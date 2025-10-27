Medio Ambiente

Cómo convertir los plásticos automotrices en un activo circular

La presión regulatoria y los desafíos técnicos obligan a repensar la producción y el diseño de vehículos

Por Bautista Sanjurjo

Guardar
La industria automotriz enfrenta una
La industria automotriz enfrenta una presión regulatoria sin precedentes para reciclar plásticos y avanzar hacia la economía circular. (AP Foto/Odelyn Joseph, Archivo)

La industria automotriz afronta una presión creciente por el manejo de los plásticos, materiales que han permitido vehículos más ligeros y eficientes, pero que ahora representan un problema ambiental significativo. De acuerdo con el World Economic Forum, aunque estos plásticos fueron clave para mejorar el diseño y el rendimiento de los automóviles, la mayoría termina como residuo una vez finalizada la vida útil del vehículo.

Actualmente, solo un 3% de los plásticos empleados logra reincorporarse al ciclo productivo a través del reciclaje. Con la inminente entrada en vigor de nuevas normas europeas, los fabricantes y proveedores enfrentan un escenario sin precedentes: la transformación de sus procesos ya no es una opción, sino una urgencia regulatoria.

El uso de plásticos en automóviles constituye entre un 12% y un 15% de la demanda global de estos materiales. En 2023, la producción mundial de plásticos reforzados con fibra ascendió a 13.000 kilotoneladas, de las cuales tres millones de toneladas se destinaron a la industria automotriz.

in embargo, el reciclaje de estos compuestos continúa siendo complejo, ya que los plásticos reforzados, fundamentales para reducir el peso y mejorar la eficiencia de los vehículos, sufren degradación en el proceso, perdiendo valor. Según el Centro Común de Investigación de la Unión Europea, citado por el World Economic Forum, apenas el 3% de dichos plásticos vuelve al mercado en forma reciclada, dejando rezagados los avances hacia la economía circular.

El auge de los vehículos
El auge de los vehículos eléctricos aumenta la demanda de plásticos ligeros y complica el desafío del reciclaje. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Regulación europea redefine los estándares

La Unión Europea revisa actualmente la normativa para la gestión de vehículos al final de su vida útil. Las propuestas respaldadas por el Parlamento Europeo establecen que, en seis años tras la entrada en vigor de la nueva regulación, los vehículos deberán incorporar al menos un 20% de plásticos reciclados, porcentaje que aumentará hasta un 25% en diez años, condicionado a la disponibilidad y el costo de estos materiales. Además, parte de ese contenido reciclado deberá provenir de vehículos fuera de uso, no solo de residuos industriales o de preconsumo.

La Comisión Europea podrá autorizar exenciones temporales si la oferta de plásticos reciclados resulta insuficiente o si el mercado lo imposibilita, lo que evidencia la complejidad de la cadena de suministro. Según el World Economic Forum, esta transformación convierte la circularidad de los plásticos de una intención voluntaria en una obligación legal, exigiendo una colaboración estrecha para rediseñar piezas, certificar materiales e incrementar la infraestructura de recogida y procesamiento.

Innovación y colaboración para una circularidad real

La búsqueda de soluciones tecnológicas y de diseño se ha transformado en un eje clave para avanzar hacia la economía circular. Un automóvil puede integrar numerosos tipos de plásticos —polipropileno, poliuretanos, nailon, polietileno—, cada uno con desafíos propios en su reciclaje. El reciclaje mecánico, consolidado en la industria, permite reutilizar termoplásticos mediante procesos físicos como la trituración, aunque reduce su eficacia ante compuestos complejos.

El reciclaje termo-mecánico busca preservar la estructura de las fibras al fundir y reformar los plásticos reforzados, pero aún enfrenta limitaciones. Por su parte, el reciclaje físico, a través de la disolución selectiva, descompone los plásticos en sus bloques moleculares, permitiendo su reutilización en materiales de alta calidad.

El diseño pensado para la reciclabilidad destaca como principio esencial. Surgen innovaciones con materiales biobasados, como fibras de cáñamo, lino o bambú, y polímeros como PHA o PLA, que pueden reducir la dependencia de recursos fósiles y la huella ambiental de los vehículos. Empresas como Bcomp desarrollan estos materiales para la industria automotriz, aunque su adopción permanece restringida por obstáculos de integración y la necesidad de crear nuevas cadenas de suministro.

El World Economic Forum subraya que, mientras progresa la integración de materiales alternativos, resulta fundamental potenciar el reciclaje y la reutilización de los plásticos ya existentes en el mercado, para maximizar su uso y evitar nuevos residuos.

La colaboración entre fabricantes, proveedores
La colaboración entre fabricantes, proveedores y recicladores es esencial para lograr la circularidad de los plásticos en el sector automotriz. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desafíos compartidos en un sector en transformación

La colaboración sectorial emerge como condición indispensable ante este reto. Ningún actor del ecosistema puede resolver de manera aislada el problema del reciclaje de plásticos. El avance requiere cooperación entre fabricantes, proveedores, recicladores y centros de investigación. Compartir información precisa sobre materiales y el diseño de componentes facilita el desmontaje y el reciclaje. Iniciativas como Automotive Plastics Circularity de la Global Impact Coalition y eventos internacionales como la feria K 2025 en Düsseldorf ofrecen plataformas para compartir soluciones y fomentar proyectos colaborativos. Además, organizaciones como TNO impulsan enfoques integrados para sortear barreras sistémicas y construir hojas de ruta conjuntas que agilicen la transición hacia soluciones más circulares y sostenibles.

La expansión de los vehículos eléctricos agrava este desafío. Estos automóviles utilizan una mayor cantidad de plásticos ligeros para optimizar su autonomía, incrementando la demanda de materiales que resultan más difíciles de reciclar. Si no se establecen estrategias de reciclaje a gran escala, el crecimiento de la movilidad eléctrica podría provocar una nueva ola de residuos, advirtió el World Economic Forum. La industria debe impedir que el remedio a un problema medioambiental ocasione la aparición de otro.

En este escenario, la circularidad de los plásticos para automoción se convierte en una exigencia regulatoria, ambiental y económica impostergable, redefiniendo las prioridades del sector y determinando el rumbo hacia una industria verdaderamente sostenible.

Temas Relacionados

Unión EuropeaEconomía circularReciclajeAutos eléctricosNewsroom BUE

Últimas Noticias

¿Por qué algunas flores atraen más insectos? La respuesta de los científicos

Un equipo internacional analizó especies de plantas alpinas y descubrió cómo las características químicas del perfume floral influyen en la diversidad de polinizadores y microorganismos

¿Por qué algunas flores atraen

A días de la cumbre contra el cambio climático, Brasil autorizó la perforación petrolera en la desembocadura del río Amazonas

Las protestas de los indígenas y los ecologistas suponen un “efecto boomerang” para una COP30 que comenzará ya con muchas críticas en Bélem

A días de la cumbre

Seis murciélagos sorprenden a científicos por su brillo verde bajo luz ultravioleta

Un equipo de investigadores de Estados Unidos describió el fenómeno de fotoluminiscencia en los mamíferos voladores. Cuál es la pregunta que se generó a partir del hallazgo, según le revelaron a Infobae

Seis murciélagos sorprenden a científicos

Los rayos menos intensos también pueden provocar incendios devastadores

El hallazgo científico publicado en Science desafía teorías anteriores, al demostrar que no solo los rayos más potentes pueden iniciar tragedias en regiones montañosas con condiciones extremas

Los rayos menos intensos también

Plásticos en Argentina: ya se detectan residuos en nidos de aves y en la red alimentaria de peces que consumen aves marinas

Dos grupos científicos del Conicet, la Universidad Nacional de La Plata y otras instituciones publicaron estudios que registran la presencia de fragmentos de basura en la fauna local. Contaron a Infobae qué medidas aconsejan para frenar la acumulación de plásticos

Plásticos en Argentina: ya se
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Por qué algunas flores atraen

¿Por qué algunas flores atraen más insectos? La respuesta de los científicos

Gustavo Petro respondió al senador de EE. UU. que habló de un posible ataque a Colombia y Venezuela: “Algo nunca visto”

¿El estado de emergencia tiene horario?: conoce este detalle sobre la medida para Lima y Callao

Karina García y Yina Calderón vuelven a estar juntas en un ‘reality’: así lo confirmó la paisa en sus redes sociales

Este es el teleférico más alto de España: con más de 3500 metros de altitud y dentro de un parque nacional que es Patrimonio de la Humanidad

INFOBAE AMÉRICA
El Cuerno de África al

El Cuerno de África al borde de un nuevo conflicto entre Eritrea y Etiopía

Qué le ocurre al cuerpo al atravesar la “zona de la muerte” en el Monte Everest y por qué es tan desafiante

El próximo iPad Pro usará una cámara de vapor para dispersar el calor

Temblor en Chile hoy: magnitud y epicentro reportados por el CSN

Milei aplaza la reforma del Gabinete y lo supedita a la nueva composición del Parlamento

ENTRETENIMIENTO

Taylor Sheridan dejará Paramount para

Taylor Sheridan dejará Paramount para unirse a NBCUniversal: ¿qué pasará con “Yellowstone”?

Selena Gomez reveló por qué decidió mantener su boda en privado

Megan Fox aceptó el papel en ‘Jennifer’s Body’ para lidiar con su abrumadora fama: “Estaba tan perdida”

Ghislaine Maxwell y George Clooney tuvieron un encuentro íntimo según el libro póstumo de Virginia Giuffre

Demi Moore dijo que Tom Cruise se sintió “incómodo” por su embarazo durante el rodaje de “A Few Good Men”