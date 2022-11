Escudo Global: por qué la propuesta de reparación de daños de la crisis climática generó rechazos en la COP27

En la COP27, por Argentina estará presente el ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero. También hablarán ministros de Uruguay, Perú, Ecuador, Brasil, Paraguay y México

Primer día de la segunda semana de la COP27 en Sharm El Sheikh, en Egipto. Las negociaciones para el texto final avanzan, aunque muy lento. La superposición con el encuentro del G20 en Bali, Indonesia se cuela en la agenda. Con el intento de esquivar la definición para crear un mecanismo de financiamiento de Pérdidas y Daños causados por la crisis climática, los países desarrollados anunciaron un fondo con reminiscencias de Hollywood: se trata del Escudo Global contra el Riesgo Climático respaldado por el G7 y los países más vulnerables frente al cambio climático, un paquete destinado a ayudar a los países menos desarrollados.

El Escudo está concebido para ser “rápidamente desplegado en momentos de desastres climáticos”, según el comunicado conjunto de Alemania y del grupo V20 (ministros de Finanzas de los países más vulnerables), que aglutina a 58 países.

El programa incluye seguros contra los daños causados a los cultivos, a los edificios o los derivados de la interrupción de actividad de una empresa. “El apoyo financiero puede ser inmediato, para que un gobierno reconstruya rápidamente un puente importante o un colegio. Estamos hablando de paquetes hechos a medida, que limitan los daños derivados del clima y protegen a las personas más vulnerables”, dijo a la prensa en Sharm el Sheikh la ministra alemana de Desarrollo, Svenja Schulze.

Organizaciones de la sociedad civil cuestionaron con dureza la propuesta reparación de los países más industrializados

Entre los primeros países beneficiarios de esta novedosa estructura figura Costa Rica, así como Pakistán, Bangladesh, Filipinas, Senegal, Fiyi y Ghana. Sin embargo, no fue tan bien recibido por la sociedad civil. Se interpreta que con este tipo de anuncio lo que se pretende es dilatar un mecanismo dentro de la convención para crear un fondo permanente de financiamiento.

Mohamed Adow, director fundador de Power Shift África, dijo: “Se está haciendo mucho ruido con el Escudo Global, pero el peligro es que se trata de una iniciativa más ideada por los países ricos, para distraernos de la creación de un fondo adecuado para pérdidas y daños en la COP27. La financiación comprometida para el Escudo Global no es nueva, ni adicional. Sólo son sumas reempaquetadas de compromisos previamente anunciados. El dinero que se destina a las comunidades vulnerables es bienvenido, pero el Escudo Global no es la protección integral que su nombre sugiere. No hará nada por las víctimas de las catástrofes climáticas de aparición lenta. No podemos asegurar la protección del clima. Al fin y al cabo, el cambio climático se está agravando tanto que algunas comunidades probablemente no podrán ser aseguradas a menos que veamos reducciones de emisiones mucho más drásticas”.

Mientras tanto, en las conversaciones del G20 en Bali se está cuestionando el objetivo del 1,5ºC, y China e India son algunos de los que piden que se elimine del texto (estaba en el comunicado del G20 de 2021 de Italia). Los países del G20 son responsables del 75% de los gases de efecto invernadero y han invertido 190.000 millones de dólares en combustibles fósiles en 2021.

Precisamente, el lema “Recuperarnos juntos, recuperarnos más fuertes” es el elegido por Indonesia, la sede de esta reunión. Además del encuentro en persona, por primera vez, de los presidentes de Estados Unidos y China, Joe Biden y Xi Xinping, respectivamente, habrá dos temas centrales: La guerra entre Rusia y Ucrania y la crisis económica mundial por efecto de ese conflicto y las consecuencias de la pandemia de Covid-19.

“Estamos peligrosamente cerca de puntos de inflexión en los que el caos climático podría ser irreversible”, avisó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a los gobernantes presentes en la cumbre del G20.

“Nuestro mundo se enfrenta al momento más crucial y precario en generaciones”, dijo, con un “sistema financiero internacional moralmente en bancarrota” y en que “la gente está siendo golpeada en diferentes direcciones, maltratada por un cambio climático galopante y exprimida por una crisis del coste de la vida”.

Y urgió a los estados del G20 a crear un paquete de estímulo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (de la Agenda 2030 de la ONU) para ayudar a los países del Sur Global a lograr estas metas establecidas por la Asamblea General en septiembre de 2015.

El paquete, según Guterres, aportará a esas naciones “inversiones y liquidez, alivio de la deuda y reestructuración”.

Otra vez América latina

En Sharm El Sheikh volverán a dar discursos algunos ministros, con especial presencia de representantes latinoamericanos. Por Argentina estará presente el ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero. También hablarán ministros de Uruguay, Perú, Ecuador, Brasil, Paraguay y México. También se espera que llegue a Egipto el recientemente elegido presidente brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva. Según las agendas provisionales, el miércoles se reunirá con gobernadores brasileños y también mantendrá reuniones con grupos de la sociedad civil e indígenas.

El programa incluye seguros contra los daños causados a los cultivos, a los edificios o los derivados de la interrupción de actividad de una empresa (AFP)

Mientras tanto, un informe del Climate Change Performance Index (CCPI) muestra que ningún país está todavía en el buen camino para limitar el calentamiento del planeta a 1,5°C. Así, continúan vacantes los tres primeros puestos de este índice, que monitorea los esfuerzos en reducción de emisiones de la Unión Europea (UE) y 59 países de todo el mundo, que en total emiten el 92% del total de emisiones.

Mientras Dinamarca y Suecia se mantienen en el cuarto y quinto puestos, respectivamente, Chile sube tres escalones y se sitúa en sexto lugar. “La invasión rusa de Ucrania ilustra que la mayoría de los países todavía depende en gran medida de los combustibles fósiles. Esta dependencia afecta a su capacidad para funcionar y proporcionar servicios esenciales”, según el informe.

Rusia, Corea del Sur, Kazajistán, Arabia Saudita e Irán están en la cola del CCPI, que analiza cuatro categorías: política climática, renovables, uso de la energía y emisiones de gases efecto invernadero. Irán cierra la lista porque es uno de los pocos países del mundo que aún no ha ratificado el Acuerdo de París y “se encuentra entre los 20 países del mundo con las mayores reservas de petróleo y gas”, lo que es incompatible con el objetivo de 1,5°C.

