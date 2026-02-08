Transforman colchones viejos en aislantes térmicos con hongos: la innovación que apunta a revolucionar la construcción sostenible

Investigadores australianos convierten colchones viejos en un aislante térmico sostenible utilizando hongos y espuma reciclada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un grupo de investigadores ha conseguido convertir colchones viejos en aislamiento térmico para la construcción utilizando hongos. Esta propuesta innovadora, presentada por la Universidad de Swinburne y difundida por Popular Science, reimagina la gestión de un residuo de gran presencia en los vertederos, y abre nuevas posibilidades para la economía circular y la sostenibilidad en el sector de la edificación.

La acumulación de colchones desechados representa un desafío ambiental de gran escala. Cada año, millones de estos productos terminan en vertederos a nivel global. Según datos citados por Popular Science, un colchón puede tardar hasta 120 años en descomponerse por completo en condiciones de relleno sanitario. Además, su tamaño voluminoso y la mezcla de materiales—espumas, telas y metales—complican el reciclaje, demandando procesos costosos y muchas veces inviables para las plantas de tratamiento tradicionales.

El resultado es la saturación de rellenos sanitarios, donde estos colchones permanecen durante décadas sin degradarse, liberando contaminantes y ocupando espacio necesario para otros residuos.

El reciclaje convencional de colchones enfrenta obstáculos tanto logísticos como técnicos. La separación manual de componentes y la falta de mercados viables para materiales recuperados dificultan la gestión eficiente de estos desechos. Por eso, la búsqueda de soluciones alternativas cobra urgencia, especialmente ante el crecimiento de la industria del descanso y el aumento en la rotación de estos productos.

Millones de colchones acaban cada año en vertederos, donde pueden tardar hasta 120 años en descomponerse por completo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a este panorama, un equipo de la Universidad de Swinburne, en Australia, ha desarrollado un método novedoso para transformar colchones fuera de uso en un material aislante basado en hongos.

Según detalla Popular Science, el proceso parte del desmontaje de los colchones para separar la espuma de poliuretano, principal residuo, que se desinfecta y tritura, quedando lista para convertirse en el sustrato donde se cultiva el micelio, la red de filamentos vegetativos de los hongos.

El micelio, al crecer sobre la espuma triturada, consume parte del material y lo une en una estructura compacta y ligera. Esta transformación ocurre en condiciones controladas de temperatura y humedad durante solo unas semanas. El resultado es un panel rígido, de baja densidad, en el que el micelio actúa como aglutinante natural y otorga al material propiedades aislantes.

El protagonismo de los hongos radica en su capacidad para descomponer y reorganizar los residuos en compuestos útiles, sin necesidad de adhesivos sintéticos ni procesos industriales contaminantes. Además, el proceso no requiere altas temperaturas ni grandes consumos energéticos, lo que reduce la huella ambiental respecto a los métodos tradicionales de manufactura de aislamientos.

Primer plano de hongos silvestres con sombreros marrones y blancos creciendo en un entorno terroso y húmedo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El producto final presenta características técnicas comparables, e incluso superiores, a los materiales de aislamiento térmico convencionales. De acuerdo con Popular Science, los paneles generados con micelio y espuma reciclada muestran una baja conductividad térmica, lo que los hace adecuados para conservar la temperatura interior en edificios y reducir el gasto energético en calefacción o refrigeración.

Durante los ensayos, estos paneles demostraron resistir temperaturas aproximadas a los 1.832 grados Fahrenheit (1.000 ℃), lo que los posiciona como una alternativa eficaz frente a riesgos de incendio y condiciones extremas.

A diferencia de muchos aislantes sintéticos, los paneles de micelio no liberan compuestos tóxicos, son biodegradables y pueden producirse localmente a partir de residuos urbanos. Su resistencia a la humedad y a ciertos patógenos añade ventajas en términos de durabilidad y sanidad, minimizando riesgos para la salud de los ocupantes de los edificios.

Las aplicaciones potenciales de este aislante micológico abarcan desde viviendas hasta infraestructuras comerciales. Su ligereza facilita el transporte y la instalación, mientras que la flexibilidad del proceso permite adaptarlo a diferentes tamaños y formas según necesidad. Además, el ciclo de vida del material cierra un circuito; al concluir su uso, puede compostarse o biodegradarse sin dañar el entorno.

Los paneles aislantes a base de micelio y espuma reciclada resisten temperaturas de hasta 1.000 ℃ y muestran una baja conductividad térmica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto futuro de esta innovación depende de su capacidad para escalar y ser adoptada por la industria. El equipo de Swinburne visualiza un modelo en el que los centros urbanos recolecten colchones desechados y los transformen en aislantes para nuevas construcciones, cerrando el ciclo de los materiales y reduciendo significativamente la generación de residuos.

La propuesta encaja en las tendencias de economía circular, donde los productos al final de su vida útil se reincorporan al sistema productivo como materia prima, en vez de convertirse en desechos. La posibilidad de replicar este enfoque en distintas ciudades y países abre la puerta a un cambio estructural en la gestión de residuos y la fabricación de materiales de construcción más limpios.

A pesar de los avances, persisten desafíos técnicos y logísticos. El escalado del proceso, la estandarización de la calidad del material y la aceptación por parte de las normativas de construcción son obstáculos que el equipo sigue investigando. Además, la viabilidad económica en comparación con los materiales tradicionales determinará el ritmo de adopción de esta tecnología.

Las proyecciones indican que, si se implementa a gran escala, este método podría reducir notablemente el volumen de colchones enviados a vertederos, disminuir las emisiones asociadas a la producción de aislantes convencionales y fomentar una nueva cultura de aprovechamiento integral de los residuos.

La investigación divulgada por Popular Science muestra que la colaboración entre ciencia, industria y sociedad puede gestar soluciones innovadoras para los retos ambientales contemporáneos.