Medio Ambiente

Advierten que la acidez del mar aumenta más rápido de lo pensado y amenaza la vida marina

La investigación de la Universidad de St. Andrews detectó cómo el dióxido de carbono de actividades humanas acelera el proceso de acidificación. Qué aconsejan

El aumento de la acidez
El aumento de la acidez del mar amenaza la vida marina y pone en riesgo la biodiversidad de las zonas costeras./ University of St Andrews

Científicos advirtieron que la acidez del mar aumenta mucho más rápido de lo esperado.

Una investigación de la Universidad de St. Andrews en el Reino Unido planteó que “algunas zonas costeras se volverán mucho más ácidas de lo que se pensaba”.

El dióxido de carbono que se libera por actividades humanas llega hasta el océano y se disuelve en el agua. Esto eleva la acidez y puede dañar la vida marina. Así, peligran peces, moluscos y todas las especies que sostienen a las comunidades.

El estudio fue publicado en la revista Nature Communications y destaca la importancia del afloramiento en este problema.

Un estudio de la Universidad
Un estudio de la Universidad de St. Andrews revela que la acidificación oceánica avanza más rápido de lo previsto en regiones con afloramiento/Archivo MC GILL UNIVERSITY

El afloramiento es un proceso donde aguas profundas y frías suben cerca de la costa, trayendo nutrientes y mucha acidez. Estas aguas, cuando suben, ya son ácidas y se mezclan con aún más dióxido de carbono.

Cuando los restos de organismos se descomponen en el fondo, liberan más dióxido de carbono.

Al llegar a la superficie, el agua toma todavía más dióxido de carbono del aire y se vuelve incluso más ácida. Por eso, los océanos con afloramiento son focos clave para entender este cambio.

El papel del afloramiento

El dióxido de carbono generado
El dióxido de carbono generado por actividades humanas se disuelve en el océano y eleva la acidez del agua. Afecta a peces y moluscos. (Imagen ilustrativa Infobae)

El equipo científico del estudio analizó el pasado marino con muestras de coral antiguo. Sus esqueletos cuentan la historia de la química del océano. También usaron isótopos de boro para medir la acidez a lo largo de los años.

Compararon estos datos con simulaciones para analizar qué podría pasar en el futuro cercano.

Así, detectaron que donde hay afloramiento, la acidez sube más rápido que solo por dióxido de carbono atmosférico. Esto hace que regiones como la Corriente de California sean ejemplos mundiales del fenómeno.

Las corrientes de California, Humboldt,
Las corrientes de California, Humboldt, Benguela y Canarias son ejemplos clave de cómo el afloramiento intensifica la acidificación marina./Archivo Freepik

La Corriente de Humboldt en Perú, y las de Benguela y Canarias en África occidental, también presentan afloramiento.

Allí, el cambio se siente más y puede poner en peligro tanto a la biodiversidad como a la economía local. La alimentación y el trabajo de muchas familias dependen de estos ecosistemas.

“El pronóstico de cómo responderán los sistemas de afloramiento al cambio climático es sumamente complejo, ya que las influencias humanas se mezclan con las fuentes naturales de acidez”, explicaron los investigadores.

Por eso, conocer y vigilar este proceso resulta esencial para la ciencia y para la vida cotidiana.

Zonas en alerta y caminos posibles

El uso de tecnologías verdes,
El uso de tecnologías verdes, como vehículos eléctricos y bombas de calor, contribuye a reducir la acidificación del mar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El destino de las costas no solo está en manos de la ciencia, sino también en las pequeñas acciones diarias.

Las tecnologías verdes como los vehículos eléctricos o las bombas de calor ayudan a reducir el dióxido de carbono, lo que frena la acidificación del mar. Así, cada avance tecnológico impacta directamente en los océanos.

Proteger los sistemas de afloramiento
Proteger los sistemas de afloramiento es fundamental para conservar la biodiversidad y garantizar el sustento de millones de personas/Archivo PLYMOUTH MARINE LABORATORY

El océano es el termómetro global que nos muestra cómo cambia el planeta. Cuando el mar se vuelve más ácido, el alerta no es solo para científicos: avisa a todos sobre la importancia de cuidar el ambiente. Prevenir daños mayores en la vida marina es tarea de todos.

Corrientes como la de California, Humboldt, Benguela y Canarias dejan ver el impacto de este cambio. Los científicos resaltaron que proteger estos lugares es clave para conservar la biodiversidad, el trabajo y la alimentación de millones de personas.

