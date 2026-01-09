Medio Ambiente

Los océanos alcanzaron un nuevo récord de calor en 2025 y se aceleran los fenómenos climáticos extremos

La acumulación sin precedentes de energía marina impulsa eventos meteorológicos más devastadores. Cuáles son las zonas más afectadas

Guardar
El 16% de la superficie
El 16% de la superficie oceánica mundial alcanzó máximos históricos de calor, mientras que un 33% se encontró entre los tres valores más altos desde que existen registros (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2025, los océanos del planeta alcanzaron un nuevo récord de calor, según un análisis internacional publicado hoy en Advances in Atmospheric Sciences.

El fenómeno intensificó las olas de calor marinas y los fenómenos extremos en zonas como el Atlántico Sur y tropical, el Pacífico Norte, el Océano Austral y el Mediterráneo.

“El calentamiento global de los océanos continuó sin cesar en 2025 en respuesta al aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero, lo que refleja la acumulación a largo plazo de calor dentro del sistema climático, con condiciones que evolucionaron hacia La Niña durante el año”, dijeron los investigadores.

En total, los océanos sumaron 23 zettajulios de energía adicional respecto a 2024. Zettajulio es una medida utilizada para expresar cantidades descomunales de energía, como las que se acumulan en los océanos debido al cambio climático.

El océano absorbe más del
El océano absorbe más del 90% del exceso de calor de los gases de efecto invernadero, por lo que su papel es central ante el cambio climático global (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta cantidad añadida en solo un año equivale al consumo energético global de la humanidad durante 37 años, lo que revela la magnitud del calentamiento oceánico.

Este hallazgo es resultado de la colaboración de más de 50 científicos de 30 instituciones de investigación de todo el mundo, incluidos el Instituto de Física Atmosférica de la Academia China de Ciencias, Copernicus Marine y NOAA/NCEI.

Los datos combinan observaciones de tres continentes y un reanálisis oceánico (CIGAR-RT), lo que confirma que el contenido de calor oceánico (COH) de 2025 fue el mayor registrado hasta la fecha.

El papel central del océano en el sistema climático

El océano absorbe más del 90% del exceso de calor atrapado por los gases de efecto invernadero, por eso es el principal reservorio térmico del planeta. Este almacenamiento convierte al calor oceánico en uno de los indicadores más fiables del cambio climático a largo plazo.

Desde la década de 1990, el ritmo de calentamiento oceánico se intensificó y la acumulación de energía en los 2.000 metros superiores del océano ha sido constante, detectándose incluso un leve aumento en la tasa.

El cambio climático afecta ecosistemas
El cambio climático afecta ecosistemas marinos, como los arrecifes de coral (Pexels)

El 16 % de la superficie oceánica mundial alcanzó niveles récord de COH en 2025, mientras que un 33 % se ubicó entre los tres valores más altos de sus registros históricos, según el estudio.

Las zonas más afectadas incluyeron el Atlántico Sur y tropical, el Pacífico Norte, el Océano Austral, el mar Mediterráneo y el norte del Índico. Este fenómeno evidencia la amplitud geográfica del calentamiento y la distribución desigual del impacto.

Temperatura de la superficie y consecuencias meteorológicas

La temperatura media anual de la superficie del mar (TSM) en 2025 fue el tercer valor más elevado registrado, situándose 0,5 °C por encima del promedio de 1981-2010.

Este resultado es ligeramente inferior al de 2023 y 2024, debido principalmente a la transición de El Niño a La Niña en el Pacífico tropical.

El incremento de la temperatura superior del mar favorece una mayor evaporación y lluvias intensas, lo que facilita la formación de ciclones y fenómenos meteorológicos extremos.

Imagen de la revista donde
Imagen de la revista donde fue publicado el estudio sobre calor en los océanos (Advances in Atmospheric Sciences)

Durante 2025, se produjeron inundaciones en el sudeste asiático y México, sequías en Oriente Medio y lluvias extraordinarias en el noroeste del Pacífico.

El aumento de la temperatura oceánica impulsa la subida global del nivel del mar por expansión térmica, prolonga las olas de calor marinas e intensifica los eventos extremos al incrementar el calor y la humedad en la atmósfera, plantearon los investigadores.

Estos procesos afectan gravemente los ecosistemas marinos y las comunidades costeras, dificultando la adaptación de sistemas naturales y humanos.

Un ejemplo ilustrativo de estas consecuencias es el blanqueamiento de los arrecifes de coral, cuya imagen aparece en la portada de la edición especial de Advances in Atmospheric Sciences.

En ella, personajes de camarones y cangrejos inspirados en las leyendas chinas se muestran vulnerables, con sus caparazones debilitados por el calentamiento y la acidificación de los océanos, según explicó Lijing Cheng, autor del estudio.

Aunque la comprensión científica progresa, la mayor incertidumbre climática recae en las decisiones humanas respecto a las emisiones y a las políticas de mitigación. Expertos de la Agencia SINC subrayan que el futuro climático dependerá de la capacidad global para disminuir las emisiones y anticipar estrategias de adaptación.

Proteger un clima compatible con el bienestar humano exigirá reducir las emisiones de manera efectiva y reforzar la preparación ante los cambios, con el objetivo de salvaguardar el planeta para las próximas generaciones.

Temas Relacionados

Calentamiento oceánicoCambio climáticoOlas de calor marinasNivel del marCalentamiento globalúltimas noticias

Últimas Noticias

Crean un material inspirado en el pulpo que cambia de color: sus múltiples usos, desde camuflaje a robótica

Es una innovación desarrollada por científicos de la Universidad de Stanford y otras instituciones de los Estados Unidos. Permite que una superficie artificial cambie su tono y textura en segundos

Crean un material inspirado en

El Ártico enfrenta una nueva era de extremos climáticos: los hallazgos de un estudio internacional

Un grupo de científicos analizó más de setenta años de datos meteorológicos utilizando registros históricos y modelos avanzados. Los detalles de un estudio publicado en Science Advances

El Ártico enfrenta una nueva

Por qué las tormentas más potentes pueden surgir tras días de calor húmedo, según la ciencia

Científicos del MIT descubren que un límite atmosférico poco conocido determina cuándo finalizan los eventos extremos y precede fenómenos meteorológicos inesperados en sectores alejados de los trópicos

Por qué las tormentas más

Descubren un mecanismo clave de los árboles para combatir el cambio climático

Un estudio realizado en Australia describió la existencia de billones de microorganismos que viven en la corteza arbórea y cumplen un papel central

Descubren un mecanismo clave de

Qué es el barigüí, el insecto que muerde y se puede observar en regiones cercanas a ríos y arroyos del AMBA

Su aparición masiva provoca preocupación en distintas zonas ribereñas bonaerenses. Esta mosca, que se alimenta de sangre y deja heridas dolorosas, encuentra condiciones ideales para su reproducción con la llegada del calor y las lluvias

Qué es el barigüí, el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Carlos Gardel y la polémica

Carlos Gardel y la polémica eterna: hallaron un acta que acredita su nacimiento en Uruguay

Vio un robo, ayudó a la Policía a atrapar al ladrón y recuperar $30 millones, pero se quedó con el botín

Trucos de almacenamiento para aprovechar todo el espacio en el baño: organización fácil y eficiente

¿Puede la empresa prohibirte a salir a fumar? Un abogado responde: “Sí y no”

Este es el precio de la gasolina en México para el 9 de enero

INFOBAE AMÉRICA
Una misión contra el líder

Una misión contra el líder de Taiwán como la hecha con Maduro podría ser complicado para China

La UE prolonga un año más las sanciones a quienes socavan la democracia en Guatemala

Indonesia finaliza sin éxito la búsqueda de niño español dos semanas después del naufragio

La princesa de Gales destaca el poder sanador de la naturaleza en su 44 cumpleaños

Los 27 dan luz verde a la firma del acuerdo comercial con Mercosur tras adoptar las salvaguardas agrícolas

ENTRETENIMIENTO

Disputas millonarias, acusaciones de plagio

Disputas millonarias, acusaciones de plagio y choques por IA: así se vive la batalla legal de la música en 2026

La serie deportiva Heated Rivalry llega a HBO Max Latinoamérica tras desatar furor en redes

“Me entusiasmaba volver a reunir a la familia”: Morena Baccarin explicó por qué regresó a la saga “Greenland”

Alec Baldwin reveló su transformación tras las consecuencias de Rust: “Me ha quitado al menos una década de vida”

Demi Moore habla sobre un ritual que compartió con su exmarido Bruce Willis: “Lo hice durante años”