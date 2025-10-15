Medio Ambiente

Entre leyendas, mitos y temores: los lobos vuelven a Dinamarca y encienden un debate nacional

La reaparición de la especie, ausente desde 1813, provoca enfrentamientos entre productores, ambientalistas y generaciones. Las claves de los cambios legales que generan conflictos entre valores locales y directivas europeas

Por Nicolás Sturtz

Guardar
La presencia de lobos en
La presencia de lobos en Dinamarca, tras dos siglos de ausencia, divide a la sociedad y enfrenta generaciones

La reaparición de los lobos en Dinamarca, tras más de dos siglos de ausencia, ha desencadenado un profundo debate en el país. Desde que en 2012 un lobo procedente de Alemania cruzó la frontera hasta la península de Jutlandia, la especie se ha restablecido lentamente: hoy en Dinamarca viven poco más de 40 ejemplares y al menos siete parejas reproductoras confirmadas.

Para muchos, este fenómeno representa un éxito en la conservación europea. Sin embargo, en tierras danesas ha abierto una grieta social, cultural y política, tal como señalan los expertos consultados por The Conversation.

Entre el mito y la realidad: el regreso del lobo reaviva temores y despierta polémicas en el campo danés

Los lobos fueron exterminados en Dinamarca en 1813 y durante generaciones sobrevivieron solo en relatos y leyendas. La presencia, registrada oficialmente en 2012 y consolidada en 2017 con el primer grupo reproductor en más de 200 años, impactó en un territorio densamente agrícola y altamente fragmentado.

Aunque la población actual de lobos es reducida —lejos de los más de 1.000 ejemplares que habitan países como Alemania, Italia, Polonia, España o Rumanía—, su regreso ha sido suficiente para instalar discusiones sobre la seguridad, la ganadería y el equilibrio ambiental.

La población de lobos en
La población de lobos en Dinamarca supera los 40 ejemplares y genera preocupación entre agricultores y ganaderos

Las reacciones evidencian una profunda división social. Muchos agricultores y habitantes rurales ven al lobo como una amenaza directa a sus animales y estilo de vida. El temor a ataques sobre el ganado y la inquietud por la seguridad de los niños en entornos naturales han crecido, pese a que los conflictos reales con humanos son extremadamente escasos.

Generaciones enfrentadas por el lobo

El debate supera la simple interacción entre campo y ciudad. Una encuesta de YouGov, mencionada por The Conversation, muestra que el 43% de los daneses no considera que los lobos sean beneficiosos para la naturaleza, frente a un 30% que sí lo cree y un 27% indeciso.

El apoyo es claramente mayor entre los jóvenes de 18 a 34 años —más del 50%— y en votantes de partidos verdes o de izquierda, mientras que los mayores de 55 años y casi el 60% de los mayores de 73 rechazan la presencia del lobo. El animal se ha convertido en un símbolo de las tensiones políticas y generacionales en Dinamarca.

Leyes, polémicas y Europa como telón de fondo

El gobierno danés respondió con medidas híbridas, presionado por el debate social y los cambios legales en la Unión Europea. Tras la decisión comunitaria de rebajar el estatus de protección de los lobos, Dinamarca permite desde este año abatir ejemplares denominados problemáticos: aquellos que atacan repetidamente ganado protegido o frecuentan áreas urbanas.

El regreso del lobo a
El regreso del lobo a Dinamarca revive leyendas, tradiciones y el debate sobre la identidad ambiental del país

La primera licencia oficial para eliminar un lobo involucrado en ataques a ovejas se otorgó en septiembre. Al mismo tiempo, especialistas alertan sobre la posible existencia de caza ilegal, ante la desaparición inexplicada de algunos animales, mientras que los conservacionistas temen la futura introducción de cupos de caza, como ocurre en Suecia, según indicaron expertos consultados por The Conversation.

Un animal que despierta pasiones: entre la tradición cultural y los desafíos de la Dinamarca moderna

Mucho más que un depredador, el lobo es un protagonista del imaginario cultural danés y está presente en relatos, leyendas y tradiciones nórdicas. Ha simbolizado tanto el peligro como la regeneración natural. Pero Dinamarca, a diferencia de Yellowstone, está marcada por granjas, pueblos y carreteras; las condiciones para un reequilibrio ecológico pleno son muy diferentes.

Para unos, el regreso del lobo expresa la capacidad de la naturaleza para recuperarse; para otros, representa una amenaza concreta a la vida rural y la producción.

Hoy, el debate en torno al lobo revela un país donde el territorio y la convivencia con la fauna silvestre pasan a segundo plano: las posiciones se definen por generaciones, valores y posturas políticas. Así, el lobo volvió a ser protagonista, no solo de los bosques de Dinamarca, sino de una discusión nacional sobre la identidad ambiental y el rumbo rural del país.

Temas Relacionados

Lobos en DinamarcaConservación de especiesAgricultores danesesUnión EuropeaDinamarcaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Noruega impulsa un cambio social y ecológico radical para erradicar el plástico del mar

Un novedoso enfoque apuesta por la transformación de actitudes colectivas y la priorización de la salud marítima, impulsando medidas pioneras dirigidas a reducir la presencia de residuos en los ecosistemas oceánicos

Noruega impulsa un cambio social

La musaraña fue declarada extinta en Australia: las razones de su desaparición

La nueva extinción fue confirmada en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Evidenció el devastador impacto de especies invasoras y enfermedades en los ecosistemas aislados

La musaraña fue declarada extinta

Descubrieron en La Rioja uno de los dinosaurios más antiguos del mundo

Científicos del Conicet, el Museo Argentino de Ciencias Naturales y universidades públicas identificaron a la nueva especie que llamaron Huayracursor jaguensis. Combina características nunca vistas en ejemplares de hace más de 220 millones de años

Descubrieron en La Rioja uno

Récord histórico de CO2 en la atmósfera alarma a la ONU

La Organización Meteorológica Mundial advirtió sobre el mayor nivel de dióxido de carbono registrado, impulsando fenómenos extremos y poniendo en duda la capacidad global para frenar el calentamiento del planeta

Récord histórico de CO2 en

El camino hacia la COP30 ingresa en su recta final sin despejar dudas sobre financiación

Los debates previos a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, cuya inauguración está prevista para el 10 de noviembre en Belém, concluyeron con la última ronda de consultas entre los negociadores

El camino hacia la COP30
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
EN VIVO: ‘Victoria’s Secret Fashion

EN VIVO: ‘Victoria’s Secret Fashion Show 2025′ suena a Colombia con la presentación de Karol G, siga la transmisión

Estudiantes de distintos estados se unen a nivel nacional para apoyar a damnificados por las lluvias

Video: la impactante explosión que destruyó 4 toneladas de material de guerra de la disidencia de ‘Walter Mendoza’, que se apartó de la Segunda Marquetalia

Exinterventor de Nueva EPS, sancionado por incumplir tutela a paciente de 75 años, sería el nuevo superintendente de Salud

Metro CDMX y Metrobús hoy 15 de octubre: activan marcha lenta en Líneas 3, 4, 5, 8 y B por lluvias

INFOBAE AMÉRICA
Iñigo Martínez: "Que esté a

Iñigo Martínez: "Que esté a favor de la independencia no quiere decir que no tenga que ir a la selección"

La Unión Europea pidió al G7 un acuerdo para financiar a Ucrania con activos rusos inmovilizados

Putin firma la ley que facilita los procesos penales contra agentes extranjeros

Principales titulares de los periódicos para el jueves 16 de octubre

Hallan documentos inéditos de los primeros castigos capitales y reconstruyen el significado social de esta pena en la Edad Media

ENTRETENIMIENTO

La novia de Liam Payne

La novia de Liam Payne reveló cómo conmemorará el primer aniversario de la muerte del cantante

Colin Farrell y el rodaje extremo “Maldita suerte”: cómo el actor pone a prueba sus límites y revoluciona su carrera

La última borrachera de Gwyneth Paltrow junto a Cameron Diaz: “Fui al baño a vomitar y luego regresé como si nada”

“Los Supersónicos”: Jim Carrey está en negociaciones para protagonizar el próximo live-action

Daniel Day Lewis defendió la actuación de método ante las críticas: “Solo es una forma de liberarse”