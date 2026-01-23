Medio Ambiente

Qué revela la diversidad de especies migratorias en la cueva Blanche sobre los antiguos hábitats de aves en el Pleistoceno australiano

Nuevas pistas científicas insinúan conexiones asombrosas entre fauna prehistórica y paisajes desaparecidos. Evidencias recientes apuntan a escenarios ecológicos completamente distintos

Guardar
El hallazgo de 288 fósiles
El hallazgo de 288 fósiles de aves playeras en las cuevas de Naracoorte confirma la riqueza prehistórica de los humedales australianos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La riqueza fósil hallada en las cuevas de Naracoorte, en el sureste de Australia Meridional, permitió identificar una notable diversidad de aves playeras en la cueva Blanche y confirmó la existencia de antiguos humedales australianos que hoy han desaparecido casi por completo. De acuerdo con la Universidad Flinders, estos hallazgos convierten el sitio en uno de los registros más relevantes del Pleistoceno, al mostrar con precisión el impacto del cambio climático sobre la biodiversidad de los humedales australianos durante unos 60.000 años.

Las excavaciones en la cueva Blanche recuperaron 288 restos fósiles de aves playeras, pertenecientes a al menos nueve especies distintas. Según la Universidad Flinders, la abundancia de estos restos resulta excepcional en el registro fósil australiano, lo que otorga a Naracoorte una importancia internacional en paleontología. El artículo técnico de Palaeontologia Electronica indica que los fósiles datan de entre 60.000 y 14.000 años antes del presente.

El estudio atribuyó la acumulación de huesos principalmente a la actividad de lechuzas que habitaron la zona y depositaron grandes cantidades de pequeños vertebrados. Junto a las aves, el conjunto incluye especies de mamíferos, reptiles y ranas, lo que permitió reconstruir de forma amplia el ecosistema prehistórico regional.

Karl Lenser, autor principal y doctorando en la Universidad Flinders, subrayó la singularidad del hallazgo: “Las aves playeras son inusuales en el registro fósil, por lo que encontrar tantas en una sola cueva fue una sorpresa”.

El análisis taxonómico reveló una considerable diversidad de aves playeras, con predominio del vagabundo de las llanuras (Pedionomus torquatus), hoy considerado especie en peligro de extinción. Palaeontologia Electronica reportó que más de la mitad de los huesos recuperados correspondían a esta especie, que en tiempos prehistóricos ocupaba hábitats mucho más amplios y variados que en la actualidad.

La Universidad Flinders destaca la
La Universidad Flinders destaca la importancia internacional de Naracoorte como registro fósil del Pleistoceno en Australia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las especies identificadas figuran varios chorlitos, agachadizas y zarapitos. El hallazgo resulta especialmente valioso por la presencia de especies migratorias, como zarapitos del género Calidris y la agachadiza de Latham (Gallinago hardwickii), que migraban cada año desde el hemisferio norte para invernar en Australia. También se documentó el chorlito de dos bandas, capaz de realizar largas migraciones entre Australia y Nueva Zelanda. El profesor asociado Trevor Worthy detalló que se hallaron restos de dos ejemplares juveniles que recorrieron al menos 2.000 kilómetros desde Nueva Zelanda antes de convertirse en presas de aves rapaces cercanas a la cueva Blanche.

La presencia de codornices botoneras (familia Turnicidae) se incrementó notablemente al final del periodo analizado, coincidiendo con la disminución de aves ligadas a ambientes de humedales.

Los datos obtenidos permitieron reconstruir el sureste australiano del Pleistoceno como un mosaico de bosques abiertos y humedales extensos, que perduraron durante varios milenios. La Universidad Flinders destacó que estos entornos eran mucho más comunes que los humedales aislados que existen hoy.

El informe de Palaeontologia Electronica detalla que la variedad y abundancia de aves vinculadas a marismas y zonas inundadas prueban la persistencia de humedales durante ese tiempo. La evidencia fósil muestra que, hacia el final del Pleistoceno, estos ambientes disminuyeron con los cambios climáticos regionales.

Los investigadores detectaron una caída repentina en las poblaciones de aves limícolas hace unos 17.000 años, en paralelo con el fin del último máximo glacial y el inicio de condiciones más cálidas y secas. Estos cambios ocasionaron una menor extensión de los humedales, mientras que las codornices botoneras—favorecidas por hábitats secos y abiertos— tuvieron mayor presencia en la región.

La disminución de aves limícolas
La disminución de aves limícolas y el aumento de codornices botoneras reflejan los cambios climáticos tras el último máximo glacial - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lenser, en nombre de la Universidad Flinders, advirtió que los patrones observados en el registro fósil del Pleistoceno guardan paralelismo con la crisis de hábitats actual en Australia. Los análisis expuestos por Palaeontologia Electronica muestran que tanto la diversidad como la abundancia de aves vinculadas a humedales disminuyeron de manera significativa, lo que refleja procesos de fragmentación y reducción ecológica en la zona.

Los autores del estudio insisten en la vigencia de la información obtenida en Naracoorte. Comprender cómo las aves playeras respondieron al cambio climático resulta clave para anticipar la vulnerabilidad de las especies actuales ante la destrucción de hábitats y las fluctuaciones ambientales.

La doctora Elizabeth Reed, de la Universidad de Adelaida, subrayó que las cuevas, con un registro de biodiversidad de medio millón de años, permiten “informar la conservación de especies amenazadas en la actualidad”. Tanto la Universidad Flinders como Palaeontologia Electronica coinciden en que los humedales del sureste australiano se han reducido drásticamente en el último siglo y que el registro fósil alerta sobre las consecuencias si estas tendencias persisten.

Aunque la mayoría de mamíferos acuáticos dejaron escasos restos en los depósitos fósiles, las aves ofrecen hoy las pistas más sensibles para reconstruir la presencia y función ecológica de los humedales a lo largo del tiempo.

Los fósiles de aves hallados en Naracoorte son una fuente única para explorar la evolución de los paisajes australianos previos a la colonización europea y brindan una base científica sólida para la protección de la avifauna en riesgo, con repercusiones que superan la región y se proyectan hacia los desafíos globales de conservación.

Temas Relacionados

Cuevas de NaracoorteAves fósilesHumedales de AustraliaPleistocenoUniversidad FlindersCambio climáticoVagabundo de las llanurasNewsroom BUE

Últimas Noticias

Un hallazgo sobre el gusano del corazón desafía lo que se sabía sobre los perros

Científicos analizaron genomas de parásitos en canes y animales silvestres de varios continentes. Qué aportaron para comprender la expansión global de la filariasis cardíaca

Un hallazgo sobre el gusano

No todo el sedentarismo es igual: descubren que el cerebro responde distinto según la actividad

Científicos de Australia y Canadá encontraron que ciertos hábitos diarios asociados al tiempo sentado pueden influir en la cognición y el envejecimiento

No todo el sedentarismo es

La clave para enfriar las ciudades no siempre es plantar más árboles, advierte la ciencia

Investigadores hallan que en entornos con escasez de agua, la vegetación podría contribuir al calentamiento urbano, lo que obliga a repensar estrategias frente al cambio climático

La clave para enfriar las

El proyecto científico que busca restaurar la biodiversidad de la isla Floreana en Galápagos

La Fundación Charles Darwin y la Dirección del Parque Nacional Galápagos desarrollan un proyecto de 15 millones de dólares para eliminar especies invasoras. Por qué las lecciones de la iniciativa podrían cambiar la gestión en otras islas

El proyecto científico que busca

El avance en la producción de ostras está revolucionando la acuicultura en Rhode Island

Una investigación innovadora revela cómo nuevos métodos y tecnologías están marcando un antes y un después en el desarrollo sostenible del cultivo de ostras en el estado

El avance en la producción
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La ausencia de Melody en

La ausencia de Melody en la final del Benidorm Fest 2026 impide el encuentro de todas las ganadoras del certamen: TVE deja en duda su presencia

La Fiscalía española archiva la querella contra Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales y trata

Alterando cajeros con pegamento en Cundinamarca, así capturaron a un hombre que robaba tarjetas mediante ‘cambiazo’

Fedearroz lanza alerta nacional: importaciones de arroz desde Ecuador amenazan la producción colombiana

Westcol confirma gestiones para visitar la ‘casita’ de Bad Bunny en Medellín y hacer un ‘streaming’: “Hubo una conexión de los dos equipos”

INFOBAE AMÉRICA
Sony presenta los auriculares LinkBuds

Sony presenta los auriculares LinkBuds Clip con diseño abierto

Un equipo de Oxford diseña proteínas con capacidad cuántica, abriendo una nueva frontera en la biotecnología

Mayte Uceda aborda la fuerza de los lazos familiares en 'Los amores paralelos': "El amor no lo salva todo"

Antoine Griezmann se lesiona el muslo izquierdo en el entrenamiento

Más de 10.000 firmas en Change.org piden una calle para los vecinos de Adamuz (Córdoba) por su solidaridad

ENTRETENIMIENTO

“Si cae, el precio es

“Si cae, el precio es enorme”: así será la histórica escalada de Alex Honnold al Taipei 101 transmitida por Netflix

Liza Minnelli regresó a la música con una canción creada por inteligencia artificial y encendió la nostalgia pop

Murió Francis Buchholz, el histórico bajista de Scorpions, a los 75 años

Paris Hilton revive el trauma de su video filtrado y exige justicia: “Ni siquiera había palabras para lo que me hicieron”

La emotiva reacción de Elle Fanning a la nominación al Oscar: “¿Esto es real? ¿Esto es un sueño? No puedo recuperar el aliento”