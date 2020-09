Crisis climática: los jóvenes volverán a las calles y ya pusieron fecha para la próxima movilización mundial

La nueva marcha mundial de los jóvenes será el 25 de septiembre

El próximo viernes 25 de septiembre es la fecha en la que regresarán los jóvenes a las calles para reclamar por mayor acción climática. La confirmación de las diferentes manifestaciones presenciales u online, según la fase de la pandemia que atraviesan los países lo permita.

Los jóvenes agrupados en los movimientos de #FridaysForFuture de los países del MAPA (personas y zonas más afectadas, por sus siglas en inglés) o el Sur Global; Mitzi Jonelle Tan (Filipinas), Eyal Weintraub (Argentina), Disha A Ravi (India), Kevin Mtai (Kenya), Laura Verónica Muñoz (Colombia), se unieron a Greta Thunberg (Suecia) para anunciar una nueva ola de huelgas climáticas.

“No hay justicia climática sin justicia social, económica y racial. Si no tejemos redes a nivel internacional no tendremos éxito para afrontar esta crisis” , dijo Weintraub luego de su intervención en la que citó al escritor uruguayo Eduardo Galeano: “El subdesarrollo de nuestra región no es una fase de desarrollo, sino su consecuencia” . El planteo del joven argentino arrancó con un revisionismo: “Desde la conquista de América, nuestro papel en la división internacional del trabajo ha sido proporcionar a los países industrializados del mundo con recursos naturales para luego vender productos. Vendemos litio y compramos baterías. Casi siempre salen más dólares de nuestros países que los que entran, así que contratamos la deuda externa para equilibrarla.”

Y agregó: “Cualquier escenario en el que la crisis climática no se convierta en la peor catástrofe en la historia del mundo necesita que América Latina se transforme en una un sistema económico igualitario, una red energética basada en las energías renovables y para nuestra naturaleza y los ecosistemas para que permanezcan intactos. Para hacer todas estas cosas necesitamos dólares. Cada dólar que va a pagar la deuda externa en lugar de mitigar los gases de efecto invernadero y adaptar nuestra infraestructura y población para soportar la consecuencias de la crisis climática y ecológica nos está costando literalmente la pureza de nuestra el agua, la calidad de nuestro aire, la resistencia de nuestra tierra y la belleza de nuestra biodiversidad” , agregó el activista local.

“Hola soy Greta Thunberg, activista climática de Suecia. Soy una privilegiada de vivir en un país privilegiado. Tenemos que tratar a la crisis climática como la crisis que es. Las personas menos responsables de la crisis climática son las que más la están sufriendo”, dijo la joven sueca que acompañó a los manifestantes del Sur Global y recogió el guante como ciudadana de un país desarrollado.

El día que Francia manifestó oficialmente su rechazo al acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur por los potenciales daños que significaría en la Amazonia, y a 48 horas de que los líderes del mundo se reúnan en la Asamblea General de las Naciones Unidas, los jóvenes vuelven a reclamar medidas urgentes para atacar la crisis climática.

“Este 25 de septiembre nos vamos a movilizar para defender la vida, la naturaleza y exigir la ratificación del Acuerdo de Escazú”, agregó Muñoz, que habló en nombre de los jóvenes de Colombia, país que sufre una escalada de violencia y que registra el récord de muertes de activistas ambientales del año.

"En la India, la gente sigue sufriendo a causa de las leyes que están en contra de la gente. Vivimos en un país donde la disidencia es reprimida. Nosotros, en Fridays for Future India, fuimos etiquetados como terroristas por objetar un proyecto por la calidad del aire. Sólo un gobierno que pone el beneficio por encima de la gente consideraría pedir aire limpio, agua limpia y un planeta habitable, un acto de terrorismo. Continuaremos esta lucha porque parar significaría no tener agua para beber, no tener aire para respirar y no tener tierra para vivir para las comunidades marginadas. El gobierno necesita trabajar con la gente para proteger a la gente. El tiempo de la prevención ha terminado, necesitamos la recuperación y una transición justa, dijo Disha Ravi.

“Hasta que no veamos un cambio real ante la crisis climática, los jóvenes nos seguiremos movilizando. El Sur Global, o las Personas y Áreas más Afectadas (MAPA), son las que experimentan los peores impactos de la crisis climática. Las grandes empresas responsables de las emisiones de carbono, los Estados Unidos, la UE, China, Shell, BP, Exxon, Chevron, los estamos llamando. Tienen una responsabilidad con el mundo, especialmente con los más afectados que han contribuido tan poco a esta crisis. Países como Filipinas son uno de los más vulnerables a estos impactos desastrosos, sin embargo, nuestros protectores del clima no están siendo escuchados, estamos siendo silenciados y asesinados, lo que nos convierte en el segundo país más peligroso para los activistas medioambientales. Ya es suficiente”, dijo Mitzi Jonelle Tan, de Filipinas.

También se organizó un tuitazo por los incendios que afectan a América latina. “Jóvenes por el Clima", junto a organizaciones socioambientales, movimientos sociales, sindicatos y colectivos artísticos convocó a un Tuitazo Internacional y a una serie de acciones virtuales en el marco de la campaña #LatinoaméricaEnLlamas.

"Los múltiples focos de incendio que hubo en Argentina motivaron la campaña #ArgentinaEnLlamas, que incluyó un petitorio que alcanzó las 250 mil firmas en tan sólo dos semanas, incluyendo la de Greta Thunberg y el movimiento internacional Fridays for Future”, indicaron en la organización.

