Medio Ambiente

Por qué las tormentas más potentes pueden surgir tras días de calor húmedo, según la ciencia

Científicos del MIT descubren que un límite atmosférico poco conocido determina cuándo finalizan los eventos extremos y precede fenómenos meteorológicos inesperados en sectores alejados de los trópicos

Investigadores del MIT identifican que
Investigadores del MIT identifican que la inversión atmosférica determina la duración y el final de las olas de calor húmedo en zonas templadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) identificó el mecanismo que determina la duración y el final de una ola de calor húmedo en regiones de latitudes medias, según informó MIT News.

Su trabajo, publicado en Science Advances, establece que la inversión atmosférica fija el límite máximo de calor y humedad acumulados, y marca el momento en que estos eventos extremos concluyen y pueden dar paso a tormentas intensas.

Este avance resulta relevante porque el cambio climático provoca episodios más frecuentes de calor húmedo y fenómenos meteorológicos severos en zonas templadas.

El aumento de olas de calor húmedo fuera de los trópicos

El calentamiento global provoca un
El calentamiento global provoca un aumento de olas de calor húmedo en regiones fuera de los trópicos, como el este de Estados Unidos y Asia (ScienceAdvances)

El número de olas de calor húmedo fuera de las regiones tropicales aumentó por el avance del calentamiento global, destaca MIT News.

Regiones como el este y el medio oeste de Estados Unidos registraron semanas con temperaturas y humedad inusualmente elevadas en los últimos veranos. El este de Asia también enfrenta riesgos crecientes, lo que amplía el peligro más allá de los trópicos.

La inversión atmosférica y su papel limitador

El hallazgo central del equipo del MIT es el papel de la inversión atmosférica como limitador principal. Según la profesora asistente Talia Tamarin-Brodsky, la inversión atmosférica consiste en una capa de aire cálido situada sobre aire frío cerca de la superficie, que impide la liberación de energía.

La inversión atmosférica actúa como
La inversión atmosférica actúa como barrera, permitiendo la acumulación de calor y humedad hasta niveles extremos antes de que ocurran tormentas intensas (ScienceAdvances)

Esta estructura crea una barrera que favorece la acumulación de calor y humedad hasta niveles extremos. La persistencia de la inversión determina la gravedad y duración de la ola de calor húmedo, indicó MIT News.

En ausencia de inversión, el ascenso del aire caliente produce procesos de convección que suelen terminar en tormentas y lluvias, disipando el calor acumulado.

Tamarin-Brodsky explicó a MIT News: “No se trata solo del aire cálido que asciende; también se debe considerar la humedad presente. Evaluamos la energía latente de las masas de aire para establecer cuánto calor y vapor pueden acumularse antes de que la atmósfera se vuelva inestable”.

El equilibrio entre el calor
El equilibrio entre el calor y la humedad acumulados en la atmósfera indica cuándo se romperá la inversión y se liberarán tormentas violentas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equilibrio entre calor y humedad acumulados indica cuándo se romperá la inversión, liberando energía en forma de tormentas violentas y precipitaciones intensas.

Cambios climáticos y nuevos puntos críticos

El estudio advierte que la persistencia de las inversiones atmosféricas podría intensificarse con el calentamiento global, ya que el aire se calienta y puede retener más humedad. Regiones al este de las Montañas Rocosas en Estados Unidos suelen experimentar inversiones prolongadas debido a las condiciones geográficas que facilitan la circulación de aire cálido sobre áreas más frías.

El investigador posdoctoral Funing Li señaló a MIT News que el este y medio oeste de Estados Unidos y el este de Asia pueden convertirse en nuevos puntos críticos de calor húmedo en el futuro. La presencia de cadenas montañosas como las Rocosas contribuye a reforzar estas inversiones duraderas.

La persistencia e intensidad de
La persistencia e intensidad de las inversiones atmosféricas pueden incrementarse con el cambio climático, aumentando el riesgo de fenómenos extremos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tamarin-Brodsky advirtió que el aumento de la temperatura atmosférica permitirá que se retenga más humedad, incrementando el riesgo de olas de calor húmedo en regiones poco preparadas, según MIT News.

Por su parte, Li afirmó: “Cuanto más estable sea la inversión, mayor será la capacidad de la región para acumular calor y humedad, y más intensas serán las tormentas cuando la barrera finalmente se rompa”.

Una nueva perspectiva para la predicción

El enfoque del MIT permite
El enfoque del MIT permite prever riesgos de tormentas extremas y anticipar episodios críticos en comunidades vulnerables a la acumulación de calor y humedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nuevo enfoque propuesto por el MIT permite anticipar el alcance de las olas de calor húmedo y la gravedad de los episodios convectivos en comunidades que podrían transformarse en regiones críticas de acumulación de calor y humedad y escenario de tormentas de gran magnitud debido a la persistencia de la inversión atmosférica.

Esta herramienta resulta fundamental para autoridades y científicos que buscan prevenir desastres y proteger a la población vulnerable.

