces de descomponer el producto de manera sustancialmente más rápida bajo ciertas condiciones. Según detalla su cofundadora, Miki Agrawa, el proceso es “exponencialmente más rápido que sin los hongos en las mejores condiciones, y aún mejor que nada en las peores condiciones”, aunque admite que no se puede precisar el tiempo exacto de descomposición.

De acuerdo con el medio de negocios American Recruiters, la inspiración detrás de la propuesta de Hiro Technologies surge de investigaciones previas sobre el potencial de los hongos para degradar plásticos. En 2011, un equipo de la Universidad de Yale identificó en Ecuador la especie Pestalotiopsis microspora, capaz de consumir poliuretano, un polímero presente en numerosos productos plásticos. Este hongo puede sobrevivir alimentándose de plástico incluso en entornos con bajo oxígeno, como ocurre en los vertederos.

Tero Isokauppila, cofundador de Hiro Technologies y fundador de la empresa de hongos medicinales Four Sigmatic, señala que actualmente se identificaron más de cien especies de hongos con capacidad para descomponer distintos tipos de plásticos.

Isokauppila indica que los hongos desarrollaron la habilidad de degradar compuestos resistentes como la lignina de los árboles, cuya estructura de carbono guarda similitudes con la de los plásticos sintéticos: “Hace muchísimos años, los hongos evolucionaron para descomponer los árboles, especialmente este compuesto difícil de degradar llamado lignina. Su estructura de carbono es muy similar a la de los plásticos porque, en esencia, están hechos de lo mismo”, explicó según el medio de negocios.

Existen más de cien especies de hongos con capacidad para descomponer distintos tipos de plástico, según Hiro Technologies y Four Sigmatic (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desafíos y situación actual del sector

A pesar de los avances, Sonali Jagadev, analista senior de la consultora de mercado Euromonitor, advierte que “la mayoría de los pañales biodegradables siguen terminando en vertederos porque hay pocas o ninguna instalación de compostaje industrial disponible en muchas regiones”.

Además, estos productos todavía presentan altos costos de materia prima y procesamiento, y dependen de cadenas de suministro poco maduras, lo que dificulta su expansión en el mercado. Por caso, los pañales de Hiro Technologies cuestan USD 136 mensuales, una cifra sustancialmente mayor al promedio de USD 70 de los pañales convencionales.

Jagadev también subrayó que los padres priorizan el rendimiento, la higiene y la comodidad, por lo que las marcas asumen riesgos si las opciones ecológicas no cumplen con estos estándares.

Por su parte, Roseveare expresó: “Tenemos la ambición de generar el mayor impacto posible y estamos evaluando a dónde más podemos expandirnos en Europa”.