Leonardo DiCaprio mostró su apoyo a los indígenas amazónicos ecuatorianos afectados por un derrame petrolero

El actor estadounidense Leonardo DiCaprio EFE/EPA/DAVID SWANSON/Archivo

El actor de Hollywood, Leonardo DiCaprio publicó en su cuenta de Facebook su apoyo a la demanda de los pueblos amazónicos en contra del Estado ecuatoriano por un derrame petrolero que ocurrió en abril de 2020. Esta no es la primera vez que DiCaprio se pronuncia sobre temas ambientales de Ecuador. Lo ha hecho en varias ocasiones e incluso se ha reunido con autoridades nacionales.

“La Corte Constitucional del Ecuador tiene una gran oportunidad para dar ejemplo en Ecuador y en todo el mundo. Lo que sucede en el Amazonas importa en todas partes, y el mundo estará atento al resultado de este caso”, escribió el actor en redes sociales. Se refiere al derrame petrolero provocado en Ecuador en abril de 2020 en la zona selvática y amazónica a orillas del Río Coca y del Río Napo, en el encuentro de ambos afluentes a aproximadamente 440 kilómetros de distancia de Quito, la capital del país andino.

El derrame se produjo por un hundimiento de tierra, lo que provocó la rotura del Oleoducto de Crudos Pesados y del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano, así como la fuga de 15,8 mil barriles de petróleo crudo, impactando directamente en la vida de 27 mil indígenas que son habitantes del sector, según la acción judicial Amicus Curiae presentada por la fundación estadounidense Amazon Frontlines ante la Corte Constitucional del Ecuador.

El hundimiento se produjo en la frontera entre las provincias de Napo y Pastaza, al nororiente del territorio del Ecuador, en el sector denominado de la cascada de San Rafael. Activistas, geólogos, hidrólogos y medios de comunicación denunciaron la progresiva desaparición de la catarata que da nombre al sector y que es la más alta del país, como producto de las acciones extractivas en el sector.

DiCaprio y la conservación ambiental en Ecuador

El historial de apoyo de Leonardo DiCaprio a la conservación ambiental en Ecuador no es reciente. En junio de 2019, el actor, productor y activista ambiental estadounidense sorprendió a la opinión pública mostrando su apoyo internacional a la campaña impulsada por el pueblo indígena waorani que buscaba prohibir la explotación petrolera en el bloque 22, en una zona selvática de la Amazonía ecuatoriana.

Un año más tarde, el 30 julio de 2020, el actor se pronunció sobre la presencia de una flota de barcos pesqueros en la frontera de la zona económica exclusiva de las islas Galápagos. En su cuenta de Instagram, DiCaprio aseguró que “los barcos pesqueros chinos llegan todos los años a los mares alrededor de las Galápagos, que fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1978, pero la flota de este año es una de las más grandes vistas en los últimos años”.

Leonardo DiCaprio también participó de una iniciativa de recuperación de las Islas Galápagos en mayo de 2021. EFE/Daniel Fitter/Archivo

Hace tres meses, el actor se reunió, el 13 de marzo del 2021, de forma reservada con el expresidente Lenín Moreno en la Isla Baltra del Archipiélago de Galápagos, para discutir sobre algunos elementos sobre la política ambiental en el Ecuador. El actor, quien es también embajador de las Naciones Unidas (ONU), asistió acompañado de otros activistas internacionales en materia ambiental.

Leonardo DiCaprio también participó de una iniciativa de recuperación de las Islas Galápagos en mayo de 2021 con una inversión de USD 40.000.000,00 destinados a la reinserción de especies en peligro de extinción.

Los pueblos vs. el Estado

Toda esta disputa de la sociedad civil y el Gobierno del Ecuador nace de la política extractivista del ex presidente Rafael Correa, quien insultó en innumerables ocasiones a los activistas locales e internacionales. El sábado 16 de enero de 2010, en su programa televisivo semanal, que se transmitió bajo su orden por todos los medios de radio y televisión privados, Correa dijo textualmente “el ecologismo infantil quería dejar el crudo bajo tierra sin ninguna condición, sin ningún condicionamiento, con lo cual nuevamente íbamos a ser los tontos útiles del planeta”. La política agresiva de extracción mineral fue la constante durante el gobierno del ex presidente Rafael Correa y mantenida por su sucesor el ex presidente Lenín Moreno.

SEGUIR LEYENDO: