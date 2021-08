Reducción a gran escala de los gases de efecto invernadero: el camino urgente de las naciones para prevenir el impacto de la crisis climática

“La evidencia está en todas partes: si no actuamos, la situación se pondrá realmente mala”, dice Xuebin Zhang, climatólogo de Environment Canada en Toronto, Ontario, y autor principal coordinador del informe, publicado el 9 de agosto (The New York Times)

La continua dependencia de la sociedad moderna de los combustibles fósiles está calentando el mundo a un ritmo sin precedentes en los últimos 2.000 años, y sus efectos ya son evidentes a medida que sequías, incendios forestales e inundaciones devastan comunidades en todo el mundo, según un informe histórico de las Naciones Unidas sobre el estado de la ciencia del clima. La evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) de la ONU dice que las cosas están a punto de empeorar si continúan las emisiones de gases de efecto invernadero, y deja en claro que el futuro del planeta depende, en gran parte, de las decisiones que tome la humanidad hoy.

“La evidencia está en todas partes: si no actuamos, la situación se pondrá realmente mala”, dice Xuebin Zhang, climatólogo de Environment Canada en Toronto, Ontario, y autor principal coordinador del informe, publicado el 9 de agosto.

Compilado por más de 200 científicos a lo largo de varios años y aprobado por 195 gobiernos durante una reunión virtual la semana pasada, el informe es el primero de un trío que evalúa el estado del cambio climático y los esfuerzos para mitigarlo y adaptarse a él. El documento, que forma parte de la sexta evaluación climática del IPCC desde 1990, llega menos de tres meses antes de la próxima gran cumbre climática mundial en Glasgow, Reino Unido. Allí, los gobiernos tendrán la oportunidad de comprometerse a revertir el rumbo y disminuir sus emisiones.

Si las emisiones globales alcanzan cero neto alrededor de 2050, un objetivo con el que muchos países se han comprometido durante el año pasado, entonces el mundo puede lograr el objetivo establecido en el acuerdo de París de 2015 y limitar el calentamiento global a 1,5 ° C por encima de los niveles preindustriales en el transcurso del siglo XXI, dice Valérie Masson-Delmotte, climatóloga del Laboratorio de Ciencias del Clima y Medio Ambiente en Gif-sur-Yvette, Francia, y copresidenta del grupo de trabajo de ciencias físicas que produjo la actual reporte. “El clima que experimentamos en el futuro depende de nuestras decisiones ahora”, advierte.

Cada vez más caliente

A menos que haya reducciones inmediatas, rápidas y a gran escala de todos los gases de efecto invernadero, limitar el calentamiento global a 1,5 ° C será imposible (AFP)

La temperatura de la superficie global de la Tierra ha aumentado alrededor de 1,1 ° C en comparación con el promedio de 1850-1900, un nivel que no se ha visto desde hace 125.000 años, antes de la era de hielo más reciente. Este es solo uno de los hechos contundentes que aparecen en un resumen publicado con el informe del IPCC que está destinado a los responsables de la formulación de políticas.

La evaluación general subraya los esfuerzos para precisar cuánto más aumentarán las temperaturas si continúan las emisiones atmosféricas, y proporciona las proyecciones más confiables de los científicos del clima para el siglo XXI. Una métrica clave que los investigadores utilizan para hacer sus proyecciones es la “sensibilidad climática”, una medida de cuánto calentamiento a largo plazo se esperaría en la Tierra a partir de una duplicación de las concentraciones de dióxido de carbono atmosférico en comparación con los niveles preindustriales. Aunque la mejor estimación del IPCC se mantiene en 3 ° C, el informe reduce la incertidumbre en esa cifra, reduciendo el rango probable a 2.5–4 ° C, utilizando evidencia como registros climáticos antiguos y modernos. Esto se compara con 1,5–4,5 ° C, el rango más amplio de sensibilidad informado en la última evaluación climática del IPCC, publicada en 2013.

Este estrechamiento de la sensibilidad climática refuerza la confianza de los científicos en sus proyecciones de lo que sucederá en la Tierra en varios escenarios diferentes. En un escenario de emisiones moderadas que presenta pocos cambios con respecto a los patrones de desarrollo global de hoy, por ejemplo, las temperaturas globales promedio aumentarán entre 2,1 y 3,5 ° C, según el informe del IPCC. Esto está muy por encima del límite de 1,5 a 2 ° C establecido como objetivo por las naciones que firmaron el acuerdo climático de París de 2015. Incluso en un escenario en el que los gobiernos reducen agresivamente sus emisiones de gases de efecto invernadero, el informe proyecta que es probable que las temperaturas globales superen el umbral de 1,5 ° C en los próximos años, antes de volver a caer por debajo de él hacia finales de siglo.

“¿Todavía es posible limitar el calentamiento global a 1,5 ° C? La respuesta es sí “, sostiene Maisa Rojas, autora principal coordinadora del informe y directora del Centro de Investigación sobre Clima y Resiliencia de la Universidad de Chile en Santiago. “Pero a menos que haya reducciones inmediatas, rápidas y a gran escala de todos los gases de efecto invernadero, limitar el calentamiento global a 1,5 ° C será imposible”.

Acciones drásticas para impactos extremos

A medida que aumenten las temperaturas en el futuro, dice Zhang, los fenómenos meteorológicos extremos se volverán cada vez más graves (AP)

El informe enumera una vertiginosa variedad de impactos que el cambio climático ha tenido en la Tierra, y que ya son evidentes de polo a polo. La cobertura de hielo marino en el Ártico a finales del verano ha sido menor durante la última década de lo que ha sido en al menos 1.000 años. El retroceso global en curso de los glaciares no tiene paralelo en al menos 2.000 años. Y los océanos se están calentando a un ritmo no visto desde el final de la era de hielo más reciente, hace 11.000 años.

Más allá de estas medidas aleccionadoras, el informe del IPCC enfatiza algunos de los avances científicos más importantes para comprender los efectos regionales del cambio climático, incluso donde el calor extremo, las precipitaciones y la sequía han golpeado con más fuerza. La sequía extrema, por ejemplo, ha afectado a varias regiones del mundo, con impactos particularmente generalizados en la región del Mediterráneo y en el suroeste de África.

A medida que aumenten las temperaturas en el futuro, dice Zhang, los fenómenos meteorológicos extremos se volverán cada vez más graves. Sobre la tierra, un evento de temperatura extrema que ocurrió una vez cada 50 años en los siglos pasados probablemente ocurrirá cada 3-4 años si la Tierra alcanza 2 ° C por encima de las temperaturas preindustriales, según el informe. El mundo también debería esperar más eventos compuestos, como olas de calor y sequías prolongadas que ocurran simultáneamente. “No vamos a ser golpeados por una sola cosa, vamos a ser golpeados por varias cosas al mismo tiempo”, subraya Zhang.

A pesar de que el mundo ya se ha calentado 1 ° C, la humanidad tiene entre 10 y 30 años más de lo que los científicos pensaban anteriormente para dejar su hábito de carbono (Allan Tannenbaum-Pool/Getty Images)

Limitar el calentamiento global a 1,5 ° C por encima de los niveles preindustriales sería una tarea hercúlea, que implicaría cambios rápidos y dramáticos en el funcionamiento de los gobiernos, las industrias y las sociedades, según el IPCC. Pero a pesar de que el mundo ya se ha calentado 1 ° C, la humanidad tiene entre 10 y 30 años más de lo que los científicos pensaban anteriormente para dejar su hábito de carbono.

El mundo tendría que frenar sus emisiones de carbono en al menos un 49% de los niveles de 2017 para 2030 y luego lograr la neutralidad de carbono para 2050 para cumplir con este objetivo, según un resumen del informe del IPCC, publicado el 8 de octubre de 2018. El informe se basó en investigaciones realizadas desde que las naciones dieron a conocer el acuerdo climático de París de 2015, que busca frenar las emisiones de gases de efecto invernadero y limitar el aumento de la temperatura global entre 1,5 y 2 ° C.

El mundo está encaminado a alrededor de 3 grados de calentamiento para fines de siglo si no logra reducciones importantes en las emisiones de gases de efecto invernadero. Podría superar los 1,5 ° C en algún momento entre 2030 y 2052 si el calentamiento global continúa al ritmo actual.

Para Ove Hoegh-Guldberg, director del Instituto de Cambio Global de la Universidad de Queensland en Santa Lucía, Australia, “sin una acción agresiva, el mundo podría convertirse en un lugar casi imposible de vivir para la mayoría de las personas”. “A medida que avanzamos hacia el final del siglo, tenemos que hacer esto bien”, destaca el experto.

Dado que los compromisos actuales sobre emisiones de gases de efecto invernadero están muy por debajo de los objetivos establecidos en el acuerdo climático de París, muchos científicos han argumentado que cumplir incluso el objetivo de 2 ° C es prácticamente imposible. Pero el informe del IPCC eludió las cuestiones de viabilidad y se centró en su lugar en determinar qué deberían hacer los gobiernos, las empresas y las personas para alcanzar la meta de 1,5 ° C.

Las medidas incluyen aumentar la instalación de sistemas de energía renovable, como la energía eólica y solar, para proporcionar entre el 70% y el 85% de la electricidad mundial para 2050, y la expansión de los bosques para aumentar su capacidad de extraer dióxido de carbono de la atmósfera.

La mayoría de los escenarios del informe sugieren que el mundo todavía necesitaría extraer cantidades masivas de carbono de la atmósfera y bombearlo bajo tierra en la segunda mitad de este siglo. La tecnología para hacer esto se encuentra en las primeras etapas de desarrollo y muchos investigadores dicen que podría ser difícil desarrollarla para su uso a escala global.

Otras opciones propuestas implican cambiar los estilos de vida: comer menos carne, andar en bicicleta y volar menos. El informe también abordó cuestiones turbias sobre ética y valores, y enfatizó que los gobiernos deben abordar el cambio climático y el desarrollo sostenible en paralelo, o corren el riesgo de exacerbar la pobreza y la desigualdad.

Aunque el IPCC ha estado advirtiendo sobre los peligros del calentamiento global durante tres décadas, los gobiernos aún tienen que tomar el tipo de acción necesaria para hacer la transición a fuentes de energía limpia y detener las emisiones de gases de efecto invernadero (NYT)

Aun así, el impacto del calentamiento global en cuerpos como glaciares, capas de hielo y océanos, que se ajustan lentamente al aumento de las temperaturas, continuará sintiéndose durante siglos o incluso milenios, según el último informe. Se prevé que los niveles del mar en todo el mundo aumenten de 2 a 3 metros durante los próximos 2000 años, incluso si las temperaturas se mantienen bajo control a 1,5 ° C de calentamiento, y hasta 6 metros con 2 ° C de calentamiento, lo que alteraría todo costas habitadas actualmente por cientos de millones de personas.

El flamante informe advierte que algunos de los impactos más severos del calentamiento climático, como el colapso de la capa de hielo, la pérdida masiva de bosques o un cambio abrupto en la circulación oceánica, no pueden descartarse, particularmente en escenarios en los que se producen altas emisiones y un calentamiento significativo hacia el mar. fin de siglo. Pero señala que la mayor incertidumbre en todas las proyecciones de cambio climático es cómo actuarán los humanos.

Aunque el IPCC ha estado advirtiendo sobre los peligros del calentamiento global durante tres décadas, los gobiernos aún tienen que tomar el tipo de acción necesaria para hacer la transición a fuentes de energía limpia y detener las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero tal vez las cosas estén a punto de cambiar, dice Zhang, aunque solo sea porque la gente de todo el mundo está comenzando a ver los impactos del cambio climático a su alrededor.

“El cambio climático está ocurriendo y la gente realmente lo siente”, explica. “El informe solo proporciona una validación científica al público en general de que, sí, lo que cree que es realmente cierto”.

Pero el informe del IPCC también afirma algo aún más importante: muchos de los efectos más nefastos del cambio climático aún pueden evitarse si se toman medidas agresivas ahora. Cada grado de calentamiento importa, dice Rojas. Y concluye: “Esa es una idea muy poderosa. El futuro está en nuestras manos”.

