La leche de almendras bajo la lupa de la ciencia: el impacto ambiental y el dato poco conocido sobre las abejas

Las investigaciones muestran que la leche de almendras supera en consumo de agua a otras alternativas vegetales, mientras que la leche de origen animal presenta una huella hídrica menor, aunque la comparación debe considerar también el uso de recursos en toda la cadena productiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

La leche de almendras es una de las opciones más elegidas como alternativa a lácteos de origen animal.

En ese sentido, distintos estudios científicos abordaron cómo el cultivo de almendras influye en el uso del agua y en la biodiversidad, con especial atención en regiones como California, Estados Unidos, donde se concentra cerca del 80% de la producción mundial.

Entre los aspectos analizados por por la ciencia, dos se destacan sobre el resto. En primer lugar, el enorme consumo de agua para el crecimiento de los cultivos.

En segundo lugar, la relación entre los almendros y la polinización, que implica la demanda de millones de colonias de abejas para sostener la producción.

Ante la consulta de Infobae, Agustín Sáez, investigador en el Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (INIBIOMA, CONICET-UNCo), señaló que no existen estudios concluyentes sobre el impacto en la biodiversidad debido al traslado masivo de abejas para la polinización del almendro.

Sin embargo, Sáez quien investigó en California los efectos de la polinización en el cultivo de almendros, advirtió sobre ciertos aspectos negativos, como el estrés que sufren las abejas durante largas travesías hasta el campo de cultivo y la exposición a agroquímicos: “El traslado implica un estresor muy grande, lo que puede derivar en mayores enfermedades y pérdida de colonias”. En otras palabras, la muerte de miles de abejas involucradas en el proceso productivo.

La huella hídrica: 12 litros de agua por cada almendra

El cultivo de almendras en California representa cerca del 80% de la producción mundial y requiere una gran cantidad de agua de riego para cada kilogramo de fruto, lo que convierte a la leche de almendras en una de las bebidas vegetales con mayor huella hídrica a nivel global, según la literatura científica /Freepik

El uso de agua emerge como uno de los principales desafíos ambientales de la leche de almendras.

Un estudio publicado en Ecological Indicators por expertos de la Universidad Estatal de California señala que los almendros en California requieren en promedio 10.240 litros de agua por kilogramo de almendra, lo que equivale a 12 litros por cada almendra individual.

Un artículo divulgado en Journal of Cleaner Production, liderado por el investigador Vishal Khanpit, Universidad Tecnológica de Nanyang, Singapur, reafirma ese hallazgo al contabilizar dentro de la huella hídrica toda el agua consumida durante la agricultura (tanto para alimentación animal como materia prima vegetal), la ingesta de los animales, el procesamiento industrial y hasta el uso de recursos para combustibles, electricidad y fertilizantes.

“Es evidente a partir de la síntesis, que la leche animal tiene una huella hídrica comparativamente pequeña. Por otro lado, la leche vegetal necesita abundante agua, particularmente la leche de almendras; esto probablemente se deba al cultivo de almendras”, afirman los autores.

La variabilidad geográfica es significativa: los condados del norte de California presentan una huella mayor que los del sur debido a menores rendimientos por hectárea, mientras que en el Valle Central, donde se concentra la producción, la disponibilidad de agua subterránea resulta clave.

Iniciativas en California para una producción más sostenible

Los almendros en California necesitan en promedio 10.240 litros de agua de riego por cada kilogramo de almendra, lo que equivale a 12 litros para cada fruto individual, una realidad que alerta a los especialistas sobre la presión que este cultivo ejerce sobre los recursos hídricos subterráneos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 10 de septiembre de 2025, la Universidad de California, la Junta de Almendras de California y el Departamento de Agricultura y Recursos Naturales formalizaron una alianza estratégica mediante la firma de un memorando de entendimiento en el campus de UC Merced.

El acuerdo tiene como objetivo transformar la producción de almendras en los próximos cinco años, con énfasis en la automatización, la sostenibilidad y el desarrollo de nuevas variedades, aspectos considerados clave para el futuro del sector.

En la última década, los productores californianos de almendras han logrado avances sostenidos en la eficiencia del uso del agua. De acuerdo con la Junta de Almendras de California, entre 1990 y 2010 se redujo en un 33% el volumen de agua necesario para cada almendra.

Desde 2018, el sector se planteó disminuir otro 20% para 2025, recurriendo a tecnologías como medidores de humedad y sistemas de riego programados. Para 2022, los datos oficiales muestran que los agricultores ya habían alcanzado el 75% de esa meta y actualmente más del 80% de las plantaciones utilizan microrriego, un porcentaje superior al promedio estatal.

Los almendros requieren un volumen de agua equiparable al de otros árboles frutales de California, como pistachos, nueces o melocotones, la Junta de Almendras destaca que estos frutos secos aportan nutrientes esenciales y proteínas, aunque su cultivo exija más recursos hídricos (Junta de Almendras de California)

El acuerdo contempla la creación de parcelas de demostración en la Granja Inteligente Experimental de UC Merced, donde se evaluarán prácticas avanzadas de automatización de riego, agricultura regenerativa y el desarrollo de nuevas variedades y portainjertos de almendras. Sebastián Saa, director asociado de investigación agrícola de la Junta, remarcó que el fin es acelerar la adopción de prácticas sustentables, optimizar la gestión del agua y el suelo y fortalecer estrategias de adaptación climática.

La Junta de Almendras señala que el enfoque en la eficiencia hídrica no es reciente. Desde la década de 1980, la introducción del microrriego permitió aplicar el agua directamente en las raíces, lo que optimizó el uso del recurso y aumentó la productividad.

La organización también subraya que los almendros requieren una cantidad de agua similar a la de otros árboles frutales como pistachos, nueces o melocotones, y destaca que los frutos secos, si bien demandan un riego ligeramente mayor que frutas y verduras, aportan nutrientes esenciales, grasas saludables y proteínas.

Emisiones, uso de la tierra y efectos sobre las abejas

Un estudio de la Universidad de Stanford advierte que la extracción excesiva de aguas subterráneas para riego en el Valle Central de California provocó hundimientos significativos del terreno, poniendo en riesgo la infraestructura rural y la viabilidad futura de la agricultura regional (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero, la leche de almendras muestra un desempeño más favorable que la leche de origen animal, aunque supera a otras alternativas vegetales en huella de carbono.

Según un estudio dirigido por Vishal Khanpit, esta bebida genera en promedio 0,39 kilos de CO₂ equivalente por kilo, una cifra considerablemente menor que los 1,29 kilos registrados para la leche de vaca, pero superior a los valores observados en opciones como la avena, la soja o el coco.

El uso de tierra para el cultivo de almendras resulta menor en comparación con los sistemas lácteos, aunque el consumo de agua es mucho más elevado que en otras bebidas vegetales.

El modelo agrícola intensivo de la almendra también repercute sobre la biodiversidad y la salud de los polinizadores. De acuerdo con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de Argentina (SENASA), las abejas cumplen un rol esencial en los ecosistemas y tienen relación directa con la mayor parte de los alimentos que llegan a la mesa.

La polinización realizada por estos insectos incide en la cantidad y calidad de frutas y hortalizas, entre ellas el café, la sandía, la uva, las naranjas, las almendras y las cerezas.

La producción de almendras en California depende en gran medida de la polinización por abejas melíferas, un servicio indispensable para el sector agrícola. Muchos productores alquilan colmenas a apicultores, quienes desplazan abejas desde distintas regiones del país para cubrir la demanda de polinización.

La demanda de abejas para la polinización de almendros convierte a la floración de este cultivo en el mayor evento de polinización comercial del mundo, con millones de colonias movilizadas anualmente y tarifas que superan los USD 200 por colonia en la temporada alta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras finalizar la floración, la mayoría de los apicultores retorna con sus colonias a las Grandes Llanuras del Norte, lo que facilita la recuperación de las abejas y la producción de miel.

Según un análisis de la Universidad de Illinois, en febrero de 2024 se requirió un estimado de 2,7 millones de colonias para polinizar 1,4 millones de acres de almendros, lo que representó el 99% de las colonias existentes en el país en ese momento.

Esta migración anual, impulsada por el atractivo económico de las tarifas de polinización (que superan los 200 dólares por colonia) convierte la floración de los almendros en “el mayor evento de polinización del mundo”, en palabras de las autoras, y en la principal fuente de ingresos para los apicultores comerciales de Estados Unidos.

Ante la consulta de Infobae, Marcelo Aizen, investigador superior del CONICET y del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Ambiente (INIBIOMA), señaló que la producción de almendras depende en gran parte de la polinización animal, especialmente la realizada por abejas melíferas.

Recordó que, en 2007, en Estados Unidos se registró el llamado “colapso de colonias” de abejas, un fenómeno atribuido al estrés provocado por el transporte de larga distancia y, en algunos casos, también al estrés hídrico. Aizen indicó que hoy están en desarrollo alternativas con mejoras genéticas para obtener variedades de almendro menos dependientes de polinizadores. En particular, mencionó la variedad Independence, considerada más autónoma, aunque los estudios muestran que todavía mantiene una dependencia de polinización.

El impacto en abejas y la evolución genética del almendro: la mirada de un experto

La agricultura moderna depende en gran medida de los polinizadores (crédito: Junta de Almendras de California)

Sáez, investigador en el Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (INIBIOMA, CONICET-UNCo), trabajó durante varios años en California, donde realizó ensayos sobre polinización en almendros, especialmente con nuevas variedades promocionadas como independientes de polinizadores. “Sin abejas había producción y bastante alta, pero si además se utilizaban polinizadores subía un 20% la producción. En términos productivos, es muchísimo”, señaló. Sáez y Aizen son coautores de un estudio publicado en Scientific Reports que analizó este fenómeno.

“Tener más polinizadores podría ser beneficioso para las especies silvestres de plantas de la zona, ya que podrían beneficiarse de que de repente haya un incremento de polinizadores, en este caso de la abeja de la miel”, señaló a Infobae. Sin embargo, aclaró que, hasta el momento, la evidencia disponible no muestra efectos negativos concluyentes sobre la biodiversidad en general.

Respecto al traslado de colmenas, Sáez advierte que “implica un estresor muy grande para las abejas”, lo que puede derivar en mayores enfermedades y una mayor pérdida de colonias.

“El cultivo de almendro produce mucha cantidad de néctar y de polen de alta calidad nutricional para las abejas. Entonces, una vez que las colonias llegaron, generalmente se desarrollan, o sea, crecen durante el proceso de floración”, describió.

El investigador destacó que el ambiente agrícola presenta tanto riesgos como beneficios para las abejas.

“Así como el cultivo ofrece recursos nutricionales buenos y de calidad para la abeja, también el ambiente en el que están muchas veces no es tan amigable porque existe la posibilidad de que el productor aplique algún tipo de agroquímico en el cultivo que puede tener efectos nocivos sobre la abeja”, detalló.

Entre los puntos negativos menciona el estrés del traslado, la exposición a agroquímicos y la transmisión de enfermedades entre colonias, mientras que entre los aspectos positivos resalta la abundancia de recursos florales de calidad.

Sobre la reducción de la dependencia de polinizadores en el almendro, Sáez recuerda: “El almendro en sus comienzos era totalmente dependiente de polinizadores”. Esto cambió con el desarrollo de variedades autocompatibles: “Lo que se hizo con los años, a través del mejoramiento genético y cruzamientos, fue lograr variedades que son autocompatibles. Entonces, los productores ya no necesitaban poner distintas variedades para que se cruce el polen, sino que con una misma variedad ya se podía producir la semilla”.

Según Sáez, estas nuevas variedades “producen el 80% sin polinizadores. O sea que si agregás polinizadores, producís un 20% más. Pero si no tenés polinizadores, ya de por sí el árbol va a producir una buena cantidad de fruta y de semillas”.

Y anticipa: “Seguramente en los próximos años vamos a ver que las nuevas variedades que salen no solo son autocompatibles como las que ya vienen saliendo en los últimos años, sino que cada vez los niveles de autopolinización son más altos y obviamente el objetivo sería lograr variedades donde si tenés o no polinizadores el cultivo va a producir lo mismo”.

El Super Bowl de la apicultura

El colapso de las colonias de abejas podría tener repercusiones significativas en la producción de alimentos en EEUU. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde otra perspectiva, algunos especialistas consideran que el crecimiento de la producción de almendras en California impulsó la creación del mercado de servicios de polinización más grande del mundo, conocido como el “Super Bowl de la Apicultura”, según precisaron Brittney Goodrich y Allison Altschuler, autoras del informe citado de la Universidad de Illinois.

Las abejas melíferas resultan fundamentales en este proceso, ya que la mayoría de las variedades de almendras requiere polinización cruzada, es decir, el intercambio de polen entre diferentes variedades. Cada acre exige, en promedio, dos colonias, lo que significa que los 1,4 millones de acres cultivados en California requieren más de dos millones de colonias de abejas cada año.

A pesar de la magnitud del sistema, la mortalidad de abejas durante la polinización de almendros es elevada, consecuencia de la exposición a pesticidas, enfermedades y el estrés que genera el transporte.

Este problema afecta tanto a las abejas introducidas como a las especies nativas. Ambientalistas y apicultores advierten que este modelo resulta insostenible y amenaza la resiliencia de los ecosistemas agrícolas.

Los polinizadores son clave para las almendras y expertos han advertido por el impacto del cambio climático en esta dinámica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nate Donley, del Centro para la Diversidad Biológica, lo compara con “enviar a las abejas a la guerra”, ya que muchas no logran regresar, mientras que Patrick Pynes, apicultor y profesor de estudios ambientales, sostiene que las abejas están en declive debido a una relación cada vez más destructiva con la producción agrícola, según declaraciones recogidas por The Guardian.

Según la investigadora Anna Traveset del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España, entre un 40% y un 100% de la producción de cultivos como melones, sandías, cacao, café, almendras o manzanas depende de los polinizadores.

Traveset señala que factores como el cambio en el uso del suelo, la fragmentación de hábitats, la reducción de la diversidad de recursos, el aumento de pesticidas, la presencia de especies invasoras y el cambio climático disminuyen tanto la cantidad como la variedad de polinizadores, agravando la situación.

La experta subraya que la agricultura intensiva y los monocultivos limitan la oferta de flores, mientras que el uso de insecticidas, fungicidas y herbicidas afecta el hábitat de los polinizadores.

Diferentes estudios científicos coinciden en que la sostenibilidad de la leche de almendras depende de las prácticas agrícolas adoptadas, la gestión responsable del agua y la adopción de tecnología (Freepik)

En diálogo con Infobae, la ingeniera ambiental Julieta Vallejo precisó: “Para evaluar el equilibrio entre los beneficios de consumir productos de origen vegetal, como la leche de almendras, y sus impactos ambientales asociados, es fundamental partir de un análisis de ciclo de vida (ACV). Este enfoque permite comprender en qué punto se encuentra la industria en términos de huella hídrica, huella de carbono y efectos sobre los ecosistemas, e identificar los eslabones de la cadena donde existen mayores oportunidades de mejora”.

“Desde una perspectiva ecosistémica, es importante reconocer que ningún producto está exento de impactos ambientales. Si bien otras leches vegetales, como la de soja, pueden presentar una menor huella hídrica o menor dependencia de polinizadores, su producción a gran escala también puede estar asociada a problemáticas como el monocultivo y la deforestación”, dijo Vallejo.

Y añadió: “La sostenibilidad no depende únicamente del tipo de producto, sino del modo en que se produce, dónde se produce y a qué escala. Por ello, el desarrollo de análisis de ciclo de vida cada vez más detallados y comparables, junto con una mayor transparencia por parte de las industrias, resulta clave para que los consumidores puedan tomar decisiones informadas y conscientes al momento de elegir estos productos”.

El análisis de la literatura científica muestra que la leche de almendras, aunque reduce las emisiones de carbono frente a la leche de origen animal, presenta costos ambientales elevados por su dependencia del agua y su impacto en la polinización.

Según un informe liderado por Andrew Berardy, de la Universidad de Loma Linda, en Advances in Nutrition, el consumo de agua de la leche de almendras se concentra casi exclusivamente en el riego de los árboles. Los autores advierten que la huella hídrica reportada varía drásticamente entre investigaciones, una disparidad que atribuyen tanto a las diferencias regionales de cultivo como a la falta de una metodología de medición estandarizada en los estudios científicos.