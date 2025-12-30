El impacto del cambio climático en 2025: récords de calor, desastres naturales y avance del nivel del mar

El calentamiento global en 2025 generó récords de temperatura, fenómenos extremos y cambios profundos en ecosistemas y sociedades (REUTERS/David Swanson)

El año 2025 quedó marcado por una sucesión de eventos climáticos que dejaron al descubierto la magnitud del calentamiento global. El aumento sostenido de las temperaturas, la multiplicación de olas de calor, incendios forestales de alta intensidad, inundaciones devastadoras, el avance del mar sobre territorios habitados y la reducción histórica del hielo polar transformaron paisajes y las vidas de millones de personas en distintos continentes.

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el planeta atraviesa un periodo crítico de transformaciones vinculadas directamente al cambio climático provocado por la acción humana: “El cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones meteorológicos. Estos cambios pueden ser naturales, debidos a variaciones de la actividad solar o a grandes erupciones volcánicas. Sin embargo, desde el siglo XIX, las actividades humanas han sido el principal causante del cambio climático, principalmente debido a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas”.

Las mediciones satelitales y los reportes de organismos científicos internacionales muestran que los fenómenos extremos ya no son episodios aislados, sino parte de una nueva realidad global. Los impactos afectan la vida cotidiana, la salud, la producción de alimentos y la seguridad de millones de personas.

Los siguientes son algunos de esos eventos con grandes consecuencias ambientales y sociales que se registraron en el año que está finalizando.

1. Olas de calor y temperaturas extremas: récords globales y regionales

Las olas de calor y las temperaturas extremas transformaron la vida cotidiana y la seguridad de millones de personas en el mundo (EFE/Salas)

El año 2025 igualó a 2023 como el segundo más caluroso desde que existen registros, solo superados por 2024, según el monitor de calentamiento global de Europa y la Organización Meteorológica Mundial (OMM). La temperatura media entre enero y agosto de 2025 se ubicó en 1,42 °C por encima del promedio preindustrial, una variación sin precedentes en 176 años de registros, según el Servicio de Cambio Climático de Copernicus, el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea.

Claudio Lutzky, director de la Iniciativa Eleusis de la Universidad de Buenos Aires y miembro del Comité de Asuntos Ambientales del CARI, explicó en diálogo con Infobae que la temperatura global subió más de un grado centígrado en el último siglo y medio. Atribuyó esta tendencia a “la creciente acumulación de ciertos gases en la atmósfera, especialmente el dióxido de carbono, resultante sobre todo de la combustión fósil (carbón, petróleo y gas)”. La OMM advirtió que los once años entre 2015 y 2025 están entre los más cálidos documentados, lo que evidencia un acelerado ritmo de cambio climático.

Un informe realizado por la organización sin fines de lucro Climate Central reveló que al menos uno de cada cinco habitantes del planeta experimentó temperaturas fuertemente influenciadas por el cambio climático todos los días entre diciembre de 2024 y febrero de 2025. En Sudamérica, Argentina registró la peor anomalía climática del continente durante el verano austral, con una desviación de 0,9 grados sobre el promedio de las últimas tres décadas. Se reportó, además, que en el país hubo 40 días con condiciones extremas de calor, de los cuales 14 se atribuyeron directamente al cambio climático.

En España, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) reportó que el verano de 2025 fue el más cálido desde que existen registros, con una temperatura media de 24,2 °C, es decir, 2,1 °C por encima del promedio 1991-2020. Se registraron tres olas de calor, una de ellas con una duración de 17 días que afectó a 40 provincias. El organismo detalló que en localidades como Jerez de la Frontera y Murcia se alcanzaron temperaturas superiores a 45 °C.

2. Aumento del nivel del mar y migraciones forzadas

Tuvalu fue el primer país en implementar una migración climática planificada por el avance del mar sobre su territorio (REUTERS/Kirsty Needham)

El ascenso del nivel del mar representa una de las amenazas más concretas para millones de personas, según la OMM, la NASA y la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA). “Desde que se inició el registro satelital de la altura del océano en 1993, la tasa de aumento anual del nivel del mar se ha más que duplicado. En total, el nivel del mar global ha aumentado 10 centímetros desde 1993″, afirman desde la agencia espacial.

En Tuvalu, una nación insular que se encuentra en el océano Pacífico, la situación llevó a la primera migración climática planificada de la historia. Un acuerdo firmado este año con Australia permite que hasta 280 ciudadanos por año, de sus cerca de 10.000 habitantes, accedan a visados por riesgo climático, que incluyen servicios de salud, educación y trabajo. Más de un tercio de la población solicitó el visado en junio pasado, según reportó la agencia Reuters. El primer ministro Feleti Teo advirtió que el país es completamente llano, lo que vuelve imposible la movilidad interna cuando el mar avanza.

El investigador Gerardo Perillo, experto en oceanografía y miembro del CONICET, señaló en declaraciones a Infobae que el fenómeno “no se puede parar” y que la humanidad debe prepararse para convivir con un proceso sin retorno. La OMM había estimado que entre 4 y 72 millones de personas deberán migrar entre 2020 y 2100, con Bangladesh, India y Vietnam entre los más afectados por el retroceso de la línea costera.

3. Incendios forestales: Europa, América y Australia bajo fuego

Europa tuvo en 2025 su mayor emisión anual de carbono por incendios en 23 años, impulsada por olas de calor y sequía (REUTERS/Ringo Chiu)

El año 2025 presentó una temporada de incendios forestales de alta intensidad en el hemisferio norte, según el Servicio de Monitoreo Atmosférico de Copernicus. Europa registró su mayor emisión anual de carbono por incendios en 23 años, impulsada por olas de calor y condiciones secas. En España, Galicia, Castilla y León, Asturias y Extremadura sufrieron grandes incendios en agosto, que quemaron unas 120.000 hectáreas, causaron al menos 3 muertes y obligaron a evacuar a miles de personas.

En Canadá, la temporada de incendios se adelantó, con focos tempranos en Saskatchewan, Manitoba y Ontario. El país registró su segundo mayor volumen anual de emisiones de carbono por incendios desde que existen datos, con 263 megatoneladas hasta noviembre. El humo llegó a cruzar el Atlántico y afectó la calidad del aire en regiones de Europa.

Australia experimentó incendios por encima del promedio en el norte, con más de 8 millones de hectáreas quemadas en octubre, coincidiendo con el mes más cálido para la región, aun cuando todavía era primavera.

4. Inundaciones: lluvias récord y desplazamientos masivos

En Bahía Blanca cayeron 400 milímetros de lluvia en ocho horas, récord histórico local y más de dos metros de agua en zonas urbanas (REUTERS/Juan Sebastian Lobos)

Las inundaciones asociadas a lluvias excepcionales y eventos monzónicos causaron cientos de muertes y desplazamientos en Asia y América. La OMM reportó que, solo en julio y agosto, se produjeron desastres en países como China, India, Nepal, Pakistán, Corea del Sur y Estados Unidos.

En Pakistán, las lluvias monzónicas dejaron al menos 739 muertos y miles de desplazados, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU.

En Bahía Blanca, Argentina, la NASA reportó que el 7 de marzo cayeron 400 milímetros de lluvia en ocho horas, el récord histórico local, lo que sumergió partes de la ciudad bajo más de dos metros de agua y obligó a evacuar a miles de personas.

La OMM vinculó estos eventos a la rápida urbanización, el cambio en el uso de la tierra y el calentamiento global, que permite a la atmósfera retener más vapor de agua y favorece lluvias extremas. El organismo identificó un aumento de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, con impactos directos en infraestructura y sistemas productivos.

5. Hielo en los polos: mínimos históricos en el Ártico y la Antártida

El deshielo polar afecta sistemas oceánicos y contribuye al ascenso del nivel del mar, lo que agrava la vulnerabilidad de los ecosistemas (REUTERS/Lisi Niesner)

La reducción del hielo marino en los polos marcó otro indicio del calentamiento global. Según la NASA y el Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo de Estados Unidos (NSIDC), el 1 de marzo de 2025, mes en el que suele alcanzar su mínimo, la extensión de hielo en la Antártida empató el segundo mínimo en 47 años de registros satelitales, con solo 1,98 millones de kilómetros cuadrados, un 30% por debajo del promedio 1981-2010.

En septiembre, en el otro extremo del mundo, la extensión de hielo en el Ártico llegó a 4,18 millones de kilómetros cuadrados, el séptimo valor más bajo desde 1993, según datos de Copernicus Marine Service. La serie muestra que las siete menores extensiones se registraron desde 2007, y la tendencia descendente se mantiene. El deshielo afecta los sistemas oceánicos y contribuye al ascenso del nivel del mar, además de modificar los hábitats de especies polares.

La OMM advirtió que el retroceso del hielo polar tiene consecuencias irreversibles en escalas de siglos, incluso si se lograra estabilizar la temperatura planetaria. La pérdida de masa glaciar en Groenlandia y la Antártida se aceleró, lo que agrava la vulnerabilidad de regiones costeras y ecosistemas.