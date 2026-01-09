Los océanos alcanzaron un nuevo récord de calor en 2025 y se aceleran los fenómenos climáticos extremos

El 16% de la superficie oceánica mundial alcanzó máximos históricos de calor, mientras que un 33% se encontró entre los tres valores más altos desde que existen registros (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2025, los océanos del planeta alcanzaron un nuevo récord de calor, según un análisis internacional publicado hoy en Advances in Atmospheric Sciences.

El fenómeno intensificó las olas de calor marinas y los fenómenos extremos en zonas como el Atlántico Sur y tropical, el Pacífico Norte, el Océano Austral y el Mediterráneo.

“El calentamiento global de los océanos continuó sin cesar en 2025 en respuesta al aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero, lo que refleja la acumulación a largo plazo de calor dentro del sistema climático, con condiciones que evolucionaron hacia La Niña durante el año”, dijeron los investigadores.

En total, los océanos sumaron 23 zettajulios de energía adicional respecto a 2024. Zettajulio es una medida utilizada para expresar cantidades descomunales de energía, como las que se acumulan en los océanos debido al cambio climático.

El océano absorbe más del 90% del exceso de calor de los gases de efecto invernadero, por lo que su papel es central ante el cambio climático global (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta cantidad añadida en solo un año equivale al consumo energético global de la humanidad durante 37 años, lo que revela la magnitud del calentamiento oceánico.

Este hallazgo es resultado de la colaboración de más de 50 científicos de 30 instituciones de investigación de todo el mundo, incluidos el Instituto de Física Atmosférica de la Academia China de Ciencias, Copernicus Marine y NOAA/NCEI.

Los datos combinan observaciones de tres continentes y un reanálisis oceánico (CIGAR-RT), lo que confirma que el contenido de calor oceánico (COH) de 2025 fue el mayor registrado hasta la fecha.

El papel central del océano en el sistema climático

El océano absorbe más del 90% del exceso de calor atrapado por los gases de efecto invernadero, por eso es el principal reservorio térmico del planeta. Este almacenamiento convierte al calor oceánico en uno de los indicadores más fiables del cambio climático a largo plazo.

Desde la década de 1990, el ritmo de calentamiento oceánico se intensificó y la acumulación de energía en los 2.000 metros superiores del océano ha sido constante, detectándose incluso un leve aumento en la tasa.

El cambio climático afecta ecosistemas marinos, como los arrecifes de coral (Pexels)

El 16 % de la superficie oceánica mundial alcanzó niveles récord de COH en 2025, mientras que un 33 % se ubicó entre los tres valores más altos de sus registros históricos, según el estudio.

Las zonas más afectadas incluyeron el Atlántico Sur y tropical, el Pacífico Norte, el Océano Austral, el mar Mediterráneo y el norte del Índico. Este fenómeno evidencia la amplitud geográfica del calentamiento y la distribución desigual del impacto.

Temperatura de la superficie y consecuencias meteorológicas

La temperatura media anual de la superficie del mar (TSM) en 2025 fue el tercer valor más elevado registrado, situándose 0,5 °C por encima del promedio de 1981-2010.

Este resultado es ligeramente inferior al de 2023 y 2024, debido principalmente a la transición de El Niño a La Niña en el Pacífico tropical.

El incremento de la temperatura superior del mar favorece una mayor evaporación y lluvias intensas, lo que facilita la formación de ciclones y fenómenos meteorológicos extremos.

Imagen de la revista donde fue publicado el estudio sobre calor en los océanos (Advances in Atmospheric Sciences)

Durante 2025, se produjeron inundaciones en el sudeste asiático y México, sequías en Oriente Medio y lluvias extraordinarias en el noroeste del Pacífico.

El aumento de la temperatura oceánica impulsa la subida global del nivel del mar por expansión térmica, prolonga las olas de calor marinas e intensifica los eventos extremos al incrementar el calor y la humedad en la atmósfera, plantearon los investigadores.

Estos procesos afectan gravemente los ecosistemas marinos y las comunidades costeras, dificultando la adaptación de sistemas naturales y humanos.

Un ejemplo ilustrativo de estas consecuencias es el blanqueamiento de los arrecifes de coral, cuya imagen aparece en la portada de la edición especial de Advances in Atmospheric Sciences.

En ella, personajes de camarones y cangrejos inspirados en las leyendas chinas se muestran vulnerables, con sus caparazones debilitados por el calentamiento y la acidificación de los océanos, según explicó Lijing Cheng, autor del estudio.

Aunque la comprensión científica progresa, la mayor incertidumbre climática recae en las decisiones humanas respecto a las emisiones y a las políticas de mitigación. Expertos de la Agencia SINC subrayan que el futuro climático dependerá de la capacidad global para disminuir las emisiones y anticipar estrategias de adaptación.

Proteger un clima compatible con el bienestar humano exigirá reducir las emisiones de manera efectiva y reforzar la preparación ante los cambios, con el objetivo de salvaguardar el planeta para las próximas generaciones.