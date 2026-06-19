Incendios forestales en Groenlandia en pleno junio: la señal que preocupa a científicos y autoridades

Groenlandia enfrenta incendios forestales fuera de temporada, un fenómeno que en décadas anteriores era prácticamente inexistente en la isla (Imagen Ilustrativa Infobae)

Groenlandia, tradicionalmente reconocida por sus extensos paisajes cubiertos de hielo, enfrenta una situación inusual: incendios forestales fuera de la temporada habitual. El fenómeno, que en décadas anteriores era prácticamente inexistente en la isla, ahora preocupa a científicos y autoridades.

Las recientes apariciones de focos en pleno mes de junio reavivaron el debate sobre las consecuencias directas del cambio climático en regiones árticas donde los incendios de vegetación eran históricamente poco frecuentes.

PUBLICIDAD

El análisis de imágenes satelitales y el seguimiento de las condiciones meteorológicas confirman, según autoridades, que el calentamiento global y fenómenos climáticos como El Niño están detrás del aumento y la anticipación de los incendios. Además, la sequía y las altas temperaturas volvieron inflamable la vegetación de la tundra, exponiendo a Groenlandia a riesgos ambientales inéditos.

El cambio climático y los incendios tempranos

Según Karl Brix Zinglersen, responsable del Departamento de Medioambiente y Minerales del Instituto de Recursos Naturales de Groenlandia, los incendios forestales en la isla constituyen un fenómeno reciente. Informó a AFP que “es raro que estos fuegos ocurran tan temprano como en junio” y atribuyó este comportamiento al cambio climático global, en particular al calentamiento del Ártico, así como al actual efecto de El Niño.

PUBLICIDAD

La sequía y las altas temperaturas volvieron inflamable la vegetación de la tundra, exponiendo a Groenlandia a riesgos ambientales inéditos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de 2008, los investigadores no encontraron huellas de incendios de vegetación en Groenlandia tras revisar imágenes satelitales. Sin embargo, entre 2008 y 2020, se registraron 21 incendios, casi todos en julio y agosto, durante períodos de clima cálido y seco.

El caso de 2026 resulta excepcional porque los incendios comenzaron en junio, antes de lo habitual. La zona occidental de Groenlandia, donde se produjeron la mayoría de los focos, experimentó semanas de sol y pocas precipitaciones. Esta combinación provocó que la vegetación se seque y se torne altamente inflamable, una situación que alarma a los expertos del instituto.

PUBLICIDAD

Respuesta local y consecuencias a largo plazo

El municipio de Sermersooq, que incluye la capital Nuuk, emitió recomendaciones a la población para evitar incendios, sugiriendo utilizar únicamente áreas designadas para fogatas o barbacoas. Según AFP, los incendios recientes no causaron heridos y los servicios de emergencia lograron extinguirlos rápidamente.

El posteo del programa de la Unión Europea de observación y monitorización, Copernicus, en X muestra imágenes satelitales del 14 y 16 de junio, donde se aprecia el incendio activo y la marca dejada por el fuego cerca de Sisimiut. Estas imágenes permiten monitorear en tiempo real la evolución de los incendios y sus efectos sobre el paisaje ártico.

PUBLICIDAD

En 2026 los incendios comenzaron en junio, antes de lo habitual, y la zona occidental de Groenlandia experimentó semanas de sol y pocas lluvias (@CopernicusEU)

La liberación de carbono negro, un residuo similar al hollín, preocupa a los científicos porque puede ser transportado por el viento y depositarse sobre el hielo, acelerando su derretimiento. Este fenómeno agrava el retroceso de los glaciares, uno de los principales indicadores del calentamiento global.

Las autoridades y la comunidad científica coinciden en que la continuidad de estos incendios podría transformar radicalmente el ecosistema de Groenlandia, haciendo necesario reforzar las medidas de prevención y monitoreo en una región donde, hasta hace poco, el fuego era casi desconocido.

PUBLICIDAD

Otras consecuencias del cambio climático en Groenlandia: el retroceso del hielo transforma el nivel del mar

Según una investigación publicada en Nature Communications, el derretimiento acelerado de la capa de hielo en Groenlandia provoca un efecto paradójico: mientras el deshielo contribuye a la subida global del nivel de los océanos, en las costas de la isla el nivel local del mar descenderá en las próximas décadas.

Este fenómeno se conoce como ajuste isostático glacial. Sucede cuando el suelo, que antes estaba aplastado por el peso del hielo, comienza a elevarse al desaparecer ese peso. El estudio calcula que para el año 2100 el nivel del mar en partes del oeste y sur de Groenlandia podría bajar entre uno y casi cuatro metros, lo que cambiaría la forma de la costa y afectaría a los animales y plantas que viven en el mar cerca de la orilla.

PUBLICIDAD

La magnitud de los cambios en Groenlandia dependerá de las emisiones globales de dióxido de carbono en las próximas décadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, este levantamiento del terreno ocurre mucho más rápido de lo que los científicos pensaban. Las mediciones con GPS muestran que tanto la capa exterior de la Tierra como el material más profundo debajo de Groenlandia pueden responder en décadas, en vez de miles de años como se creía antes. La pérdida de tanto hielo no solo permite que el suelo suba, sino que también reduce la fuerza con la que el hielo atraía el agua del mar, lo que hace que el nivel del mar baje aún más en esa zona.

Estos cambios generan desafíos inéditos para la navegación y la infraestructura, ya que zonas portuarias podrían quedar inutilizadas y los fiordos se secarían parcialmente, afectando la economía local y la seguridad alimentaria.

PUBLICIDAD

La magnitud de estos cambios dependerá directamente de las emisiones globales de dióxido de carbono en las próximas décadas. Si siguen en aumento, el descenso local del mar junto a glaciares como el Helheim podría llegar a 3,8 metros para el año 2100; si se logra limitar el calentamiento a 2 °C, la caída sería de aproximadamente medio metro.

Estos resultados obligan a replantear la manera en que científicos y autoridades preparan a Groenlandia frente a los retos de un entorno costero en transformación.

PUBLICIDAD