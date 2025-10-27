Cómo convertir los plásticos automotrices en un activo circular

La industria automotriz enfrenta una presión regulatoria sin precedentes para reciclar plásticos y avanzar hacia la economía circular. (AP Foto/Odelyn Joseph, Archivo)

La industria automotriz afronta una presión creciente por el manejo de los plásticos, materiales que han permitido vehículos más ligeros y eficientes, pero que ahora representan un problema ambiental significativo. De acuerdo con el World Economic Forum, aunque estos plásticos fueron clave para mejorar el diseño y el rendimiento de los automóviles, la mayoría termina como residuo una vez finalizada la vida útil del vehículo.

Actualmente, solo un 3% de los plásticos empleados logra reincorporarse al ciclo productivo a través del reciclaje. Con la inminente entrada en vigor de nuevas normas europeas, los fabricantes y proveedores enfrentan un escenario sin precedentes: la transformación de sus procesos ya no es una opción, sino una urgencia regulatoria.

El uso de plásticos en automóviles constituye entre un 12% y un 15% de la demanda global de estos materiales. En 2023, la producción mundial de plásticos reforzados con fibra ascendió a 13.000 kilotoneladas, de las cuales tres millones de toneladas se destinaron a la industria automotriz.

in embargo, el reciclaje de estos compuestos continúa siendo complejo, ya que los plásticos reforzados, fundamentales para reducir el peso y mejorar la eficiencia de los vehículos, sufren degradación en el proceso, perdiendo valor. Según el Centro Común de Investigación de la Unión Europea, citado por el World Economic Forum, apenas el 3% de dichos plásticos vuelve al mercado en forma reciclada, dejando rezagados los avances hacia la economía circular.

El auge de los vehículos eléctricos aumenta la demanda de plásticos ligeros y complica el desafío del reciclaje. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Regulación europea redefine los estándares

La Unión Europea revisa actualmente la normativa para la gestión de vehículos al final de su vida útil. Las propuestas respaldadas por el Parlamento Europeo establecen que, en seis años tras la entrada en vigor de la nueva regulación, los vehículos deberán incorporar al menos un 20% de plásticos reciclados, porcentaje que aumentará hasta un 25% en diez años, condicionado a la disponibilidad y el costo de estos materiales. Además, parte de ese contenido reciclado deberá provenir de vehículos fuera de uso, no solo de residuos industriales o de preconsumo.

La Comisión Europea podrá autorizar exenciones temporales si la oferta de plásticos reciclados resulta insuficiente o si el mercado lo imposibilita, lo que evidencia la complejidad de la cadena de suministro. Según el World Economic Forum, esta transformación convierte la circularidad de los plásticos de una intención voluntaria en una obligación legal, exigiendo una colaboración estrecha para rediseñar piezas, certificar materiales e incrementar la infraestructura de recogida y procesamiento.

Innovación y colaboración para una circularidad real

La búsqueda de soluciones tecnológicas y de diseño se ha transformado en un eje clave para avanzar hacia la economía circular. Un automóvil puede integrar numerosos tipos de plásticos —polipropileno, poliuretanos, nailon, polietileno—, cada uno con desafíos propios en su reciclaje. El reciclaje mecánico, consolidado en la industria, permite reutilizar termoplásticos mediante procesos físicos como la trituración, aunque reduce su eficacia ante compuestos complejos.

El reciclaje termo-mecánico busca preservar la estructura de las fibras al fundir y reformar los plásticos reforzados, pero aún enfrenta limitaciones. Por su parte, el reciclaje físico, a través de la disolución selectiva, descompone los plásticos en sus bloques moleculares, permitiendo su reutilización en materiales de alta calidad.

El diseño pensado para la reciclabilidad destaca como principio esencial. Surgen innovaciones con materiales biobasados, como fibras de cáñamo, lino o bambú, y polímeros como PHA o PLA, que pueden reducir la dependencia de recursos fósiles y la huella ambiental de los vehículos. Empresas como Bcomp desarrollan estos materiales para la industria automotriz, aunque su adopción permanece restringida por obstáculos de integración y la necesidad de crear nuevas cadenas de suministro.

El World Economic Forum subraya que, mientras progresa la integración de materiales alternativos, resulta fundamental potenciar el reciclaje y la reutilización de los plásticos ya existentes en el mercado, para maximizar su uso y evitar nuevos residuos.

La colaboración entre fabricantes, proveedores y recicladores es esencial para lograr la circularidad de los plásticos en el sector automotriz. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desafíos compartidos en un sector en transformación

La colaboración sectorial emerge como condición indispensable ante este reto. Ningún actor del ecosistema puede resolver de manera aislada el problema del reciclaje de plásticos. El avance requiere cooperación entre fabricantes, proveedores, recicladores y centros de investigación. Compartir información precisa sobre materiales y el diseño de componentes facilita el desmontaje y el reciclaje. Iniciativas como Automotive Plastics Circularity de la Global Impact Coalition y eventos internacionales como la feria K 2025 en Düsseldorf ofrecen plataformas para compartir soluciones y fomentar proyectos colaborativos. Además, organizaciones como TNO impulsan enfoques integrados para sortear barreras sistémicas y construir hojas de ruta conjuntas que agilicen la transición hacia soluciones más circulares y sostenibles.

La expansión de los vehículos eléctricos agrava este desafío. Estos automóviles utilizan una mayor cantidad de plásticos ligeros para optimizar su autonomía, incrementando la demanda de materiales que resultan más difíciles de reciclar. Si no se establecen estrategias de reciclaje a gran escala, el crecimiento de la movilidad eléctrica podría provocar una nueva ola de residuos, advirtió el World Economic Forum. La industria debe impedir que el remedio a un problema medioambiental ocasione la aparición de otro.

En este escenario, la circularidad de los plásticos para automoción se convierte en una exigencia regulatoria, ambiental y económica impostergable, redefiniendo las prioridades del sector y determinando el rumbo hacia una industria verdaderamente sostenible.