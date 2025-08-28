Medio Ambiente

Cuánto tarda un bosque en recuperarse después de un incendio

La intensidad, el tipo de superficie y el impacto del cambio climático determinan si la naturaleza logra regenerarse de manera natural o requiere intervención humana

Por Brisa Bujakiewicz

La recuperación de los bosques
La recuperación de los bosques tras un incendio puede tardar décadas o siglos, dependiendo de la intensidad del fuego, el tipo de ecosistema y el impacto del cambio climático (Europa Press)

El silencio tras un incendio forestal resulta inquietante. Árboles ennegrecidos se levantan como esqueletos, el suelo se cubre de cenizas y apenas se perciben rastros de vida. Sin embargo, bajo esa apariencia muerta, la naturaleza guarda una capacidad de regeneración que, aunque lenta y desigual, persiste. La recuperación de un bosque no es automática: puede tardar décadas, incluso siglos, y cada vez está más condicionada por el cambio climático y las actividades humanas.

Según explicó el medio español, El Periódico, en los incendios mediterráneos lo habitual era que, tras un fuego, los pinares se regeneraran con rapidez gracias a su capacidad de rebrotar de semillas y raíces resistentes. Sin embargo, estudios recientes muestran un cambio: en lugar de densos bosques de pinos, surgen paisajes más abiertos con matorrales, encinas y robles jóvenes. Esta regeneración heterogénea responde al aumento de las temperaturas y a las sequías recurrentes, que reducen la viabilidad de los piñones y limitan la expansión de los pinos carrascos.

De acuerdo con Meteored, la velocidad de regeneración depende de tres factores principales: el tipo de ecosistema, el clima y la intensidad del incendio. En bosques mediterráneos, los primeros brotes de hierbas y arbustos aparecen en semanas, estabilizan el suelo y facilitan la llegada de otras especies. Pero en coníferas de zonas frías, el proceso puede tardar un siglo. La severidad del fuego es crucial: si calcina el suelo y destruye las reservas de semillas, la regeneración natural se retrasa varias generaciones humanas.

El cambio climático y las
El cambio climático y las actividades humanas dificultan la regeneración natural de los bosques afectados por incendios, alterando la biodiversidad y la estructura de los ecosistemas (EFE/ Sxenick)

Asimismo, un informe de la FAO detalló que los incendios alteran la biodiversidad al eliminar hábitats y favorecer la expansión de especies invasoras. La pérdida de cobertura vegetal afecta a insectos, aves y mamíferos, que necesitan refugios y alimento. En algunos bosques tropicales, los incendios de gran intensidad transforman la estructura del ecosistema, reemplazando la selva siempreverde por vegetación dominada por pocas especies resistentes al fuego y malezas inflamables.

Muchas especies mediterráneas cuentan con mecanismos de adaptación al fuego. Encinas y alcornoques rebrotan desde raíces y cortezas, mientras que pinos como el pinaster o el halepensis liberan semillas tras el calor de las llamas. Estas adaptaciones explican por qué, en incendios de baja o media intensidad, el rebrote puede ser visible en meses y la cobertura vegetal recuperarse en menos de una década. No obstante, para que un bosque maduro recupere su estructura completa se necesitan varias décadas.

El cambio climático como variable crítica

El cambio climático modifica los patrones históricos de regeneración. Según indicó Meteored, desde 2010 el tiempo promedio de recuperación de la densidad vegetal aumentó: un 8 % más en vegetación, un 11 % en la estructura del dosel y un 27 % en productividad primaria, que mide la capacidad de los árboles para absorber carbono. Sequías prolongadas, olas de calor y mayor frecuencia de incendios reducen la capacidad de los ecosistemas para regenerarse y aumentan la probabilidad de que los incendios se repitan en el mismo lugar.

Las especies mediterráneas presentan adaptaciones
Las especies mediterráneas presentan adaptaciones al fuego, pero la recuperación total de un bosque maduro requiere varias décadas y depende de la severidad del incendio (EFE)

Los especialistas recomiendan no precipitarse tras un incendio. The Conversation subrayó que intervenciones rápidas de reforestación, sin un análisis previo, suelen ser costosas y poco efectivas. La prioridad debe ser proteger el suelo de la erosión y permitir que los ecosistemas adaptados al fuego se regeneren de forma natural. En áreas muy dañadas, donde el suelo pierde fertilidad, la reforestación selectiva con especies autóctonas puede ser necesaria.

Aunque los incendios representan una amenaza evidente, algunos científicos plantean que los paisajes más abiertos resultantes, con mosaicos de bosques y matorrales, pueden favorecer la biodiversidad y reducir el riesgo de grandes incendios. El investigadores Josep Maria Espelta, en dialogó con El Periódico, destacó que estos nuevos hábitats pueden ser valorados como una oportunidad para repensar el manejo forestal, siempre que se gestionen con criterio y se evite la degradación permanente.

Los incendios repetidos, la deforestación y el cambio climático amenazan con transformar de manera irreversible grandes extensiones de bosque. Si bien la naturaleza conserva mecanismos de resiliencia, la intensidad actual de los incendios y las presiones humanas dificultan que los ecosistemas recuperen sus funciones originales.

La regeneración de un bosque no se mide en años, sino en décadas o siglos. En cada paisaje calcinado, la clave es comprender que el futuro dependerá tanto de la dinámica natural como de la capacidad de las sociedades para prevenir, proteger y acompañar el lento renacer de los ecosistemas.

