Científicos descubren que un fenómeno inesperado intensificó el deterioro de los corales

La reducción del azufre en combustibles marítimos desde 2020 incrementó la radiación solar que llega a la Gran Barrera de Coral, elevando el estrés térmico (REUTERS/Lucas Jackson)

La regulación internacional sobre el contenido de azufre en los combustibles marítimos, implementada en 2020 por la Organización Marítima Internacional (OMI), propuso un objetivo claro: combatir la lluvia ácida y las enfermedades respiratorias al reducir drásticamente el límite permitido de este elemento químico (del 3,5% al 0,5%). Sin embargo, científicos detectaron efectos inesperados en ecosistemas marinos.

Una investigación publicada en la revista Communications Earth & Environment revela que al eliminar la “niebla” de contaminación que actuaba como escudo solar, aumentó el estrés térmico en los arrecifes, lo que intensificó el blanqueamiento masivo de corales en la Gran Barrera de Coral, en el noreste de Australia. Esta problemática surge en un contexto donde el aumento global de la temperatura oceánica ya amenaza la supervivencia de los arrecifes.

El estudio fue realizado por científicos de la Universidad de Melbourne, el National Marine Science Centre y el Finnish Meteorological Institute. El trabajo expone cómo los cambios químicos en el transporte marítimo alteraron el delicado equilibrio de luz y temperatura en la costa australiana.

Cómo la atmósfera limpia contribuyó a la vulnerabilidad de los corales

El blanqueamiento es la respuesta del coral ante un estrés extremo, similar a una fiebre en el ecosistema marino. Ocurre cuando el aumento de la temperatura del agua rompe la alianza vital que estos organismos mantienen con unas algas microscópicas (simbiontes) que viven en su tejido y les proporcionan tanto su alimento como sus vibrantes colores. Al verse superados por el calor, los corales las expulsan, por lo que quedan blancos y sin su principal fuente de energía.

Los aerosoles de sulfato generados por barcos actuaban como un escudo solar, protegiendo a los corales de la radiación más intensa (DAVID GRAY / AFP)

Si bien la causa primaria es el calentamiento del océano por el cambio climático, el proceso se agrava letalmente con el exceso de radiación solar, lo que deja al coral expuesto y con un alto riesgo de mortalidad si las condiciones no se normalizan rápidamente. El equipo descubrió que la clave del problema reside en los aerosoles de sulfato. Antes de 2020, las emisiones de los barcos cargadas de azufre generaban partículas brillantes en la atmósfera que funcionaban como un espejo, reflejando parte de la luz solar hacia el espacio y enfriando la superficie del océano. Al entrar en vigor la normativa que exige combustibles más limpios, esa “protección” artificial desapareció drásticamente.

Los datos son contundentes: en febrero de 2022, justo antes de un evento devastador de blanqueamiento de corales, la falta de estos aerosoles permitió que llegaran 11 vatios adicionales de energía solar por metro cuadrado (W/m²) al arrecife, en comparación con los niveles previos a la regulación.

Este valor indica la intensidad de la energía que impacta sobre la superficie. Esa potencia extra, que antes era bloqueada por las partículas en suspensión y devuelta a la atmósfera, ahora atraviesa el aire limpio y es absorbida íntegramente por el océano. Al mantenerse constante durante las horas de luz, calienta el agua de manera continua, lo que eleva la temperatura superficial justo en el momento crítico para los corales.

Los investigadores calcularon que esta radiación provoca un aumento en la temperatura del agua de entre 0,05 y 0,15 °C. Aunque parezca una cifra menor, en un ecosistema al límite, esto se traduce en un incremento del 5 al 10 % en el estrés térmico que sufren los corales hoy en día. Según el modelo utilizado, el antiguo “efecto de enmascaramiento” de la contaminación era sustancial, especialmente en días de cielo despejado, protegiendo a los corales de la incidencia directa del sol.

Vientos suaves y cielos despejados permiten que la radiación solar extra impacte de lleno sobre el arrecife y aumente el daño en los corales, mientras que las nubes los protegen (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio aclara que el impacto no es constante: depende del clima. Cuando hay poco viento y el cielo está limpio, la radiación extra “golpea” de lleno al arrecife, lo que exacerba el blanqueamiento. En cambio, cuando hay muchas nubes o vientos fuertes, el efecto se diluye.

Esta paradoja ambiental subraya la urgencia de encontrar un equilibrio. Dado que las emisiones de gases de efecto invernadero continúan elevando las temperaturas globales, volver a los combustibles contaminantes no es una opción viable por sus graves daños a la salud y al medio ambiente. Por ello, los científicos advierten que es necesario desarrollar un reemplazo “limpio” para el efecto escudo que se perdió.

El objetivo es implementar intervenciones que logren reducir la intensidad con la que el sol impacta en la Tierra, que imiten el enfriamiento que generaban los aerosoles, para proteger los ecosistemas, al tiempo que se avanza en la reducción de gases que calientan el planeta.

Cómo se reconstruyó el cambio químico en la atmósfera marina

Para llegar a estas conclusiones, no se recurrió a estimaciones vagas. Los científicos utilizaron el sistema WRF-Chem, una sofisticada herramienta digital que simula la química atmosférica y el clima, combinada con STEAM, un modelo que rastrea las emisiones exactas del tráfico naval barco por barco.

El delicado equilibrio entre salud pública y protección ambiental exige nuevas estrategias para evitar daños irreversibles en los arrecifes (REUTERS/Lucas Jackson)

Las simulaciones se centraron en tres períodos con condiciones meteorológicas contrastantes: del 18 al 28 de febrero de 2022, en la antesala del evento masivo de blanqueamiento; del 3 al 14 de febrero de 2023 y del 18 al 28 de febrero de 2023, ambos sin eventos de blanqueamiento registrados. El análisis determinó que la acumulación de aerosoles fue significativamente mayor en 2022 debido al predominio de vientos suaves del norte y cielos despejados. En contraste, durante los años siguientes, la presencia de vientos fuertes del sureste funcionó como un dispersor natural que “barrió” los contaminantes, lo que evitó que se concentraran sobre la zona del arrecife.

Al comparar un escenario con la regulación actual frente a uno hipotético “viejo” (sin la norma de 2020), el equipo de Ryan confirmó que la reducción de dióxido de azufre (SO₂) y partículas de sulfato superó el 75%. Sin embargo, otros contaminantes como los óxidos de nitrógeno se mantuvieron estables, lo que aísla al azufre como el factor determinante en este cambio radiativo.

El desafío de proteger el arrecife en un contexto de aire más limpio

El documento plantea un difícil dilema: una política exitosa de salud pública (aire más limpio) generó un “efecto colateral” dañino para un ecosistema vital. Los autores advierten que, en los días más calurosos y soleados, la regulación podría haber aumentado la probabilidad de condiciones favorables para el blanqueamiento en un 10%.

Seis eventos de blanqueamiento masivo ocurrieron en la Gran Barrera de Coral en los últimos ocho años, una cifra alarmante para la biodiversidad (UNIVERSIDAD DE WOLLONGONG)

Ante este escenario, el equipo explora si la tecnología podría replicar ese “efecto espejo”, pero de manera ecológica. Una opción es el Marine Cloud Brightening (abrillantamiento de nubes marinas), que consiste en rociar nano-cristales de sal marina al aire para hacer las nubes más reflectantes, sin usar contaminantes. No obstante, el estudio advierte que esta técnica requiere condiciones atmosféricas específicas para funcionar y aún se necesita más investigación para confirmar su viabilidad.

Con la Gran Barrera de Coral sufriendo seis eventos de blanqueamiento masivo en los últimos ocho años, el trabajo subraya una lección urgente: las políticas ambientales están interconectadas. La reducción de emisiones es vital, pero debe ir acompañada de estrategias climáticas integrales que protejan a los ecosistemas más vulnerables de estos efectos rebote.